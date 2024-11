Tineco incoronata regina delle lavapavimenti: è leader n.1 al mondo nella categoria

Tineco , già leader nella produzione di lavapavimenti , è stata riconosciuta da Euromonitor International come la principale azienda a livello globale nella categoria, con oltre cinque milioni di unità vendute nel solo ultimo anno. Un risultato che riflette gli sforzi compiuti dal brand in questo settore emergente, vista la volontà di continuare a innovare con prodotti sempre più al passo con i tempi, come la recente Floor ONE STRETCH S6 .

Un giusto riconoscimento

Ling Leng, CEO di Tineco , sottolinea l'importanza della tecnologia intelligente per semplificare le attività domestiche, ribadendo l'obiettivo dell'azienda di definire gli standard di eccellenza nella cura dei pavimenti. Il riconoscimento di Euromonitor International come leader globale nella categoria dei lavapavimenti conferma il successo di Tineco nel perseguire questa visione.

Guardando al futuro, siamo focalizzati sull'espansione in nuovi mercati, sull'introduzione di tecnologie avanzate per semplificare la vita dei nostri clienti e sull'ampliamento della nostra gamma di prodotti per soddisfare esigenze diverse.

Questo riconoscimento alimenta il nostro impegno a continuare a innovare e superare i limiti per portare sul mercato prodotti eccezionali che migliorano la vita dei nostri clienti in tutto il mondo.

I prodotti di punta di Tineco

I prodotti di punta di Tineco, tra cui il FLOOR ONE STRETCH S6, il PURE ONE STATION 5, e il CARPET ONE Cruiser, sono esempi della capacità dell'azienda di combinare design innovativo con funzionalità avanzate, rendendo la pulizia più efficace e meno faticosa. Questi modelli sono apprezzati per la loro manovrabilità, potenza e facilità d'uso.

In particolare, il FLOOR ONE STRETCH S6 offre una manovrabilità eccezionale, permettendo di pulire agevolmente anche sotto i mobili più bassi grazie al suo design inclinabile. È infatti una delle poche lavapavimenti sul mercato a potersi piegare a 180°. Il recentissimo PURE ONE STATION 5, con la sua stazione di pulizia intelligente, e il CARPET ONE Cruiser, ideale per la pulizia profonda dei tappeti, sono fra gli altri dispositivi di punta del marchio.

Oltre al successo commerciale, Tineco mantiene un forte impegno nella ricerca e sviluppo, con l'obiettivo di continuare a espandere la sua offerta e introdurre nuove tecnologie che rispondano ancora meglio alle esigenze dei consumatori.

I prodotti Tineco sono disponibili sia online, sul sito ufficiale del brand e anche su Amazon, e in oltre 130 punti vendita fisici, fra cui anche MediaWorld.