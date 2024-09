Quali sono i piani di abbonamento di Disney+, e quanto costano

Se sei indeciso su quale servizio di streaming scegliere, sicuramente una delle opzioni sul tavolo sarà Disney+. Con il suo catalogo di grande qualità e ricco di contenuti esclusivi, la piattaforma rappresenta una validissima alternativa (o un'integrazione, a seconda delle tue disponibilità) a Netflix o Prime Video. Prima di effettuare una sottoscrizione, però, vorrai però sapere qual è il costo e i piani di abbonamento di Disney+, perché il servizio offre soluzioni per tutte le tasche e necessità. Scopriamo quindi qual è il piano che fa per te, in modo da poter iniziare subito una maratona di film Marvel o Star Wars, partire a vedere una serie TV famosa come Bear o uno degli incredibili documentari del National Geographic.

Indice

Quando costa Disney+

Disney+ offre tre piani di abbonamento, con prezzi e caratteristiche differenti, ma non c'è più il periodo di prova gratuita disponibile quando il servizio era arrivato in Italia. Quindi se ti stai chiedendo se sia possibile guardare Disney+ gratis, sappi che la risposta è negativa. Quali sono i costi? Si parte dal piano Standard con pubblicità, che costa 5,99 euro al mese e include appunto 4 minuti di interruzioni pubblicitarie ogni ora. Il livello successivo è il piano Standard, che costa 8,99 euro al mese o 89,90 euro l'anno, mentre per chi non vuole porsi limiti c'è il piano Premium da 11,99 euro al mese o 119,90 euro l'anno. Quali sono le differenze tra questi tre piani? A parte la presenza della pubblicità, gli abbonamenti differiscono per la qualità audio e video dei contenuti e la possibilità di vederli su più dispositivi contemporaneamente, oltre che di scaricarli sul tuo dispositivo per la visione offline. Infine, da settembre 2024 c'è una novità: l'utente extra, che come avviene per Netflix consente di aggiungere un utente non appartenente al nucleo familiare al proprio piano (non quello con pubblicità). Il costo è di 5,99 euro al mese. Andiamo ad analizzare tutti i piani per esplorare le caratteristiche di ogni piano, che, utente extra a parte, consentirà di creare sette profili personalizzati e il parental control con una modalità junior caratterizzata da un'interfaccia più semplice e contenuti adatti per i bambini.

Piano Standard con pubblicità

Il piano Standard con pubblicità è il piano base del servizio. Annunciato a maggio 2022 ma arrivato in Italia a novembre 2023, questo abbonamento include interruzioni pubblicitarie durante la riproduzione di gran parte dei film e degli altri contenuti. La pubblicità, che non verrà mostrata nei profili con la Modalità Junior attiva, non potrà essere saltata e sarà adattata all'utente in base a diversi fattori, tra cui i contenuti che sta guardando, quelli riprodotti in passato e la sua posizione geografica. Mediamente, Disney dichiara che si vedranno 4 minuti di pubblicità per ogni ora di visione, e che le interruzioni verranno visualizzate prima dell'inizio del programma e durante la riproduzione, proprio come nelle trasmissioni televisive tradizionali. A parte questo, il piano Standard con pubblicità consente la visione di contenuti in Full HD (1080p) e la qualità audio fino all'audio surround 5.1. Se guardi i contenuti da alcuni dispositivi Android TV di Sony, Hisense, Sharp e Xiaomi, potrai vedere anche vedere alcuni contenuti in IMAX Enhanced, un formato espanso 1.90:1, che consente di vedere fino al 26% in più dell'immagine (non tutti i film e per alcuni è disponibile solo in certe scene). L'audio IMAX Enhanced non è invece disponibile con il piano Standard con pubblicità. Con questo abbonamento potrai vedere i contenuti su due dispositivi contemporaneamente, ma non potrai scaricarli per la visione offline. Il costo di questo piano è di 5,99 euro al mese.

Piano Standard

Il piano Standard offre gran parte delle caratteristiche del piano Standard con pubblicità, senza la pubblicità ovviamente. Disney+ avverte che anche questo piano potrebbe comunque includere contenuti promozionali limitati, video e trailer di contenuti, prodotti e servizi Disney o contenuti con marchi o sponsorizzati da terzi, mentre i contenuti in diretta e gli eventi speciali potrebbero includere interruzioni e messaggi pubblicitari. A differenza del piano con pubblicità potrai saltare le pubblicità nei contenuti on-demand. A parte questo, il piano Standard consente la visione con qualità video fino a Full HD (1080p) e qualità audio surround fino a 5.1. La riproduzione in contemporanea è sempre possibile solo fino a due dispositivi, ma la differenza sostanziale rispetto al piano Standard con pubblicità è che si potranno scaricare i contenuti per la visione offline. Come per il piano Standard con pubblicità, se guardi i contenuti da alcuni dispositivi Android TV di Sony, Hisense, Sharp e Xiaomi, potrai vederli anche in formato espanso IMAX. Non solo, ma con questo piano potrai accedere anche all'audio IMAX Enhanced con DTS:X, un formato audio avanzato che sfrutta la tecnologia audio Digital Theater Systems per preservare l'intero intervallo dinamico del missaggio originale del film, offrendo un'esperienza di ascolto immersiva di alta qualità. Questo formato non è disponibile per tutti i contenuti. In questo caso, il download è possibile su un massimo di 10 dispositivi, tenendo presente che il download può essere effettuato solo su dispositivi mobili supportati (iPhone, iPad, telefoni e tablet Android e tablet Amazon Fire). Inoltre i contenuti saranno disponibili per la durata dell'abbonamento (alcuni potrebbero esserlo solo per un periodo limitato e altri potrebbero non essere disponibili al download), ma dovrai connetterti a Internet dal dispositivo almeno ogni 30 giorni. Il piano Standard costa 8,99 euro al mese o 89,90 euro l'anno, se fatturato annualmente.

