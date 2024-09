Quali sono i piani di abbonamenti DAZN, quanto costano e come gestirli

Hai scoperto che l'unico modo per vedere tutte le partite del campionato di calcio di Serie A è DAZN, ma non hai idea di quali possano essere i suoi abbonamenti? Oppure stai semplicemente cercando una piattaforma che ti consenta di vedere una serie di sport diversi come basket, tennis, MMA e persino padel? Scopriamo tutti i dettagli sugli abbonamenti di DAZN, dai diversi piani a disposizione a come abbonarsi, oltre a capire come cambiare abbonamento, come funziona la condivisione dell'abbonamento e, eventualmente, come disdirlo. DAZN è infatti il maggior servizio di streaming dedicato allo sport sul nostro territorio, e se la tua passione è seguire le gesta degli sportivi di ogni disciplina, difficilmente potrai resistere all'offerta della piattaforma. Grazie a questo approfondimento, saprai esattamente cosa aspettarti.

Indice

Quali sono gli abbonamenti di DAZN, e i prezzi

DAZN offre quattro abbonamenti per accedere ai suoi contenuti: Start, Goal Pass, Standard e Plus. I piani presentano prezzi e caratteristiche diverse, non solo dal punto di vista dell'offerta, ovvero i contenuti a disposizione, ma anche la visione in contemporanea su più dispositivi.

Start Il piano Start è la porta di accesso a DAZN e consente di vedere una selezione dei contenuti della piattaforma: il calcio femminile, con la UEFA Women's Champions League

il basket italiano ed europeo : tutta la Serie A, tutta l'Eurolega, tutta l'Eurocup e la Champions League, FIBA Eurobasket 2025 e FIBA Women's Eurocup 2025

italiano ed : tutta la Serie A, tutta l'Eurolega, tutta l'Eurocup e la Champions League, FIBA Eurobasket 2025 e FIBA Women's Eurocup 2025 le partite della Nazionale di volley : la Nazionale alla VNL e ai Mondiali; la Serie A femminile, SuperLega e i club italiani nel Mondiale

: la Nazionale alla VNL e ai Mondiali; la Serie A femminile, SuperLega e i club italiani nel Mondiale il fighting, con la UFC, il meglio della boxe italiana eMatchroom

con la UFC, il meglio della boxe italiana eMatchroom una selezione di partite di NFL L'abbonamento consente di vedere i contenuti in contemporanea su due dispositivi solo se connessi alla stessa rete domestica e costa: 14,99 euro al mese se si paga mensilmente senza vincoli e possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso, ma solo se ci si abbona da DAZN.

se si paga mensilmente senza vincoli e possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso, ma solo se ci si abbona da DAZN. 11,99 euro al mese con permanenza di un anno ma pagamento dilazionato in 12 rate mensili

con permanenza di un anno ma pagamento dilazionato in 12 rate mensili 99 euro all'anno con l'abbonamento annuale in un'unica soluzione e pagamento anticipato Goal Pass Il piano Goal Pass è per gli amanti del grande calcio nazionale e internazionale: Tutta la Serie BKT

Il calcio internazionale con LaLiga EA Sports e il meglio della Liga Portugal Betclic

e il meglio della Il calcio femminile con la Serie A e la UEFA Women's Champions League

e la 3 partite di Serie A Enilive per ogni turno di campionato in co-esclusiva

per ogni turno di campionato in co-esclusiva Tutti gli Highlights di Serie A Enilive Il piano Goal Pass consente di vedere i contenuti in contemporanea su due dispositivi solo se connessi alla stessa rete domestica e costa: 19,99 euro al mese con fatturazione mensile

con fatturazione mensile 13,99 euro al mese con fatturazione annuale ma pagamento a rate in 12 mesi l'una

con fatturazione annuale ma pagamento a rate in 12 mesi l'una 129 euro all'anno con fatturazione annuale e pagamento anticipato in un'unica soluzione Standard Il piano Standard consente di accedere a tutti gli sport disponibili su DAZN: Il calcio italiano con tutte le partite di Serie A Enilive, la Serie BKT e i contenuti di Milan TV, Inter TV e Juventus TV

con tutte le partite di Serie A Enilive, la Serie BKT e i contenuti di Milan TV, Inter TV e Juventus TV Il calcio internazionale con LaLiga EA Sports e il meglio della Liga Portugal Betclic e la UEFA Women's Champions League

con LaLiga EA Sports e il meglio della Liga Portugal Betclic e la UEFA Women's Champions League Il basket con tutta la Serie A UnipolSai, tutta l'Eurolega, tutta l'Eurocup e la Basket Champions League

con tutta la Serie A UnipolSai, tutta l'Eurolega, tutta l'Eurocup e la Basket Champions League Il volley con la Nazionale ai Mondiali; la Serie A femminile, SuperLega e i club italiani nel Mondiale

con la Nazionale ai Mondiali; la Serie A femminile, SuperLega e i club italiani nel Mondiale Tennis, ciclismo e sport invernali dei canali Eurosport 1 e 2, il figlhiting e una selezione di partite NFL, oltre a Redbull TV Il piano Standard permette di vedere gli eventi su due dispositivi solo se connessi alla stessa rete domestica e costa: 44,99 euro al mese con fatturazione mensile

con fatturazione mensile 34,99 euro al mese con fatturazione annuale ma pagamento dilazionato in 12 mesi.

