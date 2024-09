Le migliori alternative a Google Calendar, sia per smartphone che per Windows e Mac

Google Calendar non ha abbastanza funzioni o non ti convince la sua gestione dei dati personali? Ecco alcune soluzioni che potrebbero fare al caso tuo

Google Calendar è uno strumento molto popolare per gestire gli appuntamenti: è gratis, preinstallato sui telefoni Android e integrato nei servizi Google. Per chi però ha bisogno di uno strumento più avanzato o è semplicemente preoccupato per l'utilizzo pervasivo di Gemini da parte della GrandeG, ci sono altre app a disposizione, anche gratuite. Vediamo quindi le migliori alternative a Google Calendar, da usare sul tuo telefono, su iPhone, iPad o Mac, e persino su PC Windows. Se infatti su un dispositivo Apple puoi utilizzare l'app Calendario integrata, ci sono alcune soluzioni estremamente avanzate che consentono di tenere traccia di tutte le tue attività in modo professionale. Scopriamole insieme.

Cos'è Google Calendar

Google Calendar è l'app calendario di Google, gratuita e disponibile sia in versione web che come app per Android e iPhone / iPad. Con Google Calendar puoi creare, modificare e tenere traccia degli eventi, anche con le posizioni, oltre che crearne di condivisi con gli altri. Google inoltre crea automaticamente calendari speciali, come per esempio i compleanni, che vengono recuperati dai tuoi contatti, o le festività specifiche di un Paese. Calendar è lo strumento ideale per la gestione degli appuntamenti, sia personali che professionali, e salva tutte le informazioni su cloud, in modo da sincronizzarle con tutti i dispositivi su cui hai effettuato l'accesso con il tuo account Google. Tra le sue funzionalità, oltre alla creazione di eventi e alla possibilità di aggiungere la posizione, troviamo l'integrazione con Gmail, che consente di ricavare informazioni dalle email e automaticamente aggiungere gli eventi. Puoi inoltre creare eventi ricorrenti e attività, con parametri opzionali per la frequenza, ricevere notifiche e suggerimenti intelligenti, invitare altri utenti per partecipare alle riunioni (anche se non utilizzano l'app), e definire i livelli di visibilità pubblica dell'intero calendario o dei singoli eventi. Infine, Gemini, per chi è abbonato a Gemini Advanced e vive negli Stati Uniti, è in grado di gestire gli eventi tramite comandi vocali, e a breve sarà possibile scattare una foto di una lista di appuntamenti e questi verranno inseriti nell'app. E la notizia migliore? Molto probabilmente non devi creare un account per usare Google Calendar, perché ti basta un account Google. Per alcuni, però queste funzionalità non sono sufficienti o spaventano: vediamo quali sono le migliori alternative allo strumento.

Quali sono le alternative a Google Calendar su telefono

Utilizzi principalmente Google Calendar sul tuo telefono o tablet? Vediamo cosa puoi utilizzare come alternativa per gestire il tuo calendario. Microsoft Outlook

L'app email e calendario di Microsoft è probabilmente l'alternativa più valida a Google Calendar. Disponibile gratuitamente non solo come app per Android e iPhone, ma anche per Windows (dove è preinstallata e ha sostituito le app Posta e Calendario) e Mac, l'app è dotata di una serie di funzioni interessanti. Grazie all'acquisizione da parte di Microsoft di Sunrise Calendar, nel 2015 l'azienda di Redmond ha infatti aggiunto una funzione di calendario alla sua app email Outlook. Allora era riservata solo agli utenti Microsoft 365, almeno su app, ma poi è stata estesa a tutti gli utenti. Ma cosa può fare Outlook? L'app supporta gli account Outlook e Gmail, e ti consente di vedere più calendari contemporaneamente, mostrandoli fianco a fianco o sovrapponendoli. L'app inoltre offre una stretta integrazione con Copilot, almeno per gli abbonati Microsoft 365, il che consente di avere accesso a una serie di funzionalità di intelligenza artificiale aggiuntive. Per esempio, Copilot può suggerire una riunione se capisce che stai discutendo di un progetto via email con i colleghi, proporti un orario adatto a tutti e aggiungerla automaticamente al calendario. E poco prima che inizi ti può inviare un riassunto delle informazioni più importanti per essere pronti. Essendo un prodotto Microsoft, Outlook ha anche una stretta integrazione con Microsoft Teams, ma puoi anche aggiungere Google Meet o Zoom come componente aggiuntivo e pianificare le tue riunioni video in pochissimo tempo. Fantastical Calendar

