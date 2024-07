Hai un vecchio telefono, tablet o console? Ecco come rivenderlo tramite Amazon!

Amazon Trade-In è un servizio che si appoggia a Recommerce per il ritiro, la valutazione e l'acquisto di vecchi dispositivi: vediamo come funziona

Se sei stufo del tuo smartphone e vuoi passare ad altro? Allora c'è un'alternativa a Swappie e ad altri siti di rivendita dei vecchi telefoni: Amazon! Il gigante dell'eCommerce ha infatti da qualche tempo attivo il servizio Trade-in, che compra il tuo dispositivo e ti invia un pagamento sul conto corrente. Scopriamo quindi come rivendere cellulari, tablet o console tramite Amazon, che grazie al servizio Recommerce valuta e acquista in modo facile e veloce i dispositivi che non usiamo più, consentendoci di fare una scelta sostenibile e di guadagnarci qualcosa! Esatto, hai capito bene: tutto quello che devi fare è andare sul sito dedicato, compilare i dati richiesti e spedire il telefono. Più facile di così!

Indice

Cos'è Amazon Trade-in Italia

Amazon Trade-In è un programma di Amazon, attivo in Italia e realizzato in collaborazione con il portale francese Recommerce, che consente di vendere un dispositivo elettronico usato. è un programma di Amazon, attivo in Italia e realizzato in collaborazione con il portale francese, che consente di vendere un dispositivo elettronico usato. Dedicato a telefoni, tablet e console, il servizio è molto semplice da usare e permette di ricevere, una volta verificate le condizioni del prodotto, un pagamento in denaro direttamente sul proprio conto corrente. In realtà Amazon, che ha attivato questo servizio come parte del suo impegno per un business più sostenibile, fa solo da tramite, e tutta la procedura di recupero, valutazione e pagamento verrà gestita da Recommerce. Per chi non lo conoscesse, Recommerce è una società che opera dal 2009 per promuovere l'economia circolare di prodotti high tech, recuperandoli, ricondizionandoli e rivendendoli. Il programma di permuta di Amazon ha quindi lo scopo di promuovere pratiche commerciali sostenibili riutilizzando i vecchi prodotti per la rivendita e limitando la quantità di tecnologia che viene buttata. Andiamo a vedere come funziona.

Quali dispositivi si possono rivendere

Se ti stai chiedendo che tipo di dispositivi si possono vendere su Amazon Trade-In Italia, come abbiamo già anticipato sono accettati solo smartphone, tablet e console da gioco. Attenzione, perché provando a usare il servizio abbiamo visto che vengono solo accettate console a marchio PlayStation (a parte la Portal), Xbox e Nintendo. La Switch è l'unica console portatile accettata in catalogo, mentre le varie Switch, ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go, Ayaneo e Logitech G Cloud non sono riconosciute. Questo non vuol dire che Recommerce accetterà qualunque telefono, tablet o console: quelli troppo vecchi verranno rifiutati e vedrai la scritta Prodotto non ammissibile. Per esempio, Recommerce accetterà i Samsung Galaxy fino alla serie S9, ma non i Galaxy S8 che sono stati lanciati nel 2018. Agli iPhone va meglio, in quanto è accettata la serie iPhone 7, rilasciata nel 2016, ma non la serie iPhone 6s, lanciata nel 2015. Allo stesso modo, PlayStation 2 e 3 non sono accettate, come Xbox 360. Purtroppo il sistema non dice subito se un dispositivo non è accettato, ma bisogna passare tutta la trafila di descrizione che vedremo nel capitolo successivo. Tieni presente che queste valutazioni valgono nel momento in cui stiamo scrivendo. È probabile che da qui a uno o due anni (siamo nel 2024), dispositivi ora accettati non lo saranno più.

