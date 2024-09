Roborock Qrevo Curv: il robot aspirapolvere più potente della categoria dotato di telaio AdaptiLift che supera gli ostacoli

In collaborazione con Roborock

Tra le novità svelate a IFA di Berlino c'è anche lui, Roborock Qrevo Curv, uno dei più avanzati robot aspirapolvere mai prodotti dal celebre brand leader mondiale nella robotica domestica ultra-intelligente. Qrevo Curv si rivolge a chi cerca il massimo dai robot aspirapolvere che lavano anche il pavimento, con lo scopo di non dover più pensare alla pulizia del pavimento. Scopriamo quindi insieme quali sono le sue peculiarità e perché dovreste farlo vostro!

Il nuovo telaio AdaptiLift

Si tratta di una novità assoluta per il settore. Il telaio AdaptiLift del Qrevo Curv integra tre ruote regolabili in modo indipendente: due, quelle principali, a destra e sinistra, e una terza ruota omnidirezionale sulla parte frontale. Tutte e tre, oltre a muoversi in orizzontale, possono sollevare tutta la struttura del robot aspirapolvere fino a 10 mm. Il risultato? Qrevo Curv riesce a superare con maggior facilità varie tipologie di ostacoli, fra cui tappeti, tavoli con sostegni a terra (tipo quelli da salotto), soglie fino a 3 centimetri o doppie soglie fino a 4 centimetri, e ostacoli simili.

Potentissimo!

Roborock la definisce aspirazione HyperForce, e il nome è particolarmente azzeccato. Si parla di una potenza aspirante di ben 18.500 Pa. Per intenderci, ci sono delle lavapavimenti, dispositivi quindi ben più ingombranti e da usare manualmente, che vantano potenze di aspirazione inferiori a questo robot. Ma la potenza aspirante non basta, se non c'è un buon meccanismo che porta la polvere nel punto giusto e se non c'è un rullo che si occupi di districare eventuali peli e capelli. Roborock ha ovviamente pensato anche a questo. Di lato ha una spazzola rotante che si occupa di spedire lo sporco verso il centro del robot. La spazzola in questione è dotata anche di tecnologia FlexiArm, un vero e proprio braccio robotico che estende la spazzolina formando un arco. In questo modo non solo raggiunge angoli e punti altrimenti irraggiungibili, ma riesce a catturare la totalità di capelli e peli che incontra lungo il suo percorso. Al centro c'è la spazzola principale DuoDivide, composta da due rulli con setole corte e lame a spirale. È stata progettata così per indirizzare i capelli verso l'ingresso del serbatoio della polvere senza che si aggroviglino lungo il tragitto. Non solo, questo design impedisce anche grovigli alle estremità delle spazzole. Da quanto certificato dall'ente di ricerca SGS, il Qrevo Curv ha un un tasso di aggrovigliamento pari allo 0% e un tasso di rimozione di capelli e detriti del 100%!

Aspira e lava

Sul retro il nuovo robot di Roborock vanta anche un doppio mop rotante denominato Dual Spinning Mops che si occupa di lavare il pavimento lungo il suo tragitto di pulizia. Il mop di destra vanta anch'esso tecnologia FlexiArm. È quindi dotato del suo braccio robotico che lo estende, sempre formando un arco in modo da raggiungere il bordo dei muri o gli angoli, così da lavare ogni centimetro del pavimento. Roborock ha raggiunto dei primati anche in questo campo. I due mop effettuano 200 giri al minuto, più dei concorrenti quindi, in modo da rimuovere anche le macchie più ostinate dal pavimento. Dall'app è possibile selezionare fino a 30 livelli di "bagnato" per il pavimento. Se avete quindi superfici delicate potete diminuire l'apporto di acqua, e alternativamente, se volete un lavaggio più aggressivo, potete darci dentro quanto volete. Inoltre, il Roborock Qrevo Curv ha anche un serbatoio dedicato per l'acqua. Solitamente, tanti modelli dotati di mop tornano alla stazione per bagnarli e ripartire. Qrevo Curv no: le due spazzole non si asciugano mai, e impiegano meno tempo a pulire casa visto che non hanno necessità di tornare alla base.

Multifunctional Dock 3.0

Un robot aspirapolvere non può dirsi di qualità senza un'adeguata stazione di ricarica e pulizia. Qrevo Curv ha la nuovissima Multifunctional Dock 3.0, caratterizzata da linee curve eleganti e decisamente innovative che danno anche il nome al prodotto. Sarà scontato dirlo, ma anche qui ci sono dei passi in avanti da evidenziare. Per prima cosa, la Dock 3.0' si occupa di lavare con cura i mop, portando l'acqua di lavaggio a ben 75°C, un record per il settore. L'acqua a questa temperatura riesce a eliminare il 99,99% dei batteri, rimuovendo anche macchie di olio e sporco più ostinato dalle due spazzole rotanti. Volendo si possono anche selezionare valori intermedi (50° o temperatura della stanza), nel caso si voglia risparmiare energia o nel caso in cui non ci sia molto sporco da rimuovere. La nuova Multifunctional Dock 3.0 vanta anche un sistema di autopulizia della dock stessa. Sul fondo, dove la base si occupa di pulire i mop, si deposita spesso un bel po' di sporco. Spostando un po' il robot e avviando l'autopulizia da app, la stazione rimuove lo sporco dal fondo in perfetta autonomia!

Più smart che mai

Abbiamo già fatto cenno all'app di gestione del robot che permette la personalizzazione di un bel po' di parametri. Dall'app è anche possibile attivare i comandi vocali, che con il nuovo Roborock funzionano senza bisogno della connettività Wi-Fi. E con i comandi non vi limitate ad attivarlo o spegnerlo: potete specificare quale stanza fargli pulire, modificare la potenza di aspirazione o la quantità d'acqua usata dai mop e tanto altro. C'è poi da fare cenno a tante altre cose che riguardano il nuovo Qrevo Curv. Il robot usa una camera RGB e una scansione a luce strutturata per riconoscere fino a 62 tipi di oggetti appartenenti a 20 categorie diverse. In questo modo il dispositivo Roborock sa cosa (e come) scansare, impedendogli di rimanere bloccato o di non pulire in modo accurato intorno a questi. Qrevo Curv sa riconoscere anche gli animali domestici! Se li trova sul suo percorso blocca subito l'aspirazione in modo da non spaventarli, calcolando un nuovo percorso che li disturbi il meno possibile. Grazie alla telecamera RGB presente a bordo potete anche collegarvi al robot e inquadrare gli animali. Anzi, a dirla tutta è persino possibile avviare il robot e far partire la ricerca automatica degli animali, in modo da controllarli e anche parlargli attraverso il robot.

Uscita e prezzo

In Italia, Roborock Qrevo Curv sarà disponibile sia su Amazon che sullo store online ufficiale di Roborock dal 9 settembre prossimo. Il prezzo di listino è pari a 1.499€, ma occhio: ci sarà un'offerta lancio con un prezzo promozionale da non lasciarsi sfuggire!