Fantastical è una delle app calendario più avanzate sul mercato. È elegante, ben progettata e ricchissima di funzionalità: difficile trovare di meglio. Se hai un dispositivo Apple. L'app infatti non è disponibile per Android, ma solo per iPhone e iPad, oltre che per Apple Watch, Mac, con widget bellissimi e molto utili, e persino Vision Pro. Ogni aspetto di questa app è stato curato alla perfezione, e supporta tutti i popolari servizi di calendario come Google, iCloud e Microsoft 365. Oltre a una grafica estremamente gradevole, Fantastical Calendar offre filtri di messa a fuoco integrati che consentono di rimuovere tutto quello che non è rilevante per te in un determinato momento. Una delle caratteristiche più interessanti è la possibilità di usare il linguaggio naturale per creare eventi e attività. Ad esempio, puoi semplicemente digitare "Riunione con Marco lunedì alle 13:00" e creerà la stessa voce nel calendario in un attimo. Non solo, ma puoi facilmente programmare gli eventi vedendo quali orari si allineano con la disponibilità dei tuoi collaboratori, e c'è anche un'estensione della tastiera che ti consente di aggiungere gli eventi del calendario direttamente nella conversazione. Fantastical è anche più di un semplice calendario: vuole essere il tuo centro da cui organizzare la tua vita. Per esempio, l'app rileva automaticamente le chiamate in conferenza da una serie di servizi e le raggruppa in un gestore di attività in modo da mettere a tua disposizione una lista di cose da fare. Non solo ma supporta anche Handoff per poter iniziare a usarla dal telefono e continuare dal Mac, o viceversa. Fantastical è disponibile gratuitamente, ma per chi vuole accedere alle funzionalità avanzate è necessario abbonarsi al piano Premium (con 14 giorni di prova gratuita). I prezzi sono di 7,99 euro al mese o 69,99 euro l'anno. Notion Calendar

Notion come a un'app fantastica per creare documenti e gestire progetti, ma dopo aver acquisito Cron nel 2022 ora offre anche un eccellente calendario per aiutarti a tenere sotto controllo i tuoi appuntamenti. L'app, disponibile gratuitamente per Android e iPhone, oltre che per Mac (dove permette di vedere gli appuntamenti del giorno dalla barra dei menu) e Windows, si integra con altre funzioni di Notion, il che significa che puoi vedere gli appuntamenti relativi a un progetto direttamente dall'app. Inoltre supporta strumenti come Google Meet, Zoom, il browser Arc e altro ancora. L'interfaccia è curata e segue uno stile minimalista, con visualizzazioni mensili e settimanali e numerose opzioni di personalizzazione. Tra le funzioni a disposizione degli utenti, abbiamo la sincronizzazione bidirezionale con Google Calendar, il supporto al drag-and-drop, la possibilità di creare e gestire eventi e attività ricorrenti e altro ancora. Una delle funzioni più utili è la possibilità di bloccare automaticamente certi orari su tutti i tuoi calendari, assicurandoti che non ci siano conflitti perché non hai visto un appuntamento su un calendario. Notion Calendar è disponibile gratuitamente, ma se volete usare le funzionalità complete di Notion dovrai pagare un abbonamento. Proton Calendar

