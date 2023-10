Le migliori alternative alla Friggitrice ad Aria di Fatto in casa da Benedetta, anche più economiche

Inutile che stia qui a spiegarvi cosa sia Fatto in casa da Benedetta o chi sia Benedetta Rossi, visti i suoi 4,7 milioni di follower solo su Instagram e il successo o le decine di milioni di visualizzazioni che i suoi video collezionano su YouTube. Come forse saprete, la food influencer ha dato il via a una collaborazione con la catena Kasanova per la commercializzazione di una friggitrice ad aria brandizzata proprio "Fatto in casa da Benedetta". Si tratta di un modello piuttosto classico. È dotato di un cestello da 6,5 litri con vetro frontale, 12 programmi di cottura più i controlli manuali, display touch, regolazione temperatura da 35 a 200° e altre caratteristiche già viste in prodotti del genere. Il prezzo però è veramente fuori scala: 139€. Certo, sono in arrivo tante altre colorazioni che potrebbero donare un tocco di stile in più alla vostra cucina, visto che il modello base è un "monolite nero" abbastanza vistoso e poco elegante, ma basta per giustificare un prezzo del genere?

La risposta, anche considerato che si tratta quasi sicuramente del rebrand di un modello cinese che costa la metà di questo, è no, almeno per quanto mi riguarda. Fortunatamente il mercato offre tantissime alternative, in grado non solo di proporre caratteristiche simili, ma talvolta persino migliori e a prezzi più bassi. Ecco una carrellata delle migliori alternative alla friggitrice ad aria di Fatto in casa da Benedetta, con al termine anche un consiglio su un accessorio che dovreste acquistare per migliorare la cottura dei cibi.

Xiaomi Smart Air Fryer PRO 4L

Iniziamo da un modello di cui vi ho parlato nel dettaglio in una recensione dedicata. È sicuramente più piccola, visto che il cestello è da 4 litri contro i 6,5 del modello venduto da Kasanova. Il prezzo però è di gran lunga inferiore, e la qualità è tutta un'altra storia. Il modello di Xiaomi ha anche il modulo Wi-Fi e la possibilità di collegarsi all'app Xiaomi Home. Da qui non solo potete controllare da remoto la friggitrice, ma potete anche impostare e memorizzare nuovi programmi di cottura e consultare oltre 100 ricette pensate proprio per essere realizzate con la friggitrice. Nel caso della Friggitrice di Fatto in casa da Benedetta se volete le ricette dovete comprarvi un libro a parte spendendo altri 18€.

Nel caso c'è anche il modello precedente a qualcosa in meno, ma vi consigliamo di orientarvi sul modello nuovo, visto il cestello più ampio e la presenza del vetro.

Ariete 4626 Friggitrice ad aria 6L

Da una parte abbiamo una friggitrice ad aria, quella di Fatto in casa da Benedetta, che è sicuramente un rebrand di un modello cinese; niente di male, si intende, ma non potete nemmeno aspettarvi miracoli sulla qualità. Dall'altra abbiamo un modello di un marchio italiano storico che offre qualcosa di molto simile a un prezzo a 50€ in meno.

E se volete un cestello ancora più ampio, 12 modalità di cottura, funzione Max Crisp e avviso sonoro per sapere quando dovete girare le pietanze, c'è anche il modello Ariete Airy Fryer 7L 4627 che costa comunque meno di quello di Kasanova.

Princess Friggitrice ad Aria Forno Deluxe

Se proprio devo spendere 139€ per una friggitrice ad aria tanto vale spendere 10€ in più e andare letteralmente all-in. Princess Friggitrice ad Aria Forno Deluxe è leggermente più grande all'esterno, ma se non altro offre uno spazio di cottura di ben 11 litri. La potenza è la stessa (1800W), ma lo spazio in più permette di cuocere più pietanze alla volta. C'è addirittura il girapollo o il cestello rotante per cuocere le patate! Come dite? Non vi fidate del marchio? Princess in realtà è attiva nel campo delle friggitrici ad aria addirittura da prima che diventassero "di moda". Personalmente posso dirvi che ho un modello acquistato addirittura prima della Pandemia che funziona ancora alla grande.

Nel caso non vi dispiacessero modelli del genere vi consiglio di dare un'occhiata anche alla Proscenic T31. Con il coupon da 20€ che è possibile applicare su Amazon il prezzo diventa inferiore a quello della friggitrice di Benedetta (e anche a quello del modello Princess).

Cecotec Friggitrice ad Aria da 6 Litri

Molto probabilmente la qualità complessiva è paragonabile a quella della friggitrice ad aria di Fatto in casa da Benedetta. Cecotec non è certo il più conosciuto dei marchi, ma anche questo è particolarmente attivo su Amazon già da diversi anni, e stando alla media voto e al numero di recensioni non sembra di trovarsi di fronte a un prodotto così malvagio. E a contare molto è sopratutto il prezzo: praticamente la metà di quella venduta da Kasanova. E le caratteristiche sono simili! Cestello da 6 liti con vetro, 9 modalità di cottura (invece di 12) o impostazioni manuali, pannello di controllo touch e addirittura consumi inferiori.

Princess Friggitrice ad Aria XXXL

Un'altra Princess sì. Se si è disposti a sacrificare il vetro frontale, che tra l'altro può rivelarsi una scocciatura nel caso vogliate lavare il cestello in lavastoviglie, potete puntare a questo modello da 6,5 litri (quanto quella di Fatto in casa da Benedetta) con 12 programmi di cottura più i classici controlli manuali. È incluso anche un ricettario che, vi ricordo nuovamente, con quella di Kasanova non è incluso e va pagato altri 18€. E ancora non vi ho detto quanto costa: 99,99€ (40€ meno dell'altra), e c'è anche un coupon del 15% di sconto da applicare prima di metterla a carrello. Con quello il prezzo scende a 84€.

EUARY Friggitrice Ad Aria Calda 7,5 Litri

Questa la inserisco solo perché è tra le più vendute del momento su Amazon. Il marchio non è assolutamente tra i più conosciuti, e la qualità potrebbe non essere delle migliori. Però anche in questo caso si parla di un investimento molto più contenuto (89€ vs. 139€) ritrovandosi per le mani una friggitrice con cestello più ampio (7,5l vs. 6,5l), con più programmi di cottura (17 vs. 12) e con un libretto con 32 ricette anche tradotte in italiano.

Non comprate l'olio spray