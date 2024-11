La pulizia dei denti diventa smart con lo spazzolino elettrico Oral-B al miglior prezzo per il Black Friday 2024

Ci sono tanti spazzolini, e accessori, in offerta sullo store Oral-B, anche con prezzi che arrivano fino a oltre 300 euro, ma noi non siamo certo qui per farvi spendere così tanto.

Ecco quindi che dei tantissimi modelli scontati ve ne proponiamo solo 2, entrambi, inutile sottolinearlo, al prezzo più basso.

Il primo, quello che consigliamo ai più, è uno spazzolino elettrico smart, dotato di connettività Bluetooth, grazie al quale l'app ufficiale può fornire feedback in tempo reale e suggerimenti personalizzati per migliorare le abitudini di spazzolamento dei denti.

Un indicatore luminoso avvisa quando si applica una pressione eccessiva, proteggendo le gengive da possibili danni e ci sono tre modalità d'uso: Pulizia Quotidiana, Sbiancante e Denti Sensibili, adattandosi alle diverse esigenze dell'utente.

L'autonomia infine è di circa due settimane con una singola ricarica, così non dovrete nemmeno preoccuparvi di ricaricarlo spesso.

Il prezzo poi è davvero ottimo, meno di 50 euro, e pensate che negli ultimi mesi costava più del doppio.