Abbonamenti a Netflix: quali sono e quanto costano

Tutti i piani Netflix disponibili in Italia, i pro e contro, i prezzi individuali e per eventuali utenti aggiuntivi, e come abbonarsi in pochi minuti

Grazie al suo vasto catalogo di serieTV e film, Netflix è una delle piattaforme di streaming più popolari al mondo. Il problema è che, come ogni altra cosa, sembra che anno dopo anno il suo abbonamento aumenti di prezzo. Per fortuna, il servizio ha introdotto diverse opzioni per venire incontro alle necessità di tutti (o quasi) gli utenti. Per questo motivo il modo migliore per risparmiare è sapere quali sono gli abbonamenti a Netflix: vediamo quali sono e quanto costano. Volete la massima qualità possibile? C'è una soluzione per voi. Preferite risparmiare a costo di dovervi sorbire la pubblicità? C'è un abbonamento apposta! E che dire di chi vuole condividere l'account con un amico o un parente? Niente paura, Netflix ha creato una soluzione apposta, ovviamente a pagamento. Scopriamo tutti i piani disponibili, in cosa differiscono tra loro ed eventualmente come passare da uno all'altro. Non solo, ma andremo anche a vedere come sospendere e persino disdire un abbonamento. E se ancora non siete soddisfatti, date un'occhiata alle migliori alternative a Netflix.

Quanto costa l'abbonamento a Netflix

Netflix mette a disposizione tre diversi piani di streaming: Standard con pubblicità, Standard e Premium. I prezzi partono dai 5,49 euro al mese dell'abbonamento con pubblicità. Su passa a 12,99 euro al mese per il piano Standard e si arriva a 17,99 euro al mese per il piano Premium. Ovviamente queste differenze di prezzo comportano diverse funzionalità, come la qualità del video e dell'audio. Non solo, ma questi piani differiscono anche per il numero di dispositivi da cui si può accedere ai contenuti in contemporanea. E lo stesso vale per la possibilità di scaricare film e serie TV sul dispositivo per la visione offline.

Piano Netflix Standard con pubblicità

Il piano Netflix Standard con pubblicità è la porta d'ingresso al mondo Netflix e, come suggerisce il nome, include dei contenuti pubblicitari. Le sue caratteristiche sono molto simili al piano Standard, in quanto consente la visione in contemporanea su due dispositivi alla volta. Inoltre consente il download su due dispositivi alla volta e offre una risoluzione massima in Full HD (ovvero 1920 x 1080 pixel). Attenzione, però. Rispetto al piano Standard, che vedremo nel capitolo successivo, presenta alcune limitazioni. Prima di tutto, i titoli non sono tutti quelli del catalogo, ma ne manca qualcuno (anche se non molti). Inoltre il download dei contenuti è limitato a 15 al mese. Per quanto riguarda la pubblicità, Netflix dichiara circa 4 minuti per ogni ora. Non c'è pubblicità nei profili Bambini e neanche nella sezione Giochi. Come abbiamo anticipato, il piano Netflix Standard con pubblicità costa 5,49 euro al mese.

Piano Netflix Standard

Il piano Netflix Standard elimina i limiti del piano con pubblicità e offre qualche funzione in più. Le caratteristiche principali restano le stesse, quindi consente la visione in contemporanea su due dispositivi alla volta. Per quanto riguarda i download, sono possibili su due dispositivi alla volta. In questo caso il limite è molto più alto, 100 download attivi contemporaneamente per dispositivo. La qualità video arriva alla risoluzione massima in Full HD (ovvero 1920 x 1080 pixel). Questo piano consente l'aggiunta di un utente extra per la condivisione dell'account con persone al di fuori del nucleo domestico. Inoltre il catalogo è completo, senza limitazioni, a oggi composto di 7322 titoli. Il piano Standard costa 12,99 euro al mese.

Piano Netflix Premium

Il piano Netflix Premium è per chi vuole il massimo. Rispetto al piano Standard consente la visione in contemporanea su 4 dispositivi alla volta. Per quanto riguarda i download, sono possibili su 6 dispositivi alla volta, sempre con il limite di 100 download per dispositivo. La qualità video è molto più appagante, in quanto arriva a Ultra HD (3840 x 2160 pixel) e l'audio è di un livello superiore. Il piano Premium infatti supporta l'Audio Spaziale rispetto all'audio surround 5.1 e Dolby Atmos dei piani Standard. Questo piano consente l'aggiunta fino a due utenti extra e costa 17,99 euro al mese.

Sky TV + Netflix

Netflix è disponibile anche tramite Sky. L'offerta Sky TV + Netflix, chiamata Intrattenimento plus, include le serie e gli show di Sky TV e tutto Netflix, senza pubblicità. L'offerta, compatibile con l'app Sky Go, include diversi piani Netflix, a partire dal piano Base. Questo è un piano ora non più disponibile sul sito Netflix e consente di effettuare il download su un solo dispositivo alla volta. Lo stesso per la visione, che può essere effettuata su un solo dispositivo alla volta. La risoluzione dei contenuti, infine, è in Full HD. Questo abbonamento costa al momento 19,90 euro al mese per 18 mesi, con il vincolo di permanenza di 18 mesi. Dal 19° mese, si applica automaticamente il profilo Sky Open e il prezzo di listino in vigore a tale data. Se desiderate qualcosa di più, potete optare per Netflix Standard o Netflix Premium invece di Netflix Base. In questo caso bisogna aggiungere 4 o 8 euro al mese all'offerta, rispettivamente. L'offerta è compatibile con Sky Q via Internet (bisogna pagare 19 euro una tantum) o con Sky Q via satellite. In quest'ultimo caso, bisogna aggiungere 99 euro una tantum. Questi prezzi sono riferiti alle offerte attualmente attive, quindi soggette a modifiche.

