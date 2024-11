Quali sono e quanto costano gli abbonamenti ad Amazon Music

Il mondo dello streaming musicale è quanto mai ricco di alternative, ma tra Spotify, Apple Music o YouTube Music c'è un servizio che faresti prendere in considerazione: Amazon Music. Scopriamo quindi le caratteristiche e i piani dell'abbonamento ad Amazon Music, perché Amazon si differenzia dai concorrenti per la varietà delle sue soluzioni. Oltre infatti al servizio a pagamento, Amazon Music Unlimited, il gigante dell'eCommerce offre anche un piano dedicato agli abbonati Amazon Prime e anche uno gratuito, con pubblicità, per chi non vuole spendere. Quale sceglierai?

Indice

Cos'è Amazon Music e come funziona

Cos'è Amazon Music Amazon Music è un servizio di streaming musicale che si pone in diretta competizione con piattaforme come Spotify, Apple Music, YouTube Music, Tidal e altri. Forte di un catalogo di oltre 100 milioni di canzoni e di podcast, Amazon Music consente non solo di accedere ai propri brani preferiti, ma anche di creare e condividere playlist. E grazie ai suoi algoritmi, impara dalle tue abitudini di ascolto per consigliarti nuovi artisti e album, playlist personalizzate e altro. Come funziona Amazon Music Il fatto è che non c'è un solo Amazon Music, ma come vedremo nel capitolo successivo abbiamo ben tre varianti: Amazon Music Free

Amazon Music Prime

Amazon Music Unlimited, che a sua volta è disponibile in tre piani, tra cui uno accessibile solo da dispositivi Echo e Fire TV Queste versioni offrono funzionalità e soprattutto qualità audio differenti, che arrivano, per la versione Unlimited, all'audio lossless e all'audio spaziale. Amazon infatti offre l'audio in qualità CD (che chiama HD, con frequenza di campionamento 16 bit/44,1 kHz) e, per 7 milioni di brani, anche in qualità hi-res (che chiama Ultra HD, fino a 24 bit/192 kHz). Come altri servizi, Amazon Music consente, nei piani a pagamento, l'ascolto offline dei brani scaricati, e supporta un'ampia varietà di dispositivi.

Quali sono gli abbonamenti Amazon Music

Vediamo quindi nel dettaglio gli abbonamenti di Amazon Music e le loro caratteristiche, mentre nel capitolo successivo esploreremo i costi. Amazon Music Free Amazon Music Free è il piano disponibile per tutti gli utenti. Questa versione del servizio consente l'accesso a migliaia di stazioni e alle migliori playlist, oltre a milioni di podcast. L'audio è di qualità standard (fino a 320 kbps), presenta interruzioni pubblicitarie, e la riproduzione è solo casuale (non si può scegliere il brano da riprodurre o l'ordine dei brani). Questa versione supporta il lettore Web, l'app per Android e iOS, dispositivi Echo e Fire TV, tablet Fire e l'integrazione Alexa. Amazon Music Prime Amazon Music Prime è la versione del servizio dedicata agli abbonati Amazon Prime. I vantaggi rispetto alla versione gratuita sono notevoli, in quanto permette l'accesso all'intero catalogo di brani, podcast, canzoni e playlist, senza pubblicità. Se vuoi scegliere le canzoni, fare skip illimitati e scaricare i brani per l'ascolto offline, hai a disposizione le cosiddette Playlist con accesso libero (non se riproduci la musica su uno speaker Echo). Anche le playlist create da te non prevedono limiti di salto (a meno che non includano solo brani acquistati). Al di fuori di queste, l'ascolto dei brani è solo casuale, e gli skip sono limitati a 6 ogni ora. Inoltre non puoi scaricare i brani sul dispositivo e la qualità audio è standard, come per Amazon Music Free. Altri limiti sono il fatto che su Fire TV puoi ascoltare solo musica e non podcast, mentre su tablet Fire hai gli stessi limiti di Amazon Music Free. Amazon Music Unlimited Amazon Music Unlimited è per chi vuole ascoltare la propria musica preferita sulla piattaforma senza limiti. Il piano offre il massimo del servizio, a partire dalla possibilità di scegliere l'ordine di ascolto delle proprie canzoni, album e playlist, con stazioni e playlist personalizzate. È inoltre possibile scaricarle per l'ascolto offline, fare skip illimitati e soprattutto la qualità audio arriva all'Ultra HD. Con Amazon Music Unlimited, si ha infatti accesso all'intero catalogo in formato HD lossless (cioè 16 bit/44,1 kHz di qualità CD, con un bitrate medio di 850 kbps). Alcuni milioni di brani sono poi in qualità Ultra HD (24 bit e frequenza di campionamento che va da 44,1 a 192kHz e un bitrate medio di 3.730 kbps). Queste tracce ad alta risoluzione utilizzano il codec audio FLAC. Ci sono anche più di mille tracce masterizzate in Dolby Atmos Music e 360 Reality Audio, ovvero un suono surround chiamato Audio spaziale. Questo abbonamento è disponibile su tutti i dispositivi supportati (con limiti per l'audio HD e Ultra HD). Il piano Amazon Music Unlimited è disponibile in tre versioni: Individuale: che consente l'ascolto su un solo dispositivo alla volta

