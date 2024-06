Il ventilatore smart con app e comandi vocali: Levoit Classic Pro a torre cerca di accontentare tutti (e non è banale)

Su queste pagina vi abbiamo già parlato di un paio di prodotti di casa LEVOIT. Il marchio è maggiormente conosciuto per i suoi purificatori d'aria, disponibili già da tanti anni su Amazon Italia, e proprio di recente abbiamo recensito nel dettaglio l'ultimo modello arrivato sul mercato, LEVOIT Core300S. Il brand realizza anche altri tipi di elettrodomestici, come scope elettriche low-cost (come la LVAC-200), umidificatori e ventilatori a torre. Potremmo stare qui a disquisire sul fatto che i ventilatori non sono certo all'altezza dei condizionatori, ma la realtà dei fatti è che non tutti possono installare motori e split. Non solo: c'è chi non li vuole usare, per motivi di salute o perché troppo sensibili ai cambi di temperatura, c'è chi cerca valide alternative per seconde case, camper e campeggio, o ancora c'è chi ha disposizione budget più limitati di quelli solitamente richiesti dai condizionatori, fissi o portatili.

Le alternative quindi sono i ventilatori da tavolo, quelli a piantana o quelli a torre, come il LEVOIT F422S Classic Pro Smart Tower Fan protagonista di questo approfondimento. Un ventilatore come tanti, verrebbe da dire, ma LEVOIT, per cercare di distinguersi quanto più possibile dalla massa, lo ha dotato di così tante caratteristiche da renderlo più interessante del solito. Anche perché, come accennavamo nell'introduzione a questo articolo, accontentare tutti non è banale. In famiglia si tende sempre a "litigare" sulle impostazioni del ventilatore: chi lo vuole più forte e direzionato verso di sé, chi vorrebbe velocità più contenute e quanto più ricircolo d'aria possibile, chi la notte vorrebbe stare al fresco ma non sopporta il rumore del ventilatore e così via con tanti altri casi di discussione. LEVOIT F422S offre tantissime opzioni in tal senso, in modo da cercare di mettere d'accordo tutta la famiglia.