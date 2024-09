Dreame L40 Ultra è qui. Il nuovo robot aspirapolvere in promo lancio imperdibile, ecco i suoi punti di forza

In collaborazione con Dreame

Alla centesima edizione dell'IFA di Berlino, Dreame ha portato i suoi nuovi dispositivi per la pulizia della casa. Oltre alla nuova lavapavimenti H14 Pro, c'è anche un nuovo robot aspirapolvere al top. Si chiama Dreame L40 Ultra, e per festeggiare l'apertura dei preordini che avverrà da oggi 6 settembre, potrete farlo vostro a un prezzo promo da non perdere. Vediamo insieme i suoi punti di forza per poi scoprire quanto invitante è la promozione con la prenotazione.

MopExtend RoboSwing!

L'anno scorso Dreame presentava al mondo la tecnologia Robotic Flex Arm, quello che potremmo tranquillamente definire un braccio robotico che permetteva a spazzole e mop di estendersi per raggiungere punti altrimenti impensabili per i robot aspirapolvere. Nel 2024 la tecnologia fa un ulteriore passo in avanti con la tecnologia MopExtend RoboSwing, e questo dopo aver raggiunto il traguardo di 1 milione di vendite di robot aspirapolvere a braccio flessibile nel maggio scorso. La spazzola laterale, quella che si occupa di spedire lo sporco al centro del robot aspirapolvere (dove poi viene aspirata) ha un meccanismo speciale che appunto estende il suo raggio di azione, raggiungendo non solo gli angoli ma pulendo al meglio anche i bordi dei muri. La spazzola inoltre si solleva anche da terra per attraversare al meglio ostacoli e superfici su cui non deve operare.

C'è poi la nuova tecnologia MopExtend, che grazie a un sensore di posizione rileva bordi e angoli dei muri, per poi espandere automaticamente il raggio di azione dei mop posteriori. In questo modo si pulisce a fondo il pavimento anche nei punti più complicati. I mop si muovono anche in verticale: per proteggere dall'umidità tappeti e moquette, il sistema li solleva fino a 10,5 mm da terra. Così poi può intervenire l'aspirazione potenziata per pulirli dalla polvere, senza che i tessuti si bagnino. Grazie a una telecamera RGB smart, il rilevamento del colore a 5 canali e la tecnologia OmniDirt, L40 Ultra rileva poi lo sporco più ostinato sul pavimento, eseguendo un lavaggio con i mop più lento e accurato, sollevando la spazzola laterale per evitare l'eventuale diffusione di sporco non aspirabile.

Il rullo centrale è pensato ovviamente per evitare qualsiasi tipo di groviglio, e lo sporco che gli passa la spazzola laterale estensibile (o quello che trova sul suo tragitto) viene spedito al serbatoio interno con una potenza aspirante di ben 11.000 Pa. Completa la dotazione una stazione di ricarica davvero al top. Quando il robot torna alla base, i moci vengono lavati con acqua a 65° e detergente, per poi essere asciugati con aria calda in modo da non accumulare batteri e odori. Polvere e residui presenti nel serbatoio interno vengono spedito dentro la base, base che ospita fino a 75 giorni di sporco. Al suo fianco c'è quello dell'acqua pulita da 4,5 litri e uno da 4 litri dove invece confluisce quella sporca derivante dal lavaggio dei moci. C'è anche un mini scomparto che ospita il detergente per il robot aspirapolvere, detergente che si ricarica in autonomia quando il robot ne ha bisogno!

Tra gli altri suoi punti di forza: 4 modalità di pulizia adatte a ogni tipo di stanza

Controllo dinamico dell'acqua con 32 livelli di umidità regolabili dall'app Dreamehome

Superamento di ostacoli fino a 22 mm

Navigazione al buio con telecamera intelligente, luce struttura 3D e luce LED integrata

Rilevamento di oltre 100 tipi di oggetti che il robot eviterà in automatico

Comandi vocali proprietari o sincronizzazione con Alexa, Siri e Google Assistant

Fino a 194 minuti di aspirazione e lavaggio in modalità silenziosa

La promo lancio

Potete acquistare Dreame L40 Ultra su Amazon Italia dal 6 settembre, con consegne previste già per la settimana successiva. Il prezzo di listino ammonterebbe a 1.199€, ma nel periodo della promo lancio può essere vostro a 100€ meno. Si tratta di una promo lancio a tempo: presto il prezzo tornerà quello di listino. Considerate comunque le sue caratteristiche e i prezzi proposti dalla concorrenza, L40 Ultra è un vero affare.

Un dispositivo del genere vi permette di automatizzare completamente la pulizia del pavimento di casa e avere più tempo libero da passare in relax! Considerate inoltre che il robot aspirapolvere in questione ha 3 anni di garanzia, 12 mesi extra rispetto a quanto offerto dalla maggior parte dei dispositivi appartenenti a questa categoria.