Come vendere un cellulare, tablet o console

Vendere qualcosa su Amazon Trade-In Italia è semplicissimo, ma ti avvisiamo subito di non aspettarti offerte da capogiro. La procedura parte dalla pagina del sito Amazon dedicata, dove trovi anche una descrizione del servizio. Scorri verso il basso e clicca sul pulsante nero Inizia il tuo Trade-In. Verrai rimandato alla pagina di Recommerce dedicata alla partnership con Amazon Italia. Sotto la scritta Rivendita del tuo prodotto usato, vedrai un campo di ricerca. Inserisci la marca e il modello del dispositivo, per esempio Samsung Galaxy S24, poi seleziona la versione corretta tra quelle proposte. A questo punto inizierà un breve questionario che ti chiederà informazioni sullo stato del dispositivo. Si inizia con l'aspetto esteriore, dove dovrai scegliere tra Perfetto, Buono e Danneggiato. Clicca su Continua e indica se il prodotto si accende o meno, poi clicca nuovamente su Continua e specifica se display, pulsanti e tastiera (esclusi gli accessori aggiuntivi) funzionano. Clicca ancora su Continua. A questo punto non devi fare altro che indicare se gli account e i sistemi di blocco / localizzazione (di Google o Apple) sono stati cancellati. Nel caso tu non abbia ancora cancellato l'account, dovrai farlo attraverso un reset. Recommerce ti indica anche il link relativo al prodotto che devi cancellare, in caso tu non lo sappia fare. Clicca su Continua e ti verrà proposta la valutazione. In alcuni periodo, potrebbero essere presenti bonus addizionali condizionati all'acquisto di uno specifico prodotto. Per esempio, nel momento in cui scriviamo sono appena stati lanciati Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6: Recommerce offre un bonus addizionale di 220 euro per il primo e di 200 euro per il secondo, da aggiungere al valore del vostro dispositivo. Ovviamente questo vale solo se acquisterai il prodotto in questione su Amazon (venduto e spedito dalla piattaforma di eCommerce). Per ricevere l'extra valutazione, dovrai caricare una foto della prova di acquisto entro la data indicata e una copia dell'email di conferma dell'ordine. Inoltre dovrai caricare una foto dalla confezione del nuovo telefono, contenente il codice a barre e l'IMEI, sempre entro la data specificata. Effettua la tua scelta utilizzando il menu a tendina sotto Scegli un'opzione qui sotto, e se non desideri accedere al buono seleziona su Non desidero accedere al bonus. Clicca poi su Continua e ti verrà fornita una valutazione del dispositivo. Come abbiamo anticipato, le cifre offerte non sono elevatissime. Un Galaxy S24 Ultra 256 GB in ottime condizioni viene valutato 445 euro (uno in buone condizioni 377 euro). Per dare un paragone, un Galaxy S23 Ultra 256 GB perfetto viene valutato 390 euro (sul sito Samsung, con la permuta, 466 euro), mentre un iPhone 12 128 GB, sempre perfetto, 170 euro (sul sito Apple con la permuta viene valutato 220 euro, mentre su Swappie 280 euro). Come abbiamo anticipato nel capitolo precedente, in caso il dispositivo sia troppo vecchio, o rovinato, Recommerce dirà che si tratta di un prodotto non ammissibile. Tieni presente che il dispositivo può essere stato acquistato in qualunque negozio, non solo su Amazon. Nel caso la proposta ti vada bene, clicca su Accetto, poi nelle schermate successive inserisci i tuoi contatti, a partire da nome, cognome, telefono ed email. A questo punto, non dovrai fare altro che inserire i tuoi dati di contatto, stampare l'etichetta di spedizione fornita e inviare il prodotto entro 10 giorni di tempo seguendo le procedure indicate. Non occorre spedire gli accessori del dispositivo come caricabatteria o cavi, ma assicurati di aver rimosso la tua SIM o l'eventuale scheda di memoria prima di spedirlo. La spedizione è gratuita e una volta ricevuto il dispositivo Recommerce verificherà le condizioni in un tempo compreso tra 1 e 3 giorni lavorativi: se non corrisponderanno a quanto dichiarato potrai ricevere meno. Se tutto è andato bene e il prodotto è come da descrizione, riceverai il pagamento sul tuo conto corrente (che avrai indicato in fase di inserimento dei contatti) entro 2 giorni lavorativi dalla convalida della valutazione. Amazon dichiara inoltre che mentre i dispositivi rivendibili saranno ricondizionati e rivenduti, quelli non rivendibili verranno riciclati tramite un partner certificato per il riciclo grazie a un'etichetta di spedizione fornita da Amazon. Quest'ultima soluzione non è chiarissima, in quanto nonostante quanto affermi il gigante dell'eCommerce la soluzione non è proposta per i dispositivi non accettati da Recommerce, che semplicemente rimanda alla pagina iniziale.

Come viene determinato il valore del dispositivo

Una volta ricevuto il dispositivo, Recommerce effettuerà alcune verifiche per controllare che quanto da te affermato sul modulo online corrisponda al vero. Verrà quindi verificato se l'esterno presenta graffi o segni secondo la descrizione da te fornita, che lo schermo non sia crepato, che i tasti funzionino normalmente e che il dispositivo si accenda e funzioni normalmente,

Come ricevere il pagamento

Se ti stai chiedendo come verrai pagato, la risposta è verrà effettuato un bonifico sul tuo conto corrente. Come abbiamo anticipato nei capitoli precedenti, una volta ricevuto il dispositivo Recommerce impiegherà da uno a tre giorni lavorativi per valutarlo, poi effettuerà una convalida della valutazione. A questo punto, entro due giorni verrà effettuato il pagamento sul conto corrente bancario che hai indicato durante la compilazione dei tuoi dati dopo aver accettato la valutazione della piattaforma.

Quanto costa la spedizione

Amazon Trade-In Italia non è solo molto semplice da usare, e in alcuni periodi offre anche interessanti extra-valutazioni per l'acquisto di nuovi dispositivi appena immessi sul mercato, ma non richiede neanche che il pagamento della spedizione per l'invio del vecchio dispositivo! Dopo aver accettato la valutazione di Recommerce, infatti, dovrai scegliere tra i vari metodi di spedizione gratuiti messi a disposizione e stampare l'etichetta che ti verrà fornita. A questo punto non dovrai fare altro che incollarla all'imballaggio contenente il dispositivo, come specificato nelle spiegazioni, e consegnare quest'ultimo nel luogo indicato entro 10 giorni. Senza che spendere niente.