Piano Premium

Il piano Premium di Disney+ è il piano con le caratteristiche migliori del servizio, sia dal punto di vista della qualità audiovisiva che per le possibilità concesse agli abbonati. Gli iscritti al piano Premium potranno infatti vedere i contenuti con risoluzione fino a 4K UHD (risoluzione di 3840 x 2160 pixel) e HDR10. La qualità audio arriva invece fino a Dolby Atmos, per un'esperienza sonora immersiva. Come per il piano Standard, anche con il piano Premium potrai accedere al formato IMAX Enhanced, che comprende il formato espanso 1.90:1, per permettere all'immagine di coprire l'intera altezza dello schermo, e il formato audio immersivo DTS:X. Con il piano Premium, inoltre, è possibile vedere in contemporanea i contenuti su quattro dispositivi supportati, invece che su due, mentre per quanto riguarda il download non ci sono differenze con il piano Standard. È sempre possibile infatti scaricare i contenuti su un massimo di 10 dispositivi mobili supportati, con le medesime limitazioni (necessità di connettersi a Internet dal dispositivo ogni 30 giorni) viste nel capitolo precedente. Come il piano Standard, anche il piano Premium non include pubblicità, a parte eventuali contenuti promozionali limitati, video e trailer di contenuti, prodotti e servizi Disney o contenuti con marchi o sponsorizzati da terzi, così come interruzioni e messaggi nei contenuti in diretta e negli eventi speciali. Pubblicità che nei contenuti on-demand potranno essere saltate. Il piano Premium costa 11,99 euro al mese o 119,90 euro l'anno, ovvero con fatturazione annuale.

Utente Extra

L'utente extra è invece una novità arrivata a settembre 2024 e che riprende la stessa funzione disponibile da tempo su Netflix. Come successo per la piattaforma concorrente, anche Disney+ ha dichiarato guerra alla condivisione degli account con utenti al di fuori del nucleo familiare, ovvero l'insieme dei dispositivi associati alla tua abitazione personale principale e utilizzati dalle persone che vi risiedono. Un utente extra è una persona amica che non fa parte del nucleo familiare, e che può essere aggiunto al tuo abbonamento, ma solo per i piani Standard e Premium (non Standard con Pubblicità). L'utente extra deve avere almeno 18 anni, risiedere nello stesso Paese/nella stessa zona geografica del titolare dell'account e non può avere un abbonamento Disney+ attivo o averlo disdetto in passato. I contenuti, la qualità e gran parte delle funzionalità a cui può accedere l'utente extra sono le stesse a cui può accedere la persona titolare dell'abbonamento, ma ci sono delle limitazioni.



L'utente extra può infatti avere un solo profilo e guardare in streaming su un solo dispositivo alla volta. Inoltre non potrà apportare modifiche al piano Disney+ sottoscritto o all'account e nemmeno all'opzione Utente extra stessa. Aggiungere un utente extra costa 5,99 euro al mese (è possibile aggiungerne solo uno), e il prezzo per l'opzione è fatturato mensilmente, anche se l'abbonamento Disney+ è fatturato annualmente, al proprietario dell'account originale.

Come abbonarsi a Disney+

Ora che hai valutato i piani a disposizione con Disney+, sei pronto a creare un account e ad abbonarti. Puoi effettuare la procedura da browser o da app dedicata, a seconda del dispositivo che stai utilizzando, ed è semplicissima: basta registrarsi, scegliere un abbonamento e inserire un metodo di pagamento. Per abbonarti da browser, vai a questo indirizzo, poi nel campo al centro della pagina inserisci il tuo indirizzo email e clicca sul pulsante blu Abbonati ora. Nella pagina successiva, scegli se ricevere o meno comunicazioni da Disney Plus mettendo la spunta nella casella apposita, poi clicca su Continua, al che accetta i termini di servizio (Condizioni Generali di abbonamento). Clicca su Accetta e Continua e inserisci una password per il tuo account nel campo apposito, poi clicca nuovamente su Continua. Ora apparirà la schermata che ti permetterà di scegliere il piano da sottoscrivere. Selezionane uno tra Standard con pubblicità, Standard e Premium, poi procedi al pagamento. Inserisci i dati della tua carta di credito oppure quelli di PayPal, poi clicca su Inizia a guardare per completare la procedura, al termine della quale il tuo abbonamento sarà attivo e potrai iniziare a vedere i contenuti della piattaforma dai dispositivi supportati. Se invece utilizzi l'app per dispositivi mobili, la fatturazione sarà gestita dal marketplace di riferimento, App Store o Play Store. Installa l'app, tocca Abbonati ora e inserisci la tua email. Seleziona l'abbonamento ed effettua l'acquisto in-app. Se usi un dispositivo connesso come Apple TV o Fire TV Stick, la procedura potrebbe essere sia da browser che da app, come abbiamo descritto sopra. Nel primo caso, dovrai connettere il dispositivo al tuo account attraverso un computer o un telefono e completare la procedura da lì. In alternativa, puoi abbonarti a Disney+ da Sky, attraverso l'app dedicata, o usare le card di abbonamento (Gift card), per regalare 3 mesi o un anno del servizio a un amico o parente. Le card si acquistano nei punti vendita selezionati e si riscattano sul sito apposito, in cui potrai inserire il codice di riscatto e poi seguire la procedura a schermo.