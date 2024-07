Come aggiungere font su Kindle, Kobo o Boox: cambiare carattere all'ebook reader

Che sia il miglior ebook reader sulla piazza o un modello ormai vecchiotto, che si parli di un modello di Kindle, Kobo, Boox o PocketBook, a tutte le persone che leggono in digitale prima o poi potrebbe venir voglia di aggiungere un nuovo font al proprio ebook reader. Anche se tutti i dispositivi per lettura offrono un buon numero di scelte di caratteri preinstallati, ci sono font che migliorano la lettura (date un'occhiata alla nostra lista dei migliori font per ebook reader); inoltre, le persone dislessiche possono scegliere font appositamente studiati per ridurre i problemi di lettura, come OpenDyslexic.

Quindi perché non provarne uno? Installare un nuovo font è molto semplice e, che si tratti di Kindle, Kobo o Boox, la procedura per aggiungere un font esterno è sempre la stessa. Il procedimento cambia leggermente per PocketBook, ma solo di pochissimo.