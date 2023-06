Amazon Kids è un servizio gratuito fornito da Amazon per creare un ambiente sicuro per i bambini. Da qualche tempo è disponibile anche su dispositivi Echo

Amazon Kids è il servizio che Amazon ha ideato per creare su tutti i dispositivi compatibili un "ambiente sicuro e piacevole" per bambini dai 3 ai 12 anni. La scelta di Amazon è quella di costruire un profilo bambino che il sistema riconosce, che può essere attivato con la voce (o l'aspetto del bimbo se è dotato di schermo) e che quindi fornirà contenuti personalizzata e sicuri per i bambini. Vediamo allora come impostare Amazon Kids su Alexa.

Cos'è Amazon Kids

Amazon Kids, come detto, è un servizio offerto da Amazon che consente ai genitori di creare un ambiente digitale sicuro per i loro figli. È progettato per fornire un'esperienza di intrattenimento appropriata all'età e controllata per i bambini, consentendo loro di esplorare contenuti come libri, video, app, ascoltare musica, chiamare e inviare messaggi al nucleo familiare e ai contatti approvati, utilizzare Drop In e Annunci sui dispositivi di casa, ottenere risposte adatte alle domande dei bambini, chiedere barzellette, brani, storie, curiosità, saluti e giocare ai giochi. A livello generale, Amazon Kids mette a disposizione queste funzionalità: Controlli parentali: I genitori possono impostare limiti di tempo per l'uso del dispositivo, stabilire restrizioni per il contenuto e controllare le attività dei loro figli sui dispositivi Amazon.

Contenuto adatto all'età: Amazon Kids offre una vasta selezione di contenuti appropriati per l'età dei bambini, inclusi libri, video, app e giochi. È possibile scegliere tra migliaia di opzioni, tenendo conto delle preferenze e dell'età dei bambini.

Filtri di contenuto: I genitori possono impostare filtri per limitare l'accesso a determinati tipi di contenuti, come siti web o video inappropriati per l'età dei bambini.

Modalità di apprendimento: Amazon Kids include anche la modalità di apprendimento che offre ai bambini accesso a una vasta gamma di contenuti educativi, come libri interattivi, app e giochi che promuovono l'apprendimento e lo sviluppo.

Profili personalizzati: È possibile creare profili separati per ciascun bambino, consentendo loro di avere un'esperienza personalizzata basata sulle loro preferenze e restrizioni impostate dai genitori.

Come attivare Amazon Kids su Alexa

Per attivare Amazon Kids su Alexa, è necessario seguire pochi, semplici passaggi. La condizioni primaria per utilizzarlo, però, è avere un account Amazon. Se non ne se ne ha uno, è necessario accedere al sito web di Amazon e creare un account gratuito. Una volta in possesso dell'account bisogna: Aprire l'App Alexa

Selezionare "Dispositivi"

Selezionare "Echo & Alexa", quindi il proprio dispositivo Echo

Seleziona l'icona delle impostazioni, quindi "Amazon Kids"

Attivare Amazon Kids

Dopo aver attivato Amazon Kids, è necessario seguire le istruzioni riportate sullo schermo per creare un profilo bambino o selezionarne uno esistente Per creare un profilo bambino bisogna: Aprire l'app di Alexa e cliccare su 'Impostazioni'

Selezionare 'Il tuo profilo e la tua famiglia'

Selezionare 'Aggiungi un'altra persona'

Inserire il nome del bambino e premere invio

Selezionare 'Bambino' e inserirne la data di nascita

Selezionare 'Aggiungi' A questo punto è possibile insegnare ad Alexa a identificare la voce del bambino, così che quando il bambino parlerà ad Alexa sarà possibile far scattare il "parental control" pre-impostato tramite Amazon Kids. Per farlo è sufficiente, dall'app, fare tap su "Aggiungi voce", e seguire le istruzioni date da Alexa. A questo punto il bambino, con la sua voce, potrà attivare Alexa e fare le pià svariate richieste: dal racconto della barzelletta al gioco passando per musica e cartoni animati.