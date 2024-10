Come testiamo e recensiamo dispositivi su SmartWorld

Le recensioni sono il cuore della produzione di SmartWorld e pertanto vogliamo dare ai nostri lettori una panoramica chiara su come vengono realizzate.

Anzitutto partiamo da un postulato importante: le recensioni su SmartWorld non sono sponsorizzate.

Ogni opinione che trovate, ogni test, ogni giudizio, positivo o negativo che sia, è sempre e solo nostro.

Alcuni dei dispositivi che recensiamo ci vengono inviati dalle rispettive aziende produttrici, ma a queste non forniamo un'anteprima della recensione prima della pubblicazione. Troverete sempre una chiara indicazione di questo in calce a ogni recensione.

Se e quando un qualsiasi contenuto venisse realizzato in collaborazione con un brand è sempre indicato chiaramente, ma le recensioni sono a prescindere escluse.

Questo è un punto fondamentale per noi, che vogliamo portare ai nostri lettori solo recensioni genuine, senza alcun tipo di bias.

Potete non essere d'accordo con le nostre opinioni, ma sono appunto le nostre opinioni, e non di qualcun altro.

Premesso questo tassello fondamentale, è opportuno fare chiarezza anche sul sistema di voti che adotteremo da ora in poi, perché non sempre un numero sintetizza efficacemente il pensiero che c'è dietro.

Ogni recensione (salvo rarissime eccezioni) ha un voto finale, che riassume il nostro giudizio complessivo su quel dispositivo. Ma come va interpretato questo numero?

Ecco quindi, a seguire, il significato da attribuire ai voti delle recensioni:

<=4 = non compratelo, è uno spreco di soldi , non fa ciò che deve.

= non compratelo, , non fa ciò che deve. 5 = il prodotto non è consigliato alla maggior parte degli utenti , giusto una nicchia ristretta potrebbe ancora prenderlo in considerazione. Leggete attentamente la recensione per capire se potreste farne parte.

= il prodotto , giusto una nicchia ristretta potrebbe ancora prenderlo in considerazione. Leggete attentamente la recensione per capire se potreste farne parte. 6 = il prodotto funziona e fa ciò che deve, ma ci sono tante alternative migliori per tante ragioni diverse. Leggete bene la recensione per capire quali siano.

= il prodotto funziona e fa ciò che deve, ma per tante ragioni diverse. Leggete bene la recensione per capire quali siano. 7 = il prodotto ha dei buoni spunti ma non universali , oppure potrebbe esserci qualche singola criticità così marcata che ha fatto calare il giudizio comprensivo.

= il prodotto ha dei , oppure potrebbe esserci qualche singola criticità così marcata che ha fatto calare il giudizio comprensivo. 8 = è un buon prodotto, che non si limita a fare ciò che deve fare, ma lo fa bene in tutte le aree più importanti . C'è ancora un po' di margine di miglioramento, ma la maggior parte degli utenti sarà soddisfatta dell'acquisto.

= è un buon prodotto, che non si limita a fare ciò che deve fare, ma lo . C'è ancora un po' di margine di miglioramento, ma la maggior parte degli utenti sarà soddisfatta dell'acquisto. 9 = è un best buy nella sua categoria , un prodotto che può migliorare solo costando meno, ma già così non è affatto caro.

= è un , un prodotto che può migliorare solo costando meno, ma già così non è affatto caro. 10 = è un prodotto del quale nessuno può fare a meno, tutti lo vorranno, tutti dovrebbero averlo. Probabilmente si tratta di tecnologia aliena.

Questo non vuol dire che nelle nostre recensioni non troverete dei voti intermedi tra gli interi qui sopra, ma almeno adesso saprete in che range di giudizio vanno a cadere anche i voti con decimali.

Vi invitiamo comunque a leggere sempre attentamente tutta la recensione, perché per quanto sintetico un singolo numero varrà mai quanto mille parole.

Ogni recensione è infatti il frutto della nostra esperienza e di ore spese a utilizzare quel dispositivo in diversi contesti, che vanno al di là dei semplici benchmark, che raccontano solo una parte della storia se non vengono correttamente interpretati.