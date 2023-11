Volete sapere come capire se il proprio account è in shadowban? Nei paragrafi di questa nostra guida vi spieghiamo come fare.

Avete sentito nominare qualche volta il termine shadowban nel contesto dei social network, nello specifico di Instagram? Magari non avete capito esattamente di cosa si tratta e siete alla ricerca di maggiori informazioni in merito per saperne di più. Se è così, allora, dovete spere che vi trovate nel posto giusto, in quanto vi stiamo per spiegare che cos'è lo shadowban su Instagram e capire se il vostro account è in shadowban.



Se vi abbiamo incuriosito a sufficienza e state ancora leggendo, allora vi consigliamo di ritagliarvi un po' del vostro tempo da dedicare alla lettura di questa nostra guida che abbiamo scritto proprio per voi. Nei prossimi paragrafi avremo modo di approfondire l'argomento per farvi capire di più. In particolare, la guida vi sarà utile se pensate di avere l'account in shadowban. Dunque, che ne dite, siete pronti per iniziare?

Cos'è lo shadowban su Instagram

Prima di capire se avete l'account in shadowban, vediamo esattamente di cosa si tratta. È una penalizzazione che riduce la diffusione dei post pubblicati, che saranno visti da molti meno follower della vostra community e utenti del social network. Non esiste nessun avviso che informi dello shadowban. Ve ne potreste rendere conto se notate un calo improvviso e repentino delle interazioni della vostra community con i vostri contenuti pubblicati. Questa pratica viene usate dalle piattaforme social come conseguenza di pratiche che vanno contro il corretto utilizzo da parte degli utenti.

Capire se il proprio account è in shadowban

Volete capire meglio cosa comporta avere l'account in shadwoban e come farci caso? Il segnale più comune, come dicevamo nel paragrafo precedente, è la diminuzione delle interazione degli utenti con i vostri post. Notate meno like, meno condivisioni e un calo nel commenti? Potrebbe essere la diretta conseguenza della riduzione di visibilità del vostro profilo e dei vostri contenuti. Altro fattore che può indicare lo shadowban del vostro account è la mancata visualizzazione dei vostri post nella sezione degli hashtag. Ne avete utilizzato vari come caption dei vostri post e dopo la pubblicazione non appaiono nella pagine specifiche? Questo potrebbe essere il motivo. Altro fattore da considerare è il calo della visibilità dei vostri post nei feed dei vostri follower. Chi vi segue potrebbe segnalarvelo. In questo caso è perché potreste essere soggetti a shadowban.

Quali sono le cause dello shadowban su Instagram

Dopo aver visto le conseuenze più comuni dello shadowban su Instagram, probabilmente vi starete chiedendo quali siano le cause che portano a questo fenomeno. Dunque, il primo fattore più rilevante e generale può essere la violazione delle linee guida del social network di Meta. Questa può riguardare soprattutto l'acquisto di follower tramite bot o la generazione di commenti da account fake per dare un boost al proprio profilo. Un altro fattore penalizzante potrebbe essere l'uso di troppi hashtag nella caption di un post, o l'utilizzo di alcuni che vengono considerati spam. Infine, se venite segnalati più volte da vari utenti, la conseguenza diretta potrebbe essere lo shadowban del vostro account.

Account in shadowban, come risolvere

Dopo aver visto le possibili cause e le dirette conseguenze, se il vostro account si trova in questa situazione sicuramente volete poter risolvere e tornare alla normalità quanto prima. Purtoppo, non esiste una soluzione diretta a questo problema di Instagram, ma una serie di best practice che vi possono essere utili. Prima di tutto, rispettate le linee guida della piattaforma. Dunque, qualunque attività che può essere considerata sospetta va interrotta immediatamente. Optate per un uso degli hashtag moderato e preciso, evitando di inserirne troppi e non adatti ai vostri contenuti. Inoltre, se pensate che l'eventuale shadowban del vostro account non sia motivato, provate a chiedere l'assistenza di Instagram. Potrebbe essere così valutato il vostro caso ed eventualmente ripristinato tutto com'era.