Abbiamo provato il purificatore Ikea che può diventare un tavolino

Nel panorama dei purificatori d'aria (e della smart home in generale), Ikea ha fatto un notevole ingresso con il suo modello Starkvind, un dispositivo che non solo promette di migliorare la qualità dell'aria interna, ma si distingue anche per il suo design integrato e la sua intelligenza tecnologica. Quello della purificazione dell'aria è indubbiamente un tema sempre più discusso, soprattutto nei periodi di minori piogge e in alcune specifiche zone d'Italia. A tal proposito vi lasciamo anche il nostro articolo sulle migliori app per controllare la qualità dell'aria. L'idea dietro a Starkvind, come un po' tutti i prodotti Ikea connessi lanciati negli ultimi anni è di coniugare funzionalità avanzate e uno stile che si adatta perfettamente all'arredo moderno. Questo purificatore si propone come una soluzione ideale per chi cerca efficienza senza sacrificare l'estetica.

Questo è particolarmente vero se si guarda a uno degli aspetti più interessanti del purificatore Starkvind. IKEA ha scelto infatti di offrire due varianti: una versione stand alone e una integrata in un tavolino. Questo approccio permette al purificatore di fondersi discretamente con l'arredamento di casa, evitando l'aspetto ingombrante che caratterizza molti altri purificatori sul mercato. La versione tavolino è particolarmente innovativa, combinando utilità e funzionalità in un unico prodotto che serve sia come purificatore d'aria sia come mobile. Purtroppo noi abbiamo avuto modo di provare la versione "stand alone" che offre ovviamente la stessa tecnologia ma necessita di uno spazio dove essere posizionato in verticale.

Immagine del purificatore nella versione tavolino dal sito dell'azienda.

Dal punto di vista tecnologico Starkvind è equipaggiato con un sistema di filtraggio in grado di catturare particelle fino a 2,5 micron (PM2.5), come polvere, polline e altre impurità presenti nell'aria. Il dispositivo include in confezione anche un filtro a carboni attivi che è indispensabile per ridurre la presenza di odori e gas potenzialmente nocivi, rendendo l'aria non solo più pulita ma anche più piacevole da respirare. Sul retro (o sotto nella configurazione a tavolino) troviamo uno scompartimento dove collegare l'alimentazione e anche alloggiare l'alimentatore se la presa di corrente è sufficientemente vicina e vogliamo nascondere questo elemento. Il modello stand alone differisce per la presenza di due piccoli piedini per il posizionamento "in piedi", mentre in quello a tavolino questi sono sostituiti dalle gambe. La versione da noi provata aveva una piacevole copertura in tessuto, mentre ovviamente il tavolino ha il piano di legno. L'aria viene espulsa tramite il piccolo spazio fra questo pannello e il purificatore vero e proprio: una soluzione più elegante di quella adottata dai classici purificatori.