Cos'è e a cosa serve l'AI Act? Tutto sul regolamento europeo per l'intelligenza artificiale

Per rispondere alle preoccupazioni dei cittadini, ma non solo, si è infatti reso necessario introdurre uno strumento in grado di promuovere un'IA sicura. Questa legge intende far rispettare i diritti fondamentali, la trasparenza e i principi etici dell'UE affrontando i rischi che i modelli IA possono comportare. Scopriamo in che modo.

Ma come controllare questa diffusione esplosiva ? L'Unione Europea si è posta il problema e a luglio 2024 ha pubblicato il primo quadro giuridico sulla tecnologia. Scopriamo quindi cos'è l'AI Act (Artificial Intelligence Act), quali sono i suoi obiettivi, quando entra in vigore ed eventualmente quali sanzioni comporta.

L'intelligenza artificiale è entrata nelle nostre vite, tanto che difficilmente non avrete già avuto modo di "incontrarla". Che sia utilizzando funzioni sul telefono o computer, leggendo articoli, incappando in immagini sui media o anche sfruttando un servizio, è ovunque.

Indice

Che cos'è l'AI Act

C'era bisogno di una regolamentazione?

(Artificial Intelligence Act, regolamento UE 2024/1689) è il primo quadro giuridico al mondo introdottoper regolamentare l'IA e affrontarne i rischi.

L'esplosione dell'intelligenza artificiale in tutti i settori ha portato i legislatori a chiedersi che rischi potesse comportare. Per questo motivo si è giunti alla conclusione che sebbene la maggioranza dei sistemi IA rappresenti un'opportunità (quindi non sia un pericolo o comunque lo sia in modo limitato), in altri casi la situazione è più delicata.

Non solo, ma la legislazione vigente, per quanto in grado di offrire certe coperture, si è rivelata insufficiente. Per esempio: come sapere perché un modello IA ha deciso di non far assumere una persona?

In molti casi non è possibile stabilirlo, e questo comporta che non si può sapere se un cittadino sia stato ingiustamente svantaggiato.

Arriva quindi l'IA Act

Per questo l'UE ha lanciato una proposta di regolamento nel 2021, poi approvato a marzo 2024 ed entrato in vigore ad agosto 2024 (ma non ancora applicato).

L'obiettivo delle nuove regole, che si possono leggere per intero qui, è affrontare i rischi dei grandi modelli IA, in modo da promuovere una tecnologia sicura, trasparente, tracciabile e che non favorisce la discriminazione.