La vostra piscina non temerà più lo sporco con i robot senza fili Scuba SE, Scuba S1 e Seagull Pro di AIPER

E infine, ecco il modello di punta, l'Aiper Scuba S1, il più avanzato dei tre, progettato per offrire la massima efficienza in piscine di grandi dimensioni fino a 150 metri quadrati, senza temere vasche di forme diverse da quelle classiche. Che siano piscine rotonde, quadrate o irregolari, lo Scuba S1 fa comunque il suo dovere. I suoi cingoli estesi migliorano la mobilità e la capacità di superare ostacoli fino a 4 cm, permettendogli di scalare pareti inclinate fino a 105°. Il battistrada a cingoli in tal senso offre una miglior trazione rispetto ai robot a ruote.

Il motore di aspirazione brushless garantisce una filtrazione di 265 litri di acqua al minuto, e nel frattempo la spazzola dinamica in silicone cattura sporco e detriti spedendoli nel serbatoio dello sporco. Quest'ultimo è da ben 3,5 litri, facilitando la raccolta di una vasta gamma di detriti. La tecnologia WavePath 2.0 assicura percorsi di pulizia precisi ed efficienti sia sul fondo che sulle pareti della piscina.

Con quattro modalità di pulizia, tra cui un'opzione Eco per un mantenimento costante, l'Scuba S1 si adatta a varie esigenze di pulizia, offrendo una soluzione completa in tutto e per tutto.

E se non volete avere a che fare con le classiche soluzioni di ricarica, potete acquistare a parte anche gli appositi pannelli solari galleggianti realizzati in silicio monocristallino con rivestimento superficiale in ETFE, in grado di offrire un elevato tasso di conversione dell'energia grazie a una trasmittanza luminosa del 93%. Apier Scuba S1 viene a costarvi 699€.