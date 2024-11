I Top 10 prodotti più venduti nel Black Friday Amazon: Apple regna sovrana, ma ci sono anche PS5 e robot aspirapolvere

Siamo già nel vivo del Black Friday, nonostante il venerdì nero sia ancora a due giorni di distanza, e possiamo quindi già iniziare a stilare un minimo di classifiche.

Ecco infatti i 10 prodotti più venduti su Amazon (la lista è aggiornata a ieri e in rigoroso ordine di vendita, giusto per trasparenza), in qualsiasi categoria.

L'elettronica domina incontrastata, con ben 9 prodotti su 10. A onor del vero al 10mo c'erano degli AirPods Pro 2, che però sono andati esauriti, quindi al loro posto abbiamo messo l'11mo classificato, ovvero la Tineco FLOOR ONE S5.

Non stupisce troppo la prima posizione di PS5 Slim (qui la nostra recensione di PS5 Pro, giusto per restare al passo con le ultime novità), né la seconda di iPhone 15 (qui la nostra recensione) che è disponibile anche in altri colori, allo stesso prezzo; chiude il podio il Meta Quest 3, forse la maggiore sorpresa, non tanto perché non sia un dispositivo valido (nella nostra recensione di Meta Quest 3 l'abbiamo promosso a pieni voti), quanto perché non ce lo aspettavamo così popolare.

Apple è poi onnipresente, con AirPods, AirTag e anche con l'ultimo arrivato, quell'iPhone 16 Pro che ci ha convinto solo fino a un certo punto. E poi tanto spazio per i (robot) aspirapolvere, tra l'altro con modelli non certo di fascia bassa, segno che gli italiani vogliono le pulizie smart anche a costo di spendere di più.

Menzione d'onore per i Rotoloni Regina, con ben 42 maxi rotoli di carta igienica, sui quali ogni commento sarebbe superfluo.

