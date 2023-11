Cosa avete comprato nella settimana del Black Friday

Il Black Friday 2023 è finalmente realtà. Questa settimana siamo stati sommersi dagli sconti e tutti noi abbiamo acquistato tantissimi prodotti. Ma quali sono stati i più venduti in assoluto da parte dei nostri affezionati lettori? Ecco qui la classifica degli articoli più venduti di questa settimana su Amazon Italia, che vi ricordiamo essere realizzata in base ai dati relativi agli acquisti dei nostri utenti effettuati tra il 18 e il 24 novembre 2023. Prima di buttarci nella mischia, vi segnaliamo la pagina di tutte le migliori offerte Black Friday attualmente attive ed in particolare la nostra selezione delle TOP 10, sempre aggiornata. In basso trovate tutte le posizioni della top 10 con ordine ascendente. Inoltre, se non volete perdervi gli sconti del giorno, a seguire trovate il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte e rimanere sempre aggiornati sulle offerte Amazon in tempo reale. Canale Telegram Offerte

10° - Echo Dot 5ª gen

Iniziamo la rassegna della classifica con questo sferico smart speaker Amazon, che supporta tutte le funzionalità di Alexa. A poco più di 20€ è il classico ottimo affare del Black Friday, nonché una solida idea regalo per Natale.

9° - Dreame L10 Prime

Miglior prezzo di sempre per questo sistema di pulizia con robot aspirapolvere e base multifunzione. Un 9° posto meritato, considerando che aspira con potenza fino a 4.000 Pa e lava il pavimento allo stesso tempo.

8° - Amazon Fire TV Stick

In molti si sono fatti tentare dall'offerta per la Fire TV Stick di base con telecomando vocale per usare Alexa e tasti diretti per accedere ai maggior servizi streaming.

7° - Sony WF-C500

Tornano al 7° posto gli ottimi auricolari true wireless di Sony, dotati di una forma perfetta per resistere ad ogni sollecitazione. Suonano bene ed hanno anche un'app dedicata per la regolazione della qualità sonora.

6° - UNO Carte da Gioco

Il famoso gioco di carte Uno è stato acquistato tantissimo durante questi giorni. Il motivo è semplice: stanno per arrivare le vacanze di Natale, dunque sarà molto utilizzato!

5° - Fire TV Stick 4K Max

Vendutissima anche la super chiavetta HDMI di Amazon, la più potente della gamma Fire TV Stick. Riproduce contenuti in 4K e supporta i comandi vocali di Alexa.

4° - OPPO Enco Buds2

Eccoli qui, gli auricolari OPPO Enco Buds2! Non li vedevamo da un po' in classifica, ma per questa settimana arrivano addirittura al 4° posto. Parliamo di un ottimo modello con Bluetooth 5.2, riduzione del rumore e comandi touch.

3° - Motorola MA1 Android Auto Adattatore wireless

Uno dei dongle Android Auto più apprezzati in assoluto. Motorola MA1 è ora al miglior prezzo di sempre, e questo da solo ha spinto una marea di persone ad acquistarlo. Se volete maggiori informazioni le trovate nella nostra recensione.

2° - Realme Buds Air 3 Neo

Un altro glorioso ritorno: parliamo dei true wireless di Realme, degli ottimi auricolari dotati di supporto Dolby Atmos e cancellazione attiva del rumore, con un case compatto ed un design molto piacevole. L'offerta è andata così bene che sono terminati, quindi qui in cima trovate un'altra variante.

1° - Fire TV Stick 4K

Il prodotto più venduto in assoluto per il Black Friday 2023 è questa nuova Fire Stick 4K, in sconto al miglior prezzo mai visto finora. Se volete un televisore più smart, questo è l'accessorio da prendere subito (non a caso, molti di voi l'hanno già comprato!).

Altre offerte

Le offerte non finiscono qui! Più in basso trovate la cronologia con tutte le selezioni Black Friday pubblicate sinora, con tanti articoli approfonditi su particolari categorie di prodotti.