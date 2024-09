Prova di Samsung Jet Bot Combo™ AI: lava e aspira con l'AI e igienizza con il vapore

In collaborazione con Samsung Fra i vari prodotti per la pulizia smart della propria abitazione è indubbio come quelli di Samsung spicchino su vari fronti. Il Samsung Jet Bot Combo™ AI di cui vi parliamo oggi inizia fin da subito con la sua presentazione. Il robot e la sua base infatti sono decisamente più eleganti dei concorrenti e si integrano quindi perfettamente anche con una bella casa i cui arredi sono stati scelti con cura. Le finiture sono di ottima qualità e la colorazione a contrasto bianco e nera è sicuramente azzeccata. I contenitori nella base sono a filo con la parte superiore e il robot entra perfettamente nella sua stazione. Il robot stesso ha poi dei dettagli apprezzabili come la torretta Lidar per la navigazione oblunga.

Ma un prodotto del genere, per quanto sia sicuramente apprezzata l'integrazione con l'arredo dell'abitazione, non può essere valutato solo su questo fronte. Il robot di Samsung è un prodotto totalmente rinnovato con una potenza massima di aspirazione di ben 6.000 Pa e un sistema di lavaggio avanzato. Il robot infatti può immagazzinare all'interno l'acqua necessaria per lavare il pavimento e questa viene poi distribuita secondo le impostazioni che gli sono state fornite. I panni sulla parte posteriore ruotano sul pavimento imprimendo una certa forza in modo da levare anche le macchine più ostinate.

Sul frontale troviamo però una delle grandi novità di questo prodotto, che da in parte anche il nome al dispositivo. Si tratta dell'Active 3D Sensor, un sensore frontale capace di riconoscere gli oggetti della vostra abitazione grazie all'AI e adattare la pulizia di conseguenza, ignorando quelli che non sono davvero degli ostacoli ed evitando invece cavi e calzini lasciati sul pavimento, fino ad un minimo di addirittura solo 1 centimetro. Questa telecamera frontale però ha anche un secondo scopo ed è quello del Pet Monitoring. Il robot può infatti andare alla ricerca del vostro animale domestico e verificare la sua posizione ed informarvi, potendo quindi monitorare il vostro cane o gatto anche a distanza. Può anche riconoscere un cane che abbaia e inviarvi una notifica. La telecamera può comunque riconoscere anche figure umane. Samsung ha poi implementato in Jet Combo AI™ anche la funzionalità di Carpet Care. Non solo riconosce i tappeti, come probabilmente siete abituati con altri dispositivi, ma riconosce anche la tipologia di tappeto e si adatta in automatico con una doppia soluzione: solleva i panni di 10 mm quando trova un tappeto a pelo corto, affinché non venga inumidito, oppure torna alla base e li sgancia, per quelli a pelo lungo. Torna poi ad aspirare il tappeto aumentando la potenza di aspirazione in modo da garantire una pulizia ed igiene massima.

Ma c'è tanta innovazione anche nella base, che ovviamente è multifunzione. I grandi contenitori superiori permettono di rifornire il robot di acqua pulita, di lavare i panni e anche di aspirare l'acqua sporca. C'è poi ovviamente anche il serbatoio della polvere. Il sistema di svuotamento del robot è uno dei più potenti del panorama, offrendo una pulizia superiore in cambio di qualche secondo di rumore un po' più intenso a fine pulizia (ma potete impostare degli orari in cui la pulizia si interrompe per non disturbare). Tutto questo sistema si chiama Clean Station Steam+. L'inclusione del termine steam non è a caso, visto che questo robot offre una modalità di pulizia ancora più approfondita. Utilizza infatti non solo l'acqua calda a 50/60° per lavare i panni, ma anche un sistema di igienizzazione a vapore a 100°, che permette di eliminare il 99,99% dei batteri, scongiurando la creazione di muffe e cattivi odori, anche grazie all'ultimo passaggio che è quello dell'asciugatura dei panni con aria calda. Questa è una funzione unica sul mercato e che fa spiccare Jet Bot Combo™ AI rispetto alla concorrenza.

L'applicazione con cui controllare Samsung Jet Bot Combo™ AI è la ormai avanzatissima SmartThings, che permette anche di controllare tutti gli altri dispositivi domotici di casa integrati nel sistema di smart home di Samsung. È la mappa della vostra casa quella che vi accoglierà all'apertura, offrendo una chiara visione della sua divisione e con la possibilità quindi di avviare rapidamente una pulizia, anche solo di alcune stanze, oppure di alcune aree. Poiché il sistema AI riconosce anche gli arredi di casa, potrete anche scegliere di inviarlo a pulire vicino ad una specifica sedia, un tavolo o un divano. Potrete poi ovviamente scegliere di avviare una pulizia basata solo sull'aspirazione o solo sul lavaggio, oppure se concatenare aspirazione e lavaggio invece che eseguirle in contemporanea. Potrete poi lasciare che la potenza di aspirazione si regoli in automatico, oppure modificarla manualmente. Avrete un chiaro report delle ultime pulizie, con tanto di mappa delle zone lavate e indicazione di eventuali oggetti evitati che hanno quindi ostacolato una pulizia davvero completa. E una volta rimossi gli ostacoli potrete anche inviarlo a pulire solo nelle zone che aveva tralasciato. Non manca l'opzione per programmare le pulizie, andando a regolare anche qui tutte le opzioni che troverete nella pulizia avviata manualmente. Fra queste anche la scelta della quantità di acqua che si vuole usare per il lavaggio. Dalla gestione della mappa potrete decidere di escludere delle zone dalla pulizia e anche indicare la presenza di soglie più alte, in modo che il robot possa approcciarvisi con maggior convinzione. Il tutto offrendo anche un'autonomia di tutto rispetto, ovvero di quasi tre ore, permettendovi di pulire anche case di fino a 200 mq in una sola operazione. Samsung Jet Bot Combo™ AI viene venduto sul sito dell'azienda a 1.599€. In collaborazione con Samsung

