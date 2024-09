Il profilo aziendale di Instagram: cos'è e come attivarlo

Un account Instagram non è solo un modo per seguire i propri influencer preferiti o mostrarsi al Web, ma in alcuni casi può diventare una vera e propria attività o un modo per far crescere il proprio marchio e far conoscere a più persone la propria azienda.

La piattaforma offre una versione specifica del suo servizio per chi lo utilizza per lavoro: Instagram business, ovvero un account con funzionalità avanzate progettate per aiutarti a capire i tuoi clienti e aumentare la tua visibilità. Vediamo quindi cos'è l'account professionisti di Instagram e cosa succede se lo attivi, oltre a capire che vantaggi comporta rispetto all'account personale, se si paga, come attivarlo e come togliersi.

Questo tipo di account mette infatti a disposizione una serie di strumenti estremamente utili per comprendere il tuo pubblico e scoprire quali sono gli aspetti da migliorare se vuoi aumentare i follower: ecco come accedervi.