Se stai cercando un'alternativa a Google Calendar perché sei preoccupato di come vengano gestiti i tuoi dati, Proton Calendar potrebbe essere la soluzione per te. Proton, azienda che offre una delle migliori VPN gratuite sul mercato, è stata fondata sull'idea di migliorare la privacy degli utenti e Proton Calendar è solo una delle app intese a raggiungere questo obbiettivo. Con Proton Calendar, i tuoi eventi sono protetti dalla crittografia end-to-end, e così anche quelli creati da altre app. Il processo, chiamato "conoscenza zero", significa che Proton non può visualizzare queste informazioni, così come le posizioni, i partecipanti e altro. E per quanto riguarda le funzioni, Proton Calendar non è seconda a nessuno: supporta i promemoria e offre moltissime opzioni di personalizzazione, oltre a integrarsi perfettamente con il client di posta Proton Mail. Proton Calenda è disponibile per Android e iPhone, oltre che per Windows e Mac (anche Linux). L'app è gratuita, ma consente di aggiungere solo fino a tre calendari. Se vuoi sfruttare più funzionalità, come aggiungere fino a 25 calendari, condividerli con gli amici e altro, dovrai passare al piano Mail Plus che costa 4,99 euro al mese (3,99 con il piano annuale) o a quello Unlimited da 12,99 euro al mese (9,99 euro l'anno). Calendly

Calendly cerca di risolvere un problema comune di chi usa i calendari con i colleghi: la necessità di trovare un orario per una riunione che vada bene per tutti. L'app, disponibile gratuitamente per Android e iPhone, oltre che come estensione per Outlook per i PC, consente agli utenti di scegliere un momento che vada bene per loro. In questo modo non c'è bisogno di individuare l'orario migliore per una riunione, ma basta che ogni utente indichi quelli che vanno bene per lui e poi ogni collega sceglie l'opzione adatta. Sembra troppo semplice per funzionare? Eppure è così. Non solo, ma oltre a risparmiare il fastidio di lunghe catene di email organizzative, Calendly ti fa risparmiare tempo automatizzando le email di promemoria e i messaggi di follow-up, assicurando che tutti siano sulla stessa pagina per tutto il tempo. E se sei un libero professionista o possiedi una piccola impresa e hai bisogno di riscuotere pagamenti quando pianifichi una riunione, grazie alle integrazioni di Stripe e PayPal Calendly consente di fare proprio questo. È gratuito con alcune limitazioni (su tutte la possibilità di collegare un solo calendario), ma se si vuole sfruttare appieno l'app bisogna pagare 10 dollari al mese.

Sei un utente Apple? C'è anche Calendario Apple

Tutte le app che abbiamo visto nel capitolo precedente funzionano almeno anche su iPhone, e la gran parte anche su Mac, ma se stai cercando una semplice alternativa a Google Calendar e sei un utente Apple, forse non hai bisogno di installare un'app di terze parti. Il tuo dispositivo, iPhone, iPad o Mac che sia, dispone infatti di un'app calendario integrata e gratuita, Calendario Apple. Forte non avrà le funzionalità avanzate di Fantastical o altri strumenti, ma Calendario è semplicissima da utilizzare, si sincronizza con qualsiasi altro calendario e su tutti i tuoi dispositivi Apple, e consente di delegare i calendari. La funzione, che puoi utilizzare aprendo Calendario, toccando in basso Calendari e poi in fondo Delega calendari, permette di consentire l'accesso ai tuoi calendari ad altre persone. Con Calendario di Apple, sei sicuro di avere un design minimale ed elegante, e tutto è a portata di dito: ad esempio puoi scegliere se vedere il giorno, il mese o l'anno toccando in alto a sinistra per ridurre lo zoom. Calendario si sincronizza con i tuoi altri calendari tramite iCloud, oltre ad altri a cui potresti voler accedere come Google Calendar o Microsoft Outlook. Non solo, ma si sincronizza automaticamente anche con Mappe di Apple per offrirti avvisi intelligenti che tengono conto del tempo di viaggio e del traffico, avvisandoti quando è ora di partire. Per sincronizzare altri calendari, non devi fare altro che aprire le impostazioni del tuo telefono e selezionare Calendario. Poi tocca Account e accedi alla tua email. Calendario mette a disposizione inoltre sei opzioni per i widget, anche per Mac, che ti permettono di avere sotto controllo tutti i tuoi appuntamenti. Se non cerchi funzionalità estremamente avanzate, è difficile che Calendario di Apple ti deluda.