TIMVision di TIM con Netflix

Anche con TIM è possibile accedere a Netflix attraverso il piano Intrattenimento di TIMVision. Questo include il piano Standard con pubblicità di Disney+ e il piano Standard con pubblicità di Netflix, oltre ad Amazon Prime. Nel momento in cui scriviamo, l'offerta costa 6,99 euro al mese per i primi tre mesi, poi 14,99 euro al mese. Se invece si preferisce passare al piano Netflix senza pubblicità, si può arricchire l'offerta. I piani disponibili sono Netflix Standard, al costo di 7,5 euro al mese, o Netflix Premium, aggiungendo 12,5 euro al mese.

Quanto costa un utente extra di Netflix

A fine 2023, per combattere la condivisione degli account, Netflix ha lanciato la possibilità di aggiungere gli utenti extra. Questa opzione permette di condividere l'account a pagamento con utenti non appartenenti al nucleo familiare. In questo modo un utente può accedere alla piattaforma "aggregandosi" all'abbonamento del capofamiglia. Senza dover pagare un account separato, ma solo 4,99 euro al mese. Gli account extra sono slot disponibili per i piani Standard e Premium. Con il piano Standard è disponibile 1 account, mentre con il Premium è possibile acquistare 2 account. Quindi con il piano Standard con pubblicità non si possono acquistare account extra. Un account extra può usufruire di molti degli stessi vantaggi degli altri abbonati Netflix. Quindi può accedere a serie TV, film, documentari e altri contenuti premiati senza limiti. Inoltre può guardare con Netflix con la stessa qualità video e audio dell'abbonato che lo ha invitato. A differenza di un abbonamento standard, però, un account extra può guardare Netflix su un solo dispositivo alla volta. Allo stesso modo, può scaricare i contenuti su un solo dispositivo alla volta. Inoltre può avere un solo profilo sull'account e non può crearne altri. Infine, deve attivare l'account nello stesso Paese associato al titolare dell'account.

Come pagare l'abbonamento a Netflix

Volete sapere come pagare l'abbonamento a Netflix? Una volta che ci si è registrati e si è scelto un piano, per abbonarsi a Netflix bisogna inserire un metodo di pagamento. Netflix si può pagare con carta di credito o debito (Visa, Mastercard, American Express, Postepay) o carte virtuali. La piattaforma accetta anche carte di credito prepagate (Visa, Mastercard e American Express), carte regalo Netflix o PayPal. Altri metodi di pagamento accettati sono Satispay o si può pagare tramite partner. I partner supportati sono Offerta Sky, TIM, Pacchetto TIM, Vodafone, Pacchetto Vodafone, WindTre, Pacchetto WindTre. Come avete notato, i pagamenti tramite Apple e Google non sono supportati.

Come cambiare l'abbonamento a Netflix

Quando avete sottoscritto un piano Netflix, non siete legati per forza a quello, ma potete cambiare. Potete cambiare un piano Netflix solo dal sito: accedete e cliccate sul vostro profilo utente (non deve essere quello per bambini). Passate il mouse in alto a destra sulla vostra immagine di profilo e nel menu che appare cliccate sulla voce Account. Appariranno i dettagli di gestione del vostro account: individuate la sezione Informazioni sul piano. Cliccate sulla voce Modifica piano a destra del piano attualmente attivo. Nella pagina che si viene ad aprire avrete la possibilità di scegliere il nuovo piano: selezionate quello di vostra scelta tra i due disponibili. Se passate a un piano più costoso il passaggio ha effetto immediato. Se invece passate a un piano meno costoso il passaggio ha effetto dalla successiva data di fatturazione.

Come sospendere l'abbonamento a Netflix

Una delle opzioni offerte da Netflix è la possibilità di mettere in pausa l'abbonamento. Per farlo dovete avere una carta di credito o debito come metodo di pagamento e non avere un piano Base. Quando l'abbonamento è sospeso, non potete effettuare lo streaming o il download. Potrete però sfogliare Netflix e aggiungere contenuti a La mia lista. Se volete mettere in pausa l'abbonamento, andate alla pagina Disdici l'abbonamento. Se necessario effettuate l'accesso con il vostro account, poi selezionate Sospendi temporaneamente per un mese. Nel caso vogliate estendere la sospensione, andate alla pagina del vostro account o da dispositivo mobile. In alto vedrete un banner con la scritta Vuoi iniziare a guardare?. Selezionate Estendi la sospensione temporanea e l'abbonamento sarà sospeso per un altro mese. Se invece volete ripristinare l'abbonamento selezionate Ripristina ora. Riceverete l'addebito della quota e la data di fatturazione sarà aggiornata.

Come disdire Netflix

Vediamo infine come disdire l'abbonamento Netflix. La procedura si può fare sia da browser che da app. Da browser, andate a questo indirizzo e se necessario effettuate l'accesso. Poi cliccate su Conferma disdetta. Da app, cliccate sull'immagine di profilo in alto a destra e selezionate Account. Selezionate Disdici abbonamento e toccate Conferma disdetta. Una volta disdetto Netflix, avete dieci mesi per riattivare l'abbonamento senza che l'account venga cancellato. Se chiedete la disdetta ma il periodo di fatturazione non si è ancora concluso potete continuare a utilizzare Netflix fino alla sua scadenza.

Domande e risposte