che consente l'ascolto su un solo dispositivo alla volta Family: che consente l'ascolto su sei dispositivi alla volta attraverso sei account separati

che consente l'ascolto su sei dispositivi alla volta attraverso sei account separati Echo / Fire TV (Per un singolo dispositivo): più economico e disponibile su un solo dispositivo alla volta (disponibile solo per Echo Dot, Echo, Echo Pop, Echo Plus, Echo Show, Echo Studio, Echo Input, Echo Spot, e Fire TV). In questo caso non è disponibile la riproduzione offline e neanche l'audio HD, Ultra HD e l'audio spaziale

Quanto costano gli abbonamenti Amazon ad Music

Vediamo ora i prezzi dei vari abbonamenti Amazon Music. Come immaginerai, Amazon Music Free non costa nulla: ti basta avere un account Amazon e puoi iniziare l'ascolto. Anche Amazon Music Prime non costa nulla, ma bisogna essere abbonati ad Amazon Prime. I costi del servizio, mentre scriviamo, sono di 4,99 euro al mese o 49,90 euro l'anno, con la possibilità di provare il servizio per un mese. Se sei uno studente universitario, hai diritto a Prime student. Questo piano offre una prova gratuita di 90 giorni e il costo mensile è di 2,49 euro al mese o 24,95 euro l'anno. Amazon Music Unlimited presenta invece prezzi diversi a seconda dei piani, con la possibilità di un mese di prova gratuita per chi non ha mai provato il servizio. Per sottoscrivere l'abbonamento non è necessario essere utenti Prime, ma in questo caso si ha diritto a uno sconto. Amazon Music Unlimited Individuale costa 10,99 euro al mese (11,99 euro al mese se effettuato da iPhone / iPad). Se si è abbonati Prime, si può sottoscrivere l'abbonamento con fatturazione annuale a 109 euro

costa 10,99 euro al mese (11,99 euro al mese se effettuato da iPhone / iPad). Se si è abbonati Prime, si può sottoscrivere l'abbonamento con fatturazione annuale a 109 euro Amazon Music Unlimited Family costa 17,99 euro al mese o, se si è abbonati Amazon Prime, si può scegliere la fatturazione annuale da 179 euro (paga la persona che sottoscrive il piano)

costa 17,99 euro al mese o, se si è abbonati Amazon Prime, si può scegliere la fatturazione annuale da 179 euro (paga la persona che sottoscrive il piano) Amazon Music Unlimited Echo / Fire TV (Per un singolo dispositivo) costa invece 5,99 euro al mese

