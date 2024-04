LG InstaView with MoodUP è un frigo incredibile: i pannelli cambiano colore, anche a ritmo di musica con il suo speaker Bluetooth

In collaborazione con LG

In occasione della Milan Design Week 2024, LG Electronics ha presentato la sua nuova collezione di frigoriferi, LG InstaView with MoodUP, che offre un nuovo modo di pensare agli elettrodomestici.

Che stile!

Parola d'ordine: personalizzazione! Una volta installato il vostro nuovo frigorifero LG InstaView with MoodUP, potete collegarlo all'app LG ThinQ e impostare un colore diverso per ogni pannello del frigo, in modo da dare alla vostra cucina un'impronta di stile unica nel suo genere. La versione combinata dell'InstaView with MoodUp permette di scegliere fra 400 coloratissime combinazioni, mentre la versione Multidoor si spinge addirittura a 170.000. Ovviamente l'illuminazione è pensata per spegnersi automaticamente dopo un certo lasso di tempo, impostabile fra l'altro da LG ThinQ, e si riattiva aprendo una delle porte o semplicemente avvicinandosi al frigo. Alternativamente è possibile scegliere uno dei temi predefiniti, tra cui Season, con toni e sfumature ispirate alla natura, Place, Mood e Pop. Se invece volete dare un tocco di musica anche ai colori, potete attivare la modalità sincronizzata che modifica l'illuminazione a seconda di ciò che riproduce l'altoparlante Bluetooth integrato nel frigorifero. E quando i pannelli luminosi sono spenti? Le porte diventano di colore Lux Gray e Lux White per donare alla cucina un look tradizionale. E per quanto riguarda l'altoparlante? Si tratta a tutti gli effetti di uno speaker Bluetooth, a cui potete collegarvi con un tap dal vostro smartphone per riprodurre musica, podcast, audiolibri e simili

Un'esperienza smart

LG ovviamente non ha puntato solo sul design, ma anche su tante funzionalità smart. Lo sportello superiore di entrambe le versioni del frigorifero integra la tecnologia InstaView, che permette di guardare l'interno del frigo semplicemente bussando sul vetro oscurato, in modo da ridurre le inutili dispersioni di aria fredda. Il colore dell'illuminazione del vetro può ovviamente essere personalizzato. Proprio i pannelli luminosi sono inoltre utili a inviare notifiche luminose: si può impostare il tutto in modo che la porta si illumini nel caso venga rilevata una persona, o che ci sia una luce di cortesia apposita in caso ci si avvicini al frigo durante le ore notturne. Venendo alle tecnologie integrate dentro, troviamo la funzione DoorCooling che rende più uniforme la temperatura all'interno del frigorifero, in particolare sulla porta che è quella più soggetta agli sbalzi di temperatura. Nella versione combinato c'è anche FRESHConverter, che permette di convertire il cassetto zero gradi, normalmente destinato a carne o pesce freschi, in un cassetto per la verdura.

La versione combinata è dotata di un comodo display touch da 4,3" che mostra varie informazioni utili, come le impostazioni della temperatura e l'orario, offrendo anche la possibilità di riprodurre immagini o di scrivere note da condividere con tutta la famiglia. Entrambi i modelli infine integrano il compressore Inverter che garantisce prestazioni eccellenti e massima silenziosità.

