Lavapavimenti o Scopa Elettrica? Quale scegliere fra i due e perché

Il sistema di aspirazione e lavaggio che accomuna praticamente tutti i prodotti appartenenti a questa categoria è costituito da due serbatoi, uno per l'acqua pulita e uno per il residuo sporco, e da un rullo bagnato e che, in rotazione, lava il pavimento e raccoglie polvere e sporco di vario genere, il tutto con l'ausilio di un motore di aspirazione che risucchia via il tutto . La lavapavimenti quindi assolve sia al compito di aspirazione che solitamente spetta a scope elettriche o aspirapolvere a traino, sia a quello di lavaggio del pavimento che di solito spetta a stracci, mop e simili.

I produttori di aspirapolvere e scope elettriche stanno ampliando sempre di più la loro gamma di prodotti introducendo a listino vari modelli di lavapavimenti . Il nome non lascia intuire tutta la potenzialità del prodotto: si è portati a pensare che si tratti di elettrodomestici pensati solo ed esclusivamente per lavare il pavimento appunto, ma in realtà fungono anche da aspirapolvere .

Parola d'ordine: versatilità

Da quanto detto viene voglia di comprarsi una lavapavimenti e mandare in pensione tutto il resto . Non è però così semplice. Anche la lavapavimenti ha i suoi difetti , difetti tra l'altro comuni a tutti i modelli dei marchi più disparati. Prima di tutto non sono adatte a pulizie rapide . Se avete una scopa elettrica in cucina troverete probabilmente molto comoda la possibilità di dare una passata sul pavimento dopo pranzi o cene, in modo da aspirare briciole e sporco vario. Nulla vieta di farlo anche con la lavapavimenti, e anzi, avete il vantaggio di passare il mocio e aspirare le briciole in un colpo solo.

C'è un però: dispositivi come la Tineco FLOOR ONE S5 o la Dreame H12 Pro di cui vi abbiamo parlato in passato, richiedono un bel po di manutenzione.

Nulla vieta di lasciare il serbatoio dell'acqua pulito pieno e pronto per la vostra sessione rapida di pulizia, ma una volta finita la pulizia dovete: svuotare il serbatoio dell'acqua sporca e lavarlo accuratamente, questo per evitare residui e possibile formazione di odori anche piuttosto disgustosi; far partire la funzione di pulizia del rullo integrata nel dispositivo; controllare lo stato del filtro HEPA e del rullo a fine della pulizia automatica per assicurarsi che non ci siano residui. Tutte cose da fare appunto per evitare l'accumulo di sporco e la formazione di batteri e, di conseguenza, di odori alquanto sgradevoli. Non si tratta di nulla di trascendentale, ma un conto è farlo dopo che avete pulito tutto la casa, e un conto è doverlo fare tutte le volte che volete dare una rapida pulita al pavimento della cucina. Ci sono modelli di lavapavimento che integrano funzioni di sola aspirazione, ma non saranno mai efficaci quanto una scopa elettrica di stampo classico.

L'altro difetto più grande riguarda la versatilità. È strano dire una cosa del genere, visto che la lavapavimenti può essere definita versatile vista la sua capacità di aspirare e lavare in un solo colpo. Il problema è che vi private di tutte le altre funzioni che una scopa elettrica può assolvere. Vari modelli, anche senza spendere cifre particolarmente alte, integrano le mini spazzole motorizzate, ottime per pulire divani, letti e superfici simili e anche per aspirare via peli di animali. Ci sono poi accessori per fessure, ottimi per raggiungere punti che altrimenti non riuscireste a pulire, quelli per spolverare ottimi per varie tipologie di superfici e tanto altro.