Volantino Trony al 4 dicembre: sconti Black Friday al 50% solo per veri fan del risparmio

I nuovi volantini Trony non lasciano spazio ai fraintendimenti e si concentrano sul Black Friday in tutto il suo splendore. L'iniziativa non è affatto male, perché presenta grossi sconti e anche l'opportunità di Tasso Zero, ma segue una formula che incentiva la fidelizzazione alla catena.

Analizziamo il funzionamento più da vicino:

Carta Fan Trony : per accedere alle offerte, è indispensabile possedere la Carta Fan , che si può ottenere in negozio.

: per accedere alle offerte, è indispensabile possedere la , che si può ottenere in negozio. Spesa di 19,90€ : per sbloccare i prezzi Black Friday, bisogna prima effettuare una spesa di almeno 19,90€ registrata su Carta Fan.

: per sbloccare i prezzi Black Friday, bisogna prima effettuare una spesa di almeno 19,90€ registrata su Carta Fan. Sconti fino al 50% : i prezzi Black Friday si applicano su un'ampia selezione di prodotti.

: i prezzi Black Friday si applicano su un'ampia selezione di prodotti. Tasso Zero: come anticipato, vi è anche il Tasso Zero in alcune specifiche regioni.

Ecco alcuni dei prodotti promozionati protagonisti:

LG TV OLED 55'' a soli 879€ (anziché 1599€).

a soli 879€ (anziché 1599€). Notebook Lenovo con AMD Ryzen 7, RAM da 16 GB e SSD da 512 GB a 499€ (anziché 649€).

con AMD Ryzen 7, RAM da 16 GB e SSD da 512 GB a 499€ (anziché 649€). iPhone 16 da 128 GB a 849€ (anziché 979€).

da 128 GB a 849€ (anziché 979€). Lavatrice Candy Slim a 299€ (anziché 549€).

Vi invitiamo sempre a verificare le condizioni presso il vostro punto vendita di fiducia, ma in ogni caso in basso trovate i volantini Trony in versione completa validi nelle regioni indicate nel titolo di ogni sezione.

