Una telecamerina di sicurezza da 35€ ha salvato la mia estate

Nei mesi scorsi la mia famiglia ha subito due brutti furti in appartamento in altrettante abitazioni diverse, situate fra l'altro in comuni diversi, seppur confinanti fra di loro. Sì, non ci sono furti belli, ma quando i "topi di appartamento" non sanno dove mettere le mani, devastano letteralmente l'abitazione, rovistando nei mobili e nei guardaroba, arrivando a sradicare cappe aspiranti (come successo in uno dei due appartamenti), quadri, ripiani e quant'altro alla ricerca prevalentemente di oro e contanti. Lo scenario che ci si trova di fronte al rientro in casa è da brividi. Ci si sente violati della sicurezza della propria abitazione, una cosa che per ovvie ragioni non piace a nessuno.

Dopo questi due avvenimenti partire per le agognate ferie, seppur di breve durata, non è stato banale. È quella classica cosa che pensi non ti possa mai succedere, e quando succede anche solo a qualcuno di molto vicino a te, ti colpisce più di quanto saresti disposto a credere.

Anche perché i "topi di appartamento" aspettano proprio questi momenti: quelli in cui sanno di poter agire indisturbati (persino nei condomini, dove i vicini non sentono mai nulla), liberi di rovistare fra le vostre cose per ore senza nessuno che rientra in casa, in modo da non tralasciare nulla.

A poco servono le serrature blindate: come suggeriscono gli stessi montatori specializzati, dopo qualche anno vengono violate con estrema facilità, obbligandovi di fatto a sostituirle con una certa frequenza. Manco a dirlo, in entrambi i casi subiti dai miei familiari i malintenzionati sono entrati senza scassinare né fare rumore, proprio come se avessero le chiavi di casa. Certo, una soluzione può essere proprio quella di aggiornare spesso la serratura, magari virando verso i modelli smart di nuova generazione. Ma per sentirsi ancora più sicuri si potrebbe voler virare su sistemi di allarme più o meno complessi o telecamere di sorveglianza di vario genere.