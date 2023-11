Le offerte top Tineco per il Black Friday: fino al 40% di sconto su scope elettriche e lavapavimenti!

In collaborazione con Tineco

Tineco è tra i protagonisti del Black Friday di Amazon! Il celebre marchio specializzato in scope elettriche e lavapavimenti super tecnologiche, sconta diversi dei suoi migliori dispositivi durante il periodo di Black Friday dello store online. I prezzi sono davvero ottimi, con sconti fino al 40% anche su modelli recentissimi. Tra i modelli che vi segnaliamo oggi ci sono 3 diverse lavapavimenti, tra cui anche l'ultimissima top di gamma FLOOR ONE S7 PRO, e 2 scope elettriche, una low-cost e un'altra dotata di stazione di svuotamento automatico. Pensate che a oggi Tineco ha superato quota 12 milioni di unità vendute in tutto il mondo, e i suoi lavapavimenti sono da anni ai primi posti nelle classifiche di vendita di Amazon. Anche per questo Black Friday nella Top 10 dei dispositivi più venduti su Amazon ci sono proprio i modelli Tineco che vi proponiamo qui di seguito. Vediamo quindi i modelli coinvolti con indice navigabile, prezzo di listino, prezzo scontato e principali caratteristiche di ogni scopa elettrica e lavapavimenti.

INDICE

Tineco PURE ONE X Pet

Prezzo originale: 299 euro

Offerta Black Friday: 179 euro (40% di sconto) Iniziamo da una scopa elettrica di stampo classico, che però integra tutti i comfort tipici di Tineco. È il modello a cui rivolgersi se si ha bisogno di una scopa elettrica con una certa urgenza ma non si ha voglia di spendere un capitale. Ciò nonostante, la PURE ONE X Pet ha tutti i comfort di cui si ha bisogno. Include una spazzola anti-groviglio, una mini-spazzola motorizzata (utilissima se avete animali, da qui il nome Pet del prodotto), una spazzola per spolverare, l'accessorio per le fessure, la base a muro e accessori per la manutenzione della scopa. Al suo interno integra il celebre sensore iLOOP di Tineco che, a seconda della polvere che rileva sul pavimento, regola in perfetta autonomia la potenza di aspirazione. A 179€ è un vero affare!

Tineco FLOOR ONE S3

Prezzo originale: 409 euro

Offerta Black Friday: 249 euro (34% di sconto) Passiamo alle lavapavimenti, un elettrodomestico che piano piano si sta facendo strada nelle case degli italiani. Sul dilemma se scegliere una scopa elettrica o una lavapavimenti ne abbiamo parlato in un articolo dedicato. FLOOR ONE S3 è uno dei modelli entry level di Tineco, perfetto per chi vuole provare questo genere di dispositivi senza spendere un capitale. E non pensiate che per questo non abbia un sacco di funzionalità! Da brava lavapavimenti aspira e lava in un colpo solo, e regola in automatico la potenza grazie al sensore iLOOP Tineco. Dal display LED frontale vedete grado di sporco, autonomia residua e spie varie. Integra assistente vocale, Wi-Fi per collegarsi all'app dedicata, e base di ricarica con auto-pulizia del dispositivo.

Tineco FLOOR ONE S5

Prezzo originale: 519 euro

Offerta Black Friday: 319 euro (35% di sconto) Ve ne abbiamo parlato nel dettaglio nella nostra recensione di pochi mesi fa. Anche questa lavapavimenti Tineco FLOOR ONE S5 combina aspirapolvere e lavaggio del pavimento in un colpo solo, cambiando per sempre le vostre routine di pulizia. A bordo troviamo l'immancabile sensore iLOOP che si occupa di rilevare il grado di sporco e di regolare in automatico potenza di aspirazione e quantità d'acqua applicata sul pavimento. Ci sono persino l'assistente vocale, il supporto all'app e una modalità di pulizia del rullo che fa tutto da sola! È un modello più recente rispetto alla S3, e tra l'altro da una parte il rullo è a filo, il che significa che potete pulire facilmente anche i bordi dei muri.

Tineco FLOOR ONE S7 Pro

Prezzo originale: 799 euro

Offerta Black Friday: 639 euro (20% di sconto) E se non avete problemi di budget e volete andare all-in c'è anche la Tineco FLOOR ONE S7 Pro in sconto, uno dei modelli più recenti e più potenti tra quelli della scuderia Tineco. Sistema di propulsione frontale e posteriore, schermo LCD gigante, serbatoio con acqua elettrolizzata, ancora più autonomia: una vera top di gamma, in tutto e per tutto.

Tineco PURE ONE Station Pet