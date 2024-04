Abbonamenti a Disney+: quanti sono e quanto costano

Nonostante l'aumento di prezzo del 2023 (e diversificazione delle offerte), ci sono molti motivi per amare Disney+. Dove lo trovate un servizio di streaming che mette insieme film e serie TV di Disney, Marvel, Star Wars e Pixar?

Scopriamo quindi quanto costa abbonarsi a Disney+, quali sono gli abbonamenti disponibili e altre informazioni utili. Perché anche se avete deciso di sottoscrivere un piano della piattaforma di streaming, avete diverse opzioni a vostra disposizione.

C'è l'abbonamento con pubblicità, oppure quello per chi vuole il massimo della qualità. E per chi la pensa come i latini, in medio stat virtus, c'è anche per voi una soluzione in grado di soddisfarvi.

Capiremo quali sono i vari piani a cui potrete abbonarvi, oltre a come abbonarsi e da cosa è composto il catalogo. Non solo, ma vedremo anche come funziona la condivisione dell'account con Disney+ e cosa fare per disdire un abbonamento.

Non perdiamo tempo e andiamo a vedere se questa alternativa a Netflix sia effettivamente in grado di convincervi a cambiare servizio di streaming.