con fatturazione annuale ma pagamento dilazionato in 12 mesi. 359 euro con fatturazione annuale e pagamento anticipato in un'unica soluzione Plus Il piano Plus offre gli stessi contenuti del piano Standard, ma con la possibilità di vederli in contemporanea su due reti. L'abbonamento costa: 69,99 euro al mese con fatturazione mensile

con fatturazione mensile 59,99 euro al mese con fatturazione annuale ma pagamento dilazionato in 12 mesi, anche dall'app per Android

con fatturazione annuale ma pagamento dilazionato in 12 mesi, anche dall'app per Android 599 euro con fatturazione annuale e pagamento anticipato in un'unica soluzione

Come funziona la condivisione degli abbonamenti

Come abbiamo indicato nel capitolo precedente, diversi abbonamenti offrono differenti caratteristiche anche per quanto la possibilità di vedere i contenuti in contemporanea. Tutti i piani a parte il Plus infatti permettono di accedere alla piattaforma da due dispositivi in contemporanea, ma solo se connessi alla stessa rete domestica. Il piano Plus invece consente di vederli anche da due reti differenti. Cosa significa? Significa che se stai guardando DAZN dalla TV, un altro membro della famiglia può accedere con il tuo stesso account da un altro dispositivo, ma mentre con tutti i piani a parte il Plus questo deve essere connesso alla stessa rete Wi-Fi della TV, con il piano Plus non c'è questo obbligo. Quindi può accedervi anche da telefono in mobilità, ad esempio. Questo implica che tu puoi condividere i dati di accesso del tuo account DAZN (email e password), ma solo con un convivente. Non puoi invece condividere questi dati con una persona non convivente in quanto l'account DAZN è personale e non cedibile, quindi non puoi dare accesso al tuo account DAZN a persone che non fanno parte del tuo nucleo domestico.

Come abbonarsi a DAZN

Abbonarsi a DAZN è semplicissimo, e hai diverse opzioni per farlo: da sito, da app per dispositivi mobili o da altre piattaforme (Sky, TIMVision, Prime Video). Come abbonarsi da PC Se vuoi abbonarti a DAZN dal sito, non devi fare altro che andare sulla pagina iniziale di DAZN e cliccare su uno dei piani disponibili. Nella pagina successiva, inserisci il tuo indirizzo email e clicca su Avanti. Successivamente, segui le istruzioni a schermo e inserisci la password, il tuo nome e cognome e potrai digitare i tuoi dati di pagamento. Puoi scegliere tra carta di credito e PayPal. Infine, scegli se attivare l'abbonamento mensile, annuale rateizzato o annuale con pagamento anticipato e paga. Come abbonarsi da telefono e tablet (Android e iPhone / iPad) Preferisci abbonarti da telefono o tablet? In questo caso devi solo installare l'app DAZN per Android o iPhone / iPad e avviarla. Successivamente, tocca Attiva ora e, su iPhone e iPad, tocca il link dazn.com/start per poi selezionare Continua: la procedura continuerà da browser. Clicca su Crea un account e tocca un abbonamento per sceglierlo. A questo punto la procedura è identica a quanto visto nel capitolo precedente, in quanto avverrà da browser. Come abbonarsi da TV DAZN è compatibile con una gran quantità di smart TV, tra cui: LG Web OS TV

Panasonic Smart TV

Samsung Tizen TV

Sony's Android TV

Hisense Smart TV

Philips TV Oltre a una serie di dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube

Apple TV

Google Chromecast

Roku

NVIDIA Shield TV

TIMBision Box Per abbonarsi da uno di questi dispositivi, la procedura è la stessa: installa l'app DAZN, poi avviala e clicca su Attiva ora. A questo punto dovrai scannerizzare un codice QR da telefono e segui la procedura indicata per l'abbonamento da browser. Come abbonarsi da altri servizi Sei utente Sky? In questo caso, non devi fare altro che avviare il tuo decoder o dispositivo (Sky Q, Sky Glass o Sky Stream) e cercare nella Home l'app DAZN. Da qui non potrai attivare un abbonamento, cosa che dovrai fare dal sito di DAZN, poi da app Sky potrai accedere al tuo account. Se vuoi vedere DAZN su TIMVision, puoi scegliere un abbonamento che include il servizio: quelli attualmente disponibili sono TIMVision Calcio e sport, che costa al momento 24,99 euro al mese per 6 mesi, poi 34,99 euro al mese, e TIMVision Gold, che costa al momento 34,99 euro al mese per 6 mesi, poi 42,99 euro al mese. Infine, puoi abbonarti a DAZN anche da Prime Video: vai sulla pagina di DAZN su Prime Video oppure accedi alla sezione Iscrizioni su Amazon Prime Video e clicca su uno dei banner o dei contenuti DAZN, poi segui le istruzioni per completare l'acquisto. Le opzioni disponibili sono: DAZN Start a 11,99 euro al mese con contratto di 12 mesi, oppure 14,99 euro al mese con iscrizione mensile

con contratto di 12 mesi, oppure 14,99 euro al mese con iscrizione mensile DAZN Standard a 34,99 euro al mese con contratto di 12 mesi oppure 44,99 euro al mese con iscrizione mensile

con contratto di 12 mesi oppure 44,99 euro al mese con iscrizione mensile DAZN Plus costa 59,99 euro al mese con contratto di 12 mesi oppure 69,99 euro al mese con iscrizione mensile

Come cambiare abbonamento

Hai deciso che il tuo attuale abbonamento DAZN non ti soddisfa e vuoi cambiarlo? Prima di tutto, sappi che le modalità sono differenti a seconda che tu voglia passare da un abbonamento mensile o annuale, e se stai pagando l'abbonamento a DAZN tramite a una terza parte come Google o Apple. Se hai un abbonamento mensile (30 giorni), puoi richiedere di passare a un piano di livello inferiore in qualsiasi momento, mentre se hai un piano annuale pagato in anticipo o in rate mensili, puoi passare a un piano di livello inferiore solo negli ultimi 90 giorni del periodo di abbonamento in corso. Se paghi l'abbonamento a DAZN, non devi fare altro che andare sul sito del servizio e cliccare in alto a destra su Accedi. Effettua l'accesso e clicca sul Menu in alto a destra, poi seleziona Il mio account e clicca su Cambia piano. Adesso potrai parlare con un operatore che ti seguirà nella procedura. Nel caso tu stia pagando l'abbonamento con una terza parte, dovrai modificare l'abbonamento nella sezione degli abbonamenti del marketplace.

Come disdire l'abbonamento

Hai deciso che DAZN non fa più per te? In questo caso hai due possibilità: mettere in pausa l'abbonamento o dare la disdetta. Per mettere in pausa l'abbonamento, devi accedere al sito di DAZN e cliccare sulla voce Menu in alto, per poi selezionare Il mio account. Da qui seleziona la voce Metti in pausa l'abbonamento e potrai scegliere il tempo di sospensione, da 1 a 4 mesi. Clicca su Metti in pausa l'abbonamento e l'abbonamento sarà sospeso. Se invece vuoi dare la disdetta, la procedura è diversa a seconda del metodo di pagamento. Tieni presente che nel caso di abbonamento mensile è richiesto un preavviso di 30 giorni (il servizio sarà attivo per 30 giorni dalla data in cui chiedi la disdetta). Nel caso di abbonamento annuale devi controllare le condizioni del contratto a questo indirizzo. Se ti sei abbonato direttamente tramite DAZN, hai tre possibilità: Vai sul sito ed effettua l'accesso, poi clicca sul Menu in alto e seleziona Il mio account . Da qui clicca su Abbonamento a DAZN e nella sezione Gestisci abbonamento clicca su Non voglio rinnovare .

in alto e seleziona . Da qui clicca su e nella sezione clicca su . Chatta con il servizio clienti sul sito o su WhatsApp al numero +39 344 070 3392

con il servizio clienti sul sito o su WhatsApp al numero +39 344 070 3392 Chiama il servizio clienti al numero +39 02 8295 8308 (dalle ore 14:00 - 23:00 nei Giorni feriali e 12:00 - 23:00 nel Fine settimana) Nel caso il pagamento sia gestito da un marketplace di terze parti, devi disdire l'abbonamento seguendo le indicazioni della gestione degli abbonamenti di quell'app store. Per Google, vai sul Play Store, clicca sull'icona del tuo profilo in alto a destra, seleziona Pagamenti e abbonamenti, seleziona Abbonamenti e disdici DAZN. Per Apple, vai nelle Impostazioni del tuo iPhone o iPad, tocca il tuo nome in alto e seleziona Abbonamenti. Sotto Abbonamenti attivi tocca DAZN e disattivalo. Per Amazon, vai sul sito Amazon, passa il cursore sul tuo nome in alto a destra e seleziona Iscrizioni e abbonamenti. Seleziona Impostazioni iscrizione DAZN e disattiva l'abbonamento.