Come scaricare e ascoltare musica offline su Amazon Music

Puoi ascoltare i brani di Amazon Music offline solo se utilizzi Amazon Music Prime (esclusivamente per le Playlist ad accesso libero) e Amazon Music Unlimited. Come scaricare i brani Per sapere come scaricare i brani, segui questa guida. In generale, avrai bisogno di utilizzare l'app Amazon Music, disponibile per dispositivi mobili, Android, iPhone e iPad, e per computer, Windows e Mac (anche se Amazon sembra stia privilegiando il lettore Web per questi ultimi). Tieni presente che con Amazon Music Prime puoi scaricare solo la playlist, mentre con Amazon Music Unlimited puoi scaricare anche i singoli brani, oltre agli album e alle playlist. Dopo aver individuato il contenuto che vuoi ascoltare, tocca l'icona con la freccia verso il basso. Nel caso delle playlist, la troverai in alto, a destra dell'icona Play e "+". Nel caso dei singoli brani, avvia la riproduzione e tocca l'icona con tre puntini in alto a destra. Da qui, seleziona la voce Scarica. Tieni presente che scaricare un contenuto significa che sarà aggiunto ai preferiti. Scegli la qualità di download Gli abbonati ad Amazon Music Unlimited possono scaricare i brani in qualità standard, HD, Ultra HD o audio spaziale. Gli abbonati Amazon Music Prime invece possono scegliere solo tra qualità Standard e Risparmio memoria. Per scegliere, l'icona del tuo profilo in alto a sinistra e seleziona Impostazioni, poi scorri verso il basso e tocca Qualità audio del download. Ora scegli l'opzione che preferisci. Scegli se attivare o meno il download automatico Se possiedi un dispositivo con iOS o Android, le playlist ad accesso libero che sono state ascoltate di recente verranno scaricate automaticamente. Per evitare download automatici in base alle preferenze dei dati, l'icona del tuo profilo in alto a sinistra e seleziona Impostazioni, poi scorri verso il basso e disattiva l'opzione "Scarica automaticamente playlist con accesso all'accesso automatico". Come ascoltare i brani scaricati Per ascoltare i contenuti in modalità offline, verifica che sia attiva l'opzione. Apri Amazon Music e l'icona del tuo profilo in alto a sinistra e seleziona la voce Modalità musica offline. Nella finestra che si apre, se presente tocca la voce Abilita la Modalità offline. Se vedi Disabilita la Modalità Offline significa che è già abilitata e non devi fare niente. Se vuoi assicurarti di ascoltare i brani scaricati senza usare i dati mobili, tocca in basso l'icona Libreria, poi seleziona in alto a destra l'icona del tuo profilo. Tocca Impostazioni, poi scorri in basso e seleziona Riproduci prima i download. Adesso potrai avviare l'ascolto dei tuoi contenuti andando in Libreria in basso e selezionando i brani della tua libreria.

Utilizzo di Amazon Music su diversi dispositivi

Dispositivi supportati Amazon Music supporta un'ampia quantità di dispositivi: Telefoni e tablet : Android iPhone e iPad Fire Tablet

: Computer : browser Windows Mac (app non più evidente sul sito)

