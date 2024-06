Gli ultimi robot Ecovacs sono un vero concentrato di tecnologia: scope elettriche integrate, stazioni PureCyclone, lavaggio a 70°

La divisione italiana di ECOVACS ROBOTICS ha presentato i nuovi robot aspirapolvere per il mercato italiano, pronti a pulire le case degli italiani già dal mese di giugno. Si parte dai modelli base da 299€ fino a veri top di gamma dotati addirittura di scope elettriche, stazioni ibride e sistemi di navigazione avanzatissimi. Scopriamo insieme tutta la line up, con caratteristiche tecniche salienti, disponibilità, prezzi e immagini.

La famiglia ECOVACS T30

Anche la stazione COMBO All-in-One è un vero concentrato di tecnologia. Oltre a offrire una funzione di doppio svuotamento automatico, sia per il robot che per l'aspirapolvere portatile, la stazione lava i moci con acqua calda a 70°C, pulendoli al massimo ed evitando la formazione di batteri.

La famiglia ECOVACS N20

Tra le novità per l'Italia c'è anche la famiglia Ecovacs N20, pensata per essere accessibile a un pubblico più ampio possibile.

Il prezzo è compatto, ma la tecnologia a bordo non lo è affatto!

Salta subito all'occhio la particolare stazione di svuotamento dei Deebot N20 Plus e N20 Pro Plus, dotata del sistema automatico PureCyclone. Quest'ultimo è un sistema senza sacchetto che utilizza un design aerodinamico avanzato per separare efficacemente polvere e detriti, mantenendo una potenza di aspirazione costante fino a 26.000 Pa. Grazie a un sistema di cicloni di separazione a due livelli, la stazione del DEEBOT N20 può rimuovere particelle di polvere di dimensioni variabili, garantendo una pulizia continua senza il rischio di intasamento dei filtri.

Il robot stesso si occupa di filtrare quanto più possibile lo sporco. Il suo sistema di filtraggio a quattro stadi cattura particelle di polvere fino a 0,3 micron, impedendo la reimmissione di allergeni e altre sostanze irritanti nell'aria, assicurando al contempo un ambiente domestico più salubre. Il filtro in cotone a doppio strato assorbe efficacemente le particelle più piccole, mentre il contenitore per la polvere senza sacchetto semplifica l'eliminazione dei detriti, riducendo il rischio di reintrodurre allergeni nell'ambiente.

Anche qui ritroviamo la tecnologia anti-groviglio ZeroTangle, con setole piatte angolate a 21° e setole angolate verso l'esterno. L'accumulo di capelli così è quasi impossibile, e grazie anche alla struttura a doppia dentatura integrata nel vano della spazzola e alla potenza di aspirazione erogata dal robot stesso (8.000 Pa), il tutto viene spedito nel serbatoio dello sporco senza intoppi.

Non solo aspirazione: per lavare il pavimento e per pulire le macchie più ostinate, il DEEBOT N20 Pro Plus integra il sistema di lavaggio a vibrazione OZMO Pro 2.0, che usa vibrazioni ad alta frequenza per pulire il pavimento 480 volte al minuto. La mappatura è affidata a vari sensori: scansione con radar laser, sensore di rilevamento dei tappeti (in modo da non attivare il lavaggio), rilevamento ostacoli e scalini.

Modelli e Disponibilità

La famiglia Ecovacs Deebot N20 comprende i modelli N20, N20 Plus e N20 Pro Plus, tutti disponibili a partire dal 25 giugno.

Il prezzo al dettaglio consigliato è di 299€ per il DEEBOT N20, 399€ per il DEEBOT N20 Plus e 499€ per il DEEBOT N20 Pro Plus. Il primo è privo di base di svuotamento, il secondo invece integra base di svuotamento e il sistema di lavaggio OZMO. Il terzo infine, oltre alla stazione di svuotamento, vanta il sistema OZMO Pro 2.0 per il lavaggio dei pavimenti.