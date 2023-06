Come creare immagini con Adobe Firefly

Avete sentito parlare di Adobe Firefly e vorreste provare i modelli creativi di IA generativa ? In questa guida scopriremo tutte le informazioni.

Cos’è Adobe Firefly?

Firefly è una famiglia di modelli di IA generativa che consente agli utenti di creare effetti per immagini e testo. Il Riempimento generativo - integrato all'interno di Photoshop – aggiunge, estende e rimuove contenuti dalle immagini partendo da istruzioni testuali .

Adobe Firefly è gratis?

Non volete acquistare Photoshop? Nessun problema, potete provare gratuitamente Adobe Firefly grazie alla piattaforma online.

Adobe Firefly è stato integrato in Photoshop , un software specializzato nell'elaborazione di immagini digitali. Per utilizzare Photoshop dovete scegliere un piano Creative Cloud.

Come utilizzare Adobe Firefly online

Per utilizzare Adobe Firefly online è richiesta una connessione a Internet stabile. Aprite un qualsiasi browser (come Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Safari) e collegatevi alla pagina di presentazione . Premete " Scopri Firefly ".

Come utilizzare Adobe Firefly online: il pulsante "Scopri Firefly".

Ora dovrete effettuare l'accesso oppure creare un account . Fate click su " Sign In " (nella parte alta).

Come creare un account Adobe utilizzando l'indirizzo e-mail.

Dopo aver creato un account, tornate su Adobe Firefly ed effettuate l'accesso. Nella pagina principale trovate gli strumenti disponibili . In "Gallery" potrete visualizzare alcuni lavori realizzati dagli altri utenti.

Adobe Firefly, generare immagini da testo

"Text to image" è uno strumento estremamente interessante. Aprite Adobe Firefly, effettuate l'accesso e premete "Text to image". Nel campo di testo dovrete descrivere l'immagine che vorreste generare (in inglese).

Quando avrete inserito tutte le informazioni, toccate "Generate".