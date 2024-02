Acrobat Reader, le funzioni della nuova versione

La recente versione aggiornata di Acrobat Reader presenta tante nuove funzionalità per ottimizzare la gestione dei documenti in formato pdf

Il formato PDF, sviluppato da Adobe, èriconosciuto come il più diffuso per la distribuzione di documenti elettronici su Internet. Acrobat Reader, il celebre lettore di pdfdi Adobe, offre una versione base gratuita che è stato oggetto di un nuovo aggiornamento che comprende una interfaccia grafica ridisegnata. Questo aggiornamento è stato fatto per rimanere al passo con le molteplici alternative di terze parti presenti sul web. Adobe ha compiuto una scelta intelligente nell'aggiornare un software così utilizzato nel corso degli anni, anche se potrebbe causare qualche perplessità tra gli utenti che erano abituati alla versione precedente. Oltre a Adobe un'interfaccia più user-friendly e intuitiva, questa nuova edizione offre miglioramenti funzionali e correzioni di bug che contribuiscono a migliorare la sicurezza complessiva del software.

Quando si vuole inserire un commento in un documento utilizzando Acrobat Reader basta seguire pochi semplici passaggi. Prima di tutto, cliccare sull'icona dedicata che consente di aggiungere un commento al testo. Una volta selezionata questa opzione, posizionare il cursore nel punto esatto del documento in cui inserire il commento e fare clic per iniziare a digitare il messaggio. Completato il commento, selezionare l'opzione Pubblica per renderlo visibile nel documento. Se in seguito si vuole rileggere il commento o eliminarlo sono disponibili vari opzioni. Per quanto riguarda l'aggiunta di un file al documento, il processo è altrettanto semplice. Quando si seleziona l'opzione Allega File è possibile scegliere il punto esatto del documento in cui inserire l'allegato. Poi selezionare il file da allegare e confermare la selezione. A questo punto è possibile anche personalizzare l'aspetto dell'icona che contrassegnerà l'allegato e confermare la scelta.

Nuovo modo per aprire un file

Per aprire un file pdf utilizzando Acrobat Reader è sufficiente cliccare sull'icona del Menu, contrassegnata dalle tre linee orizzontali situate in alto a sinistra dell'interfaccia. Quindi scegliere l'opzione Apri e il percorso di destinazione dove il file è salvato. In alternativa è possibile eseguire questa operazione più rapidamente premendo contemporaneamente i tasti Ctrl + O sulla tastiera.

Come disegnare su un documento

Per aggiungere disegni ed elementi grafici a un documento utilizzando Acrobat Reader occorre andare nella barra degli strumenti verticale, selezionare la quarta icona dall'alto, che rappresenta gli strumenti di disegno. Qui scegliere il tipo di disegno da creare: è possibile disegnare a mano libera o inserire forme predefinite come rettangoli, poligoni, cerchi e frecce, selezionando le opzioni appropriate. Una volta scelto il tipo di disegno, posizionare il cursore del mouse nel punto desiderato del documento e trascinare per creare l'elemento grafico.

Evidenziare e sottolineare un testo

Per evidenziare una parola o una porzione di testo utilizzando Acrobat Reader cliccare sull'icona della matita nel menu degli strumenti e selezionare l'opzione Evidenzia. A questo punto, utilizzare il puntatore del mouse per selezionare il testo da evidenziare. Una volta selezionato, il testo verrà evidenziato automaticamente. Se si vuole sottolineare il testo, selezionare lo strumento Sottolinea e procedere a selezionare il testo desiderato utilizzando il puntatore del mouse. Una volta selezionato, il testo verrà sottolineato nel documento.

Personalizzazione della modalità di lettura

Acrobat Reader offre diverse opzioni per personalizzare la visualizzazione delle pagine in base alle proprie preferenze. Dopo aver cliccato sull'icona corrispondente, è possibile selezionare una modalità tra le disponibili: Vista a pagina singola o Vista a due pagine. Per favorire la concentrazione durante la lettura e ridurre le distrazioni, il software offre due modalità funzionali: la Modalità di lettura e la Modalità a schermo Intero. In entrambe queste modalità, vengono minimizzati gli elementi dell'interfaccia che potrebbero causare disturbo. Per uscire da una delle modalità di visualizzazione, è sufficiente premere il pulsante Esc.

Nuova ricerca nel pdf

Per avviare la funzione di ricerca all'interno di Acrobat Reader, cliccare sull'icona della Lente situata in alto a destra e inserire la stringa di ricerca nell'apposito slot. Il software mostra il numero di occorrenze corrispondenti al testo inserito. Quindi navigare tra i punti del documento che soddisfano i criteri di ricerca utilizzando le freccette Avanti e Indietro accanto allo slot di ricerca.

Come ruotare il foglio

Quando si apre un PDF, è possibile che l'orientamento visualizzato non sia corretto. Ma è possibile risolvere facilmente questo problema con Acrobat Reader. Basta cliccare sull'apposita icona di rotazione, che ruoterà il documento di 90 gradi in senso orario ad ogni clic. Se necessario, è possibile cliccare più volte sull'icona per ottenere l'orientamento desiderato.

Scegliere la pagina

Acrobat Reader offre la funzionalità di visualizzazione di una pagina specifica, particolarmente utile durante la consultazione di documenti di considerevole estensione. Nella barra laterale destra dell'interfaccia del programma sono presenti due caselle: quella superiore indica il numero totale di pagine del documento, mentre quella inferiore indica la pagina corrente in visualizzazione. Per navigare rapidamente verso una pagina desiderata, è sufficiente cliccare sulla casella inferiore, digitare il numero di pagina desiderato e premere Invio.

La copia cartacea

Per ottenere una copia cartacea di un file utilizzando Acrobat Reader bisogna cliccare sull'icona relativa alla stampa. Poi selezionare la stampante collegata, specificare il numero di copie desiderate, l'orientamento della pagina e altre impostazioni rilevanti. Infine, basta cliccare su Stampa per avviare il processo di stampa del documento.

La funzione di zoom

Per regolare il livello di ingrandimento di un documento in Acrobat Reader è possibile utilizzare le lenti di ingrandimento presenti nell'interfaccia del programma. Cliccando su una delle due lenti, è possibile regolare il livello di ingrandimento utilizzando il cursore: spostandolo verso l'alto, si ingrandisce la visualizzazione, mentre spostandolo verso il basso, si riduce la visualizzazione. In alternativa, è possibile utilizzare le scorciatoie da tastiera premendo Ctrl + 0 per ingrandire (Zoom IN) e Ctrl + 1 per ridurre (Zoom Out) la visualizzazione del documento.