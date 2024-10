Il trucco "magico" perché tutti possano usare i vostri Alexa con Spotify

Gli assistenti vocali in casa dovrebbero semplificare la vita. È così, finché smettono di farlo. Uno dei limiti più "curiosi" che abbiamo incontrato nell'utilizzo di dispositivo Echo con Alexa è che solo la persona che ha configurato Alexa può comandare tramite Spotify Connect, quindi la funzione integrata in Spotify per decidere dove ascoltare la musica.

La soluzione sarebbe che ogni utente Spotify Connect abbia anche un suo account Alexa e questo sia connesso al proprio account Echo. È molto più comodo negli USA dove esiste una funzione chiamata Amazon Household che permette ad un "padrone di casa" di gestire l'utilizzo dei propri Echo con Alexa a più persone. Nonostante sia passato non poco tempo questa funzionalità non è mai approdata in Italia.