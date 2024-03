Come risolvere messaggio "Accesso negato" su Windows

State provando ad aprire un file ma il sistema operativo continua a mostrare un messaggio di avviso con la scritta " Accesso negato ". Come risolvere l'inghippo? Nella maggior parte dei casi, questa problematica sussiste quando non si ha il permesso per visualizzare un file o una cartella, ma è possibile che il software antivirus abbia bloccato l'accesso per ragioni di sicurezza. Vediamo quindi come provare a risolvere il problema "Accesso negato" su Windows .

Indice

Come modificare autorizzazioni su file e cartelle su Windows

Spostatevi nella scheda Sicurezza. Nella parte superiore sono riportati gli account associati al PC in uso: cliccate sul vostro e selezionate la voce Modifica. A questo punto, apponete il segno di spunta in corrispondenza della colonna Autorizzazioni per l'utente per concedere, per l'appunto, l'autorizzazione ad aprire, modificare, sovrascrivere il file o la cartella; viceversa, apponete il segno di spunta su Nega per rimuovere una o più autorizzazioni relative alla cartella o al file in questione.

Per i meno esperti, esiste una soluzione più semplice: il comando icacls, che risolve i problemi di accesso causati dalle modifiche alle autorizzazioni predefinite. Per sfruttare tale funzione è necessario aprire il prompt dei comandi di Windows: cliccate sulla barra di ricerca e digitate prompt dei comandi, dopodiché selezionate la prima voce nell'elenco. Nel menu successivo, digitate il comando icacls e premete Invio.