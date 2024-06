Tineco apre il suo primo pop up store italiano: andate a provare con mano l'innovativa lavapavimenti FLOOR ONE S6 Stretch!

In collaborazione con Tineco

Tineco, il brand specializzato negli elettrodomestici intelligenti di cui vi abbiamo parlato più volte su queste pagine, annuncia l'apertura del suo primo pop up store in Italia! È dal 1998 che Tineco è impegnata globalmente nella realizzazione di dispositivi smart per la casa, e nell'ottica di conquistare sempre di più il cuore degli italiani, ha deciso di aprire appunto un pop up store dove gli utenti possono provare con mano i prodotti di punta del marchio. Per l'occasione è stata scelta la città di Milano, per la precisione nel centro della cittadina lombarda, in via Solferino 37, tra l'elegante Brera e l'innovativa Moscova. Il negozio sarà aperto dal 20 al 22 giugno prossimo. I primi due giorni (20 e 21) sarà aperto dalle 10:00 del mattino fino alle 19:00; il 22 invece il pop up store sarà visitabile dalle 10:00 alle 13:00. Tanti i dispositivi Tineco che sarà possibile testare con mano, anche i più recenti lanciati nel 2024. Fra quelli da provare ci saranno: Tineco FLOOR ONE Switch S7 , presentato al CES 2024, è il prodotto All in One di Tineco che combina vari accessori per renderlo sia lavapavimenti che aspirapolvere.

, presentato al CES 2024, è il prodotto All in One di Tineco che combina vari accessori per renderlo sia lavapavimenti che aspirapolvere. Tineco FLOOR ONE S7 FlashDry grazie alla tecnologia FlashDry, dopo il ciclo di autopulizia è in grado di effettuare anche un'asciugatura rapida, facilitando le pulizie domestiche in termini di tempo ed efficacia.

grazie alla tecnologia FlashDry, dopo il ciclo di autopulizia è in grado di effettuare anche un'asciugatura rapida, facilitando le pulizie domestiche in termini di tempo ed efficacia. Tineco FLOOR ONE S7 Pro vanta un sistema di pulizia impeccabile, il rullo viene pulito alla perfezione ogni volta che si accende il dispositivo, annullando la possibilità che i batteri si diffondano, garantendo una pulizia perfetta.

vanta un sistema di pulizia impeccabile, il rullo viene pulito alla perfezione ogni volta che si accende il dispositivo, annullando la possibilità che i batteri si diffondano, garantendo una pulizia perfetta. Tineco FLOOR ONE S7 Steam è la lavapavimenti che utilizza la tecnologia HyperSteam, in grado di eliminare qualsiasi tipo di macchia, infatti, raggiungendo i 140° C il vapore dissolve lo sporco molto facilmente.

è la lavapavimenti che utilizza la tecnologia HyperSteam, in grado di eliminare qualsiasi tipo di macchia, infatti, raggiungendo i 140° C il vapore dissolve lo sporco molto facilmente. Tineco PURE ONE STATION Pet è il dispositivo ideale per tutti coloro che amano personalizzare la propria esperienza di pulizia: l'aspirapolvere, infatti, guida l'utente tramite comando vocale e app dedicata, che monitora il corretto funzionamento e lo stato di avanzamento della pulizia. C'è anche un altro dispositivo, uno degli ultimissimi arrivi nel campo delle lavapavimenti firmate Tineco.

La lavapavimenti che si piega a 180°!

Al pop-up store di Milano sarà possibile provare anche Tineco FLOOR ONE STRETCH S6, l'ultimissima lavapavimenti del brand arrivata in Italia proprio in queste settimane di giugno. Il suo punto di forza? Si piega a 180°! La stragrande maggioranza delle lavapavimenti ha infatti una struttura che non permette di entrare con facilità sotto letti e altre superfici basse. La STRETCH S6 è invece ingegnerizzata per piegarsi fino a terra, arrivando appunto a formare un angolo di 180°. Non solo: interamente piegata è alta solo 13 centimetri, e di conseguenza entra davvero con facilità sotto mobili bassi, divani, tavoli e letti, in modo da aspirare e lavare il pavimento in zone normalmente precluse a questo genere di dispositivi.

I comfort offerti non finiscono qui. STRETCH S6 integra il celebre sensore iLOOP di Tineco, che rileva lo sporco sul pavimento facendo sì che la lavapavimenti imposti da sola la potenza di aspirazione e la quantità d'acqua usata necessaria per pulire, risparmiando batteria e facilitando il compito dell'utente. Durante la pulizia, è anche possibile consultare sullo schermo frontale quanto sporco si trova nel punto che stiamo attraversando, questo grazie a un'interfaccia ad anello LED che si colora in caso di macchie, polvere e rifiuti solidi. La spazzola frontale poi è pensata per pulire da bordo a bordo, con un margine di appena 1 mm ai lati. Sul retro c'è anche una coppia di ruote motorizzate che spinge avanti e indietro la lavapavimenti, eliminando del tutto il fattore fatica.

Un altro punto debole delle lavapavimenti è talvolta da ricercarsi nella manutenzione delle spazzole morbide, un componente essenziale che, se manutenuto con poca attenzione, va sostituito con una certa frequenza. La stazione di ricarica e pulizia della Tineco FLOOR ONE STRETCH S6 invece coccola le spazzole morbide. Per prima cosa il rullo viene lavato con acqua calda a 70°, in modo da sciogliere lo sporco e spedirlo nel serbatoio delle acque scure. Dopo il lavaggio, inizia una sessione di asciugatura dello stesso con aria a 70°. In questo frangente, il rullo gira in senso orario e antiorario, in modo da asciugare alla perfezione il rullo e impedire la formazione di odori.

E l'autonomia? Fino a 40 minuti grazie alla nuova batteria implementata da Tineco. E non preoccupatevi dei serbatoi: con quello frontale da 0,85 litri e quello delle acque scure da 0,72 litri riuscirete a lavare e aspirare il pavimento di tutta la casa. Tineco FLOOR ONE STRETCH S6 è già acquistabile in Italia (occhio al coupon), e nel caso foste in dubbio se può fare o meno al caso vostro, potete provarla con mano al pop up store di Milano dal 20 al 22 giugno!