Alternative a Google Calendar per PC

Stai cercando un'app calendario per il tuo computer e non ti trovi con la versione Web di Google Calendar? Ecco alcune alternative per te. LeaderTask

Avremmo potuto mettere LeaderTask anche tra le app per telefono alternative a Google Calendar, ma con così tante ottime opzioni a disposizione, abbiamo preferito dedicarle uno spazio a sé stante. Questo perché LeaderTask è pensata per essere più di un calendario, ma un vero e proprio centro per aiutarti a essere più produttivo. Oltre al calendario, infatti, con LeaderTask troverai altri strumenti per la gestione del lavoro di gruppo, una modalità per migliorare la concentrazione (nascondendo altre attività dalla vista principale e permettendoti di concentrarti solo sulle attività principali) e persino una funzione Pomodoro (che consente di alternare periodi di lavoro o studio con delle pause per migliorare la produttività). Con LeaderTask sarai in grado di aggiungere eventi e cose da fare in un paio di clic, nonché taggarli, codificare gli eventi tramite i colori, dare priorità, filtrarli e cercarli. Il vantaggio competitivo di questo calendario consiste nell'opportunità di assegnare numeri alle settimane. Ad esempio, se un progetto dura cinque settimane, vedrai a colpo d'occhio che sei alla terza settimana. Infine, sarai in grado di lavorare con il calendario anche se vai offline. LeaderTask è disponibile per Android, iPhone, Windows, Mac e da Web. L'app è gratuita, ma con alcune limitazioni, che puoi togliere passando alla versione Premium da 3,33 dollari al mese con fatturazione annuale. Microsoft Outlook e gli altri In alternativa, puoi utilizzare le app che abbiamo visto nel capitolo dedicato alle app per telefono. Tutte o quasi offrono una controparte per Windows o Mac, con le funzioni che abbiamo già elencato. Microsoft Outlook : Windows, Mac

: Windows, Mac Fantastical Calendar : Mac

: Mac Notion Calendar : Windows, Mac

: Windows, Mac Proton Calendar : Windows, Mac

: Windows, Mac Calendly: plugin per Outlook Thunderbird

Thunderbird non è solo un popolarissimo client email gratuito e open source, ma include anche un ottimo programma calendario per la gestione avanzata dei tuoi impegni. Non solo, ma l'app integra in un colpo solo email, calendario, attività, contatti e chat, rendendolo un vero e proprio centro per la gestione dei propri impegni e della collaborazione. Inoltre Thunderbird supporta Google Calendar, e quando crei un'email puoi inserire tutte le informazioni necessarie per la programmazione di un evento, inserendo lo stato, i promemoria, le descrizioni degli eventi, con tanto di allegati, e altro. Infine con Thunderbird hai accesso a tantissimi componenti aggiuntivi, che miglioreranno ancora di più la tua produttività. Abbiamo detto che è gratuito? Quindi cosa aspetti a provarlo? Puoi scaricare Thunderbird su Windows e Mac in un attimo dalla pagina ufficiale. Any.do

Any.do è famosa per il suoi strumento per la gestore di attività e di promemoria, ma integra anche un'app calendario molto pratica. Lo strumento, che supporta Google Calendar, iCloud, Outlook e altro, è compatibile con tantissimi dispositivi, non solo Android e iOS, ma anche Mac, Windows, ed estensioni per Chrome, Edge e altri browser, per chi preferisce non installare l'app. Any.do presenta un'interfaccia molto gradevole e semplice, che permette di passare tra diverse attività e visualizzazioni. Con l'app puoi modificare gli eventi, creare sottoattività e configurarle con opzioni come un promemoria, attività collegate, etichette e altro ancora. Non solo, ma Any.do si integra con altri servizi come quelli per videochiamate (Teams, Zoom e Google Meet) e i programmi per la gestione dei progetti e dei gruppi di lavoro, come Monday.com, Trello, Asana e molti altri. Any.do è gratuito, ma se vuoi accedere ai promemoria ricorrenti avanzati, ai temi personalizzati, ai promemoria WhatsApp, ai tag colorati, ai promemoria sulla posizione e a un pianificatore giornaliero illimitato, dovrai passare all'abbonamento Premium da 4,99 dollari al mese (fatturato annualmente, altrimenti 7,99 dollari al mese).