: Echo / Fire TV

Sonos

Auto: modalità Auto o CarPlay / Android Auto Come scaricare l'app Amazon Music Se hai un telefono o tablet Android, puoi scaricare l'app Amazon Music andando sul Play Store e toccando in basso Ricerca. Scrivi in alto Amazon Music, poi tocca il risultato e seleziona il pulsante Installa. In alternativa, tocca questo link e tocca Installa. Se hai un iPhone o iPad, puoi scaricare l'app Amazon Music aprendo l'App Store (l'icona azzurra con la "A" bianca stilizzata) e toccando in basso Cerca. Scrivi in alto Amazon Music, poi tocca il risultato e seleziona il pulsante Ottieni, poi se necessario autenticati con Face ID o Touch ID. In alternativa, tocca questo link e tocca Installa. Su PC Windows, puoi scaricare l'app direttamente dal Microsoft Store: segui il link o apri il Microsoft Store e scrivi in alto Amazon Music. Poi clicca sul risultato e seleziona Installa. Sul Mac, sembra che l'app non sia più disponibile. È ancora possibile ottenerla attraverso questo link, ma è un link ottenuto da un dipendente Amazon del supporto che ha risposto a una domanda di un utente (nel 2023). Nel complesso, sembra che Amazon voglia spingere gli utenti a usare il lettore Web. Come abbonarsi ad Amazon Music Amazon Music Free Se vuoi ascoltare Amazon Music Free, non devi fare altro che avere un account Amazon: installa l'app o vai sul sito Amazon Music, poi effettua l'accesso con il tuo account cliccando su Accedi. Nella pagina successiva, inserisci i tuoi dati e, se non hai un account, seleziona Crea il tuo account Amazon: inserisci nome e cognome, email, password e conferma la password. Poi clicca su Crea il tuo account Amazon e dovrai verificare l'indirizzo email cliccando sul link che riceverai via email. Amazon Music Prime Per abbonarti ad Amazon Music Prime, devi semplicemente abbonarti ad Amazon Prime. Per i passaggi puoi seguire questa guida dedicata. Amazon Music Unlimited Se invece vuoi sapere come abbonarti ad Amazon Music Unlimited, avvia il browser e vai alla pagina di Amazon Music Unlimited. Scegli se iscriverti con l'abbonamento Individuale o Family cliccando sulla voce Amazon Music Unlimited che trovi nella banda bianca della pagina, di fianco al logo Amazon Music. Clicca sul pulsante centrale Iscriviti, è gratis per 30 giorni ed effettua l'accesso con il vostro account. Se non ne hai uno, clicca su Crea il tuo account Amazon o, se stai usando un computer con un altro account, clicca prima su Aggiungi account e poi su Crea il tuo account Amazon. Una volta effettuato il login, clicca su Iscriviti, è gratis per 30 giorni. Paga dopo e infine su Ascolta ora. Se necessario, imposta il metodo di pagamento: vai su Il mio account in alto a destra, poi clicca su I miei pagamenti. Qui aggiungi una carta cliccando sul pulsante "+" e seguendo le istruzioni. Amazon non addebiterà nulla, ma allo scadere dei 30 giorni sì. In caso tu voglia attivare invece la prova gratuita del piano Amazon Music per un singolo dispositivo, avvicinati al tuo dispositivo Echo e dai il comando: "Alexa, prova Amazon Music Unlimited". Su Fire TV, invece, apri l'app Amazon Music. Come ascoltare Amazon Music Su telefono e tablet Per ascoltare Amazon Music su telefono o tablet, avvia l'app ed effettua l'accesso toccando Accedi. Troverai quattro schede in basso: Home, Trova, Libreria e (se non hai Amazon Music Unlimited) Upgrade. In alto, nella Home vedrai alcuni pulsanti: Musica, Accesso libero (se hai Amazon Music Prime) e Podcast. Seleziona il contenuto che preferisci per filtrare. Al centro, troverai in primo piano La mia colonna sonora (una playlist generata automaticamente), i Brani per te, in base alle tue preferenze, le playlist e gli ascolti recenti. Tocca un contenuto e avvia la riproduzione toccando l'icona Play. Puoi aggiungere i contenuti preferiti alla tua libreria toccando l'icona "+", oppure puoi creare una playlist andando in Libreria e selezionando Nuova playlist a destra. Adesso puoi aggiungere i tuoi brani preferiti. In questa pagina puoi anche filtrare i contenuti per Playlist, Artisti, Album e Brani. Per cercare un contenuto, tocca Cerca in basso e potrai scegliere la musica per genere, stato d'animo (Mood) e altro, oppure usando il campo di ricerca in alto e inserendo il nome di una canzone, di un artista o di un album. Il lettore musicale è molto semplice: una volta avviata la riproduzione sarà sempre presente in basso, minimizzato. Toccandolo potrai accedere a tutti i comandi e vedere a tutto schermo la copertina dell'album, e i testi della canzone. Per accedere alle impostazioni, tocca l'icona Libreria in basso a destra, poi seleziona l'icona di profilo in alto a destra e tocca Impostazioni. Infine, se vuoi usare Amazon Music in auto, tocca l'icona del tuo profilo in alto a sinistra e seleziona Modalità Auto: si tratta di un'interfaccia ottimizzata con pulsanti grandi e meno distrazioni per la guida. Su computer

