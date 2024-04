Amazon Fresh: cos'è, quanto costa e come funziona

Amazon Fresh è aperto a tutti, almeno chi abita in alcune grandi città , con alcuni vantaggi riservati agli utenti Prime . Scopriamo tutti i particolari di questa piattaforma, quanto costa e come usarla al meglio. Oltre a comprendere i suoi limiti e in cosa dovrebbe farcela preferire alla consegna a domicilio con Glovo o altri servizi.

La società di Jeff Bezos ha investito un'enorme quantità di denaro in questo servizio, con tanto di negozi fisici (ma solo in USA). Qui in Europa invece si è limitata alle consegne online , ma estremamente rapide.

eCommerce non vuol dire solo prodotti tecnologici, abbigliamento o libri, ma anche fare la spesa, almeno con Amazon. Il gigante dello shopping online ha infatti applicato le sue migliori caratteristiche anche ad alimentari e prodotti per la persona.

Indice

Cos'è Amazon Fresh

Un'altra delle caratteristiche di Fresh di Amazon sono le offerte. Come per tutti i prodotti venduti sul sito, anche per i generi alimentari sono disponibili promozioni estremamente interessanti. Che ci consentono di risparmiare sulla spesa.

Un aspetto da tenere presente è che per le consegne in giornata gratuite il minimo d'ordine è di 50 euro . In generale però il minimo d'ordine è di 30 euro . Vi rimandiamo al capitolo successivo per i dettagli sui costi.

Da quella data, il servizio ha esteso questa possibilità a tutti, ma con finestre di consegna di due ore. Attenzione, però: il servizio è attivo solo in alcune città come Milano, Roma, Torino e Bologna.

Ma il suo grande vantaggio sono le consegne in giornata (o anche entro tre giorni) che, per i clienti Prime, offrono finestre di consegna di 1 ora. Fino al 9 aprile 2024, solo i clienti Prime potevano beneficiare della consegna in giornata.

La piattaforma, disponibile in 14 Paesi tra cui l'Italia, mette a vostra disposizione una scelta estremamente ampia di prodotti . Questi, come vedremo nel capitolo successivo, vanno dagli alimentari ai prodotti per la casa a quelli per la cura della persona.

Grazie a questo servizio, il gigante dell'eCommerce si trasforma in un negozio di alimentari online, sempre aperto e che vi garantisce la consegna dei prodotti in giornata (ad alcune condizioni).

Quanto costa Fresh di Amazon

Amazon Fresh non richiede un abbonamento, anche se i clienti Prime hanno il vantaggio di poter scegliere le finestre di consegna di 1 ora. Ma quanto costa Fresh di Amazon?

Fresh

Come abbiamo anticipato nel capitolo precedente, il servizio prevede un ordine minimo di 30€. Con un ordine minimo di 50 euro si ha diritto alla consegna in giornata gratuita, a certe condizioni.

Per tutti gli iscritti ad Amazon, la consegna in finestre di 2 ore non ha costi aggiuntivi per ordini superiori a 80 euro. Per ordini superiori a 50 euro ha un costo di 1,99 euro, mentre per ordini di importo inferiore a 50 euro il costo è di 5,49 euro.

Per gli abbonati a Prime, il servizio è compreso all'interno dell'abbonamento, con l'ordine minimo sempre di 30 euro. In questo caso la consegna in finestre di 2 ore non ha costi aggiuntivi per ordini superiori a 50 euro.

Per ordini di importo inferiore il costo è di 3,49 euro.

Sempre per gli abbonati Prime, sono anche disponibili ordini con la consegna in fasce da 1 ora, ma solo a pagamento. Il costo è di 4,99 euro per ordini superiori a 50 euro o di 7,99 euro per ordini di importo inferiore.

Pam Panorama

Fresh non è l'unico supermercato online di Amazon.it, ma ci sono anche Pam Panorama e Unes. Per Pam Panorama la consegna all'interno di finestre di 2 ore prevede un ordine minimo di 30 euro. Per ordini superiori a 80 euro non ci sono costi di consegna, Mentre il costo di consegna è di 5.49 euro per ordini compresi tra 30 e 50 euro. Per ordini compresi tra 50 e 80 euro, il costo di consegna è di 1.99 euro.

Se invece siete iscritti a Prime, la consegna prevede un ordine minimo di 15 euro. Inoltre non ha costi di consegna per ordini superiori a 50 euro, mentre il costo di consegna è di 3.49 euro per ordini di importo inferiore.

Unes

Unes è accessibile solo agli abbonati Prime e presenta un ordine minimo di 15 euro. La consegna all'interno di finestre di 2 ore non ha costi aggiuntivi per ordini superiori a 50 euro e ha un costo di 3,49 euro per ordini di importo inferiore.