Vuoi ascoltare Amazon Music da computer? L'interfaccia è la stessa, da app o Web, e ricalca in gran parte quanto visto da app per dispositivi mobili. Una volta nella home, troverai in alto i collegamenti Home, Podcast e Libreria (che a sua volta ti consente di scegliere tra musica e podcast). Nella schermata iniziale ti verranno proposti i contenuti consigliati, sia in base alla tua cronologia di ascolto che alla popolarità. Per cercare un brano o artista, usa il campo Ricerca in alto. Puoi avviare un contenuto direttamente cliccando sull'icona Play che appare passando il mouse su una copertina, oppure clicca sulla copertina e potrai vedere la coda di ascolto. Da qui potrai avviare la riproduzione. Il lettore è minimizzato in basso, con tutti i comandi principali e il nome dell'artista, del brano e dell'album. Cliccandoci sopra, potrai avviare il lettore a tutto schermo, che mostra anche i testi. Su Echo / Fire TV Se utilizzi il piano Echo e Fire TV, dovrai usare il controllo vocale Alexa per avviare la musica, saltare le tracce o mettere in pausa. In questo caso devi pensare a una sorta di "jukebox personalizzato, dove Alexa è il DJ".

Come disdire Amazon Music e gestire l'abbonamento

Come dare la disdetta di Amazon Music Se stai usando la prova gratuita di Amazon Music Unlimited e non vuoi pagare, o comunque dopo qualche mese hai deciso che non è la soluzione che fa per te, puoi dare la disdetta in qualsiasi momento. Per farlo, da Web vai sul sito del servizio e clicca sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra. Qui seleziona Impostazioni Amazon Music e, nella pagina Web che si apre, localizza la voce Rinnovo abbonamento. Qui cliccate su Disattiva, dai conferma e Amazon non effettuerà alcun addebito alla scadenza del servizio, indicata subito sopra. La disdetta non comporta la disattivazione del servizio, e potrai continuare a usare Amazon Music Unlimited fino alla data di scadenza. Dopo di questa, non potrai più usare la piattaforma, e diventerai utenti di Amazon Music Free o Prime a seconda del tuo account. Per disattivare Amazon Music Prime, devi invece disdire il servizio, cosa che puoi fare seguendo questa guida. Come cambiare Piano Se invece stai usando un piano Amazon Music Unlimited e vuoi passare a uno diverso, vai da browser a Le mie impostazioni Amazon Music e se necessario effettua l'accesso con il tuo account. Qui seleziona un altro piano o un'altra opzione di rinnovo. Per passare al piano Abbonamento Amazon Music Unlimited per un singolo dispositivo (Echo / Fire TV) da un piano Abbonamento individuale ad Amazon Music Unlimited mensile, puoi pronunciare il comando "Alexa, effettua il downgrade di Amazon Music".

Domande e risposte

Che differenza c'è tra Prime Music e Amazon Music Unlimited? Amazon Music Prime e Amazon Music Unlimited sono due servizi piuttosto diversi. Con Amazon Music Prime puoi scegliere le canzoni da riprodurle e scaricarle per l'ascolto offline solo delle Playlist ad accesso libero. Con Amazon Music Unlimited puoi invece scegliere qualsiasi brano e scaricarlo per ascoltarlo senza connessione. Inoltre la qualità audio di Amazon Music Unlimited è molto migliore e può essere sia di qualità CD (HD) che migliore (Ultra HD). Infine, Amazon Music Prime è disponibile solo per gli abbonati Prime, a cui non costa nulla, mentre Amazon Music Unlimited è disponibile per chiunque e presenta diversi piani, tra cui quello Individuale a 10,99 euro al mese, quello Famiglia da 17,99 euro al mese e quello Echo / Fire TV da 5,99 euro al mese.

Quali sono le differenze tra Amazon Music e Spotify? Spotify e Amazon Music sono due servizi piuttosto diversi. Il primo offre un piano gratuito (Free) e quattro versioni del suo piano Premium a pagamento (Individual, Student, Duo e Family). Amazon Music offre tre piani: Free, Prime e Unlimited, quest'ultimo a pagamento e disponibile in tre versioni: Individuale, Famiglia e Echo / Fire TV. Entrambi i servizi hanno un catalogo di oltre 100 milioni di brani e podcast, ma Amazon Music Unlimited offre una qualità audio migliore, che arriva anche a Ultra HD (hi-res, 24 bit e frequenze di campionamento che vanno da 44,1 a 192kHz e un bitrate medio di 3.730 kbps). Spotify invece offre una maggiore compatibilità con i vari dispositivi e migliori funzioni, come le playlist curate, Blend e Wrapped.