APN Lycamobile: come fare la configurazione su Android, iPhone e router, anche per l'hotspot

Scopriamo come fare, e come risolvere anche in caso, nonostante aver seguito i passaggi che ti abbiamo indicato, ancora tu non riesca a risolvere il problema.

Com'è possibile? Probabilmente dovrai compiere un'operazione che in genere avviene automaticamente: vediamo come fare la configurazione dell' APN Lycamobile , per Android, iPhone o router.

Tantissimi Giga, possibilità di scegliere anche offerte con il 5G e prezzi estremamente competitivi: ci sono diverse ragioni per passare a Lycamobile. Ma dopo aver sottoscritto un'offerta dell' operatore e aver inserito nel tuo telefono la nuova SIM , ti sei accorto di non riuscire a navigare su Internet o usare la funzione di hotspot.

Cos'è l'APN

Questo però non avviene sempre: vediamo come configurare l'APN di Lycamobile a seconda del tuo dispositivo.

Ogni gestore presenta un'APN differente, e se stai configurando un nuovo dispositivo o inserendo la tua scheda SIM in un dispositivo per la prima volta (ricordati di farlo sullo slot 1, in caso il telefono sia dual SIM), tutti i dettagli del suo APN dovrebbero arrivare in un messaggio di configurazione o venire impostati automaticamente.

Se ti stai chiedendo cosa significhi APN, sappi sta per Access Point Name , una configurazione necessaria per connettere un dispositivo a una rete cellulare, che sia 2G, 3G, 4G o 5G.

Come configurare l'APN di Lycamobile in automatico

In alcuni casi però lo strumento di autoconfigurazione non funziona, e dovrai configurare manualmente l'APN di Lycamobile. Vediamo come fare su Android, iPhone o router 4G o 5G.

Quando si inserisce una SIM di Lycamobile in un nuovo smartphone (o tablet dotato di connettività cellulare) questo dovrebbe configurarsi in automatico per connettersi a internet.

Come fare la configurazione dell'APN di Lycamobile tramite SMS

Se per qualche motivo il tuo telefono non dovesse impostare automaticamente l'APN dopo aver inserito la SIM, te ne accorgerai in quanto non riuscirai a connetterti a Internet.

Come fare la configurazione manuale dell'APN su Android

Infine tocca i tre puntini in alto a destra o in basso (Xiaomi) e poi Salva. Seleziona il profilo APN appena creato e ricordati anche di attivare la connessione dati in Impostazioni selezionando Connessioni, poi Utilizzo dati e abilita Connessione dati .

In alternativa, puoi cercare nelle impostazioni (toccando in alto il campo vuoto) il termine APN o Nomi punto di accesso .

Sui telefoni Samsung, tocca Connessioni, poi Reti mobili e successivamente Profili. Qui tocca in alto a destra Aggiungi. Sui telefoni Xiaomi, tocca Schede SIM e reti mobili , poi Lycamobile e seleziona Nome punti di accesso , infine tocca " + " in basso.

Una volta arrivato alla schermata APN, puoi creare un nuovo APN toccando il pulsante "+" in alto a destra e toccando i tre puntini in alto a destra.

Ora se possiedi un dispositivo con Android puro come i Pixel, tocca Rete e internet , seleziona la SIM e tocca in basso Nomi di punti di accesso . In alternativa, tocca Rete e internet , seleziona Rete Internet e poi tocca l'icona a forma di ingranaggio di fianco al nome della rete per cui vuoi impostare la connessione.

Possiedi un telefono Android e dopo aver inserito la tua SIM Lycamobile non riesci a connetterti a Internet? In questo caso è necessario fare la configurazione manuale . Vediamo come.

Come fare la configurazione manuale dell'APN su iPhone e iPad

Scorri il cursore in alto verso destra, attendi 30 secondi e accendi il telefono tenendo premuto il tasto laterale finché non vedi il simbolo Apple.

Tocca Cellulare in alto a sinistra e la rete dovrebbe essere attiva, assicurandoti che in alto l'interruttore di fianco a Dati cellulare sia attivo.

Ti troverai di fronte alla schermata per impostare l'APN : adesso puoi modificarla in questo modo. Sotto Dati cellulare , inserisci:

Usi un iPhone o un iPad dotato di connettività cellulare e non riesci a connetterti a Internet con la tua nuova SIM Lycamobile? Il problema potrebbe essere la configurazione dell'APN: vediamo come farlo manualmente su iOS.

Come fare la configurazione manuale dell'APN su un router 4G / 5G

Per farlo manualmente, apri da PC, tablet o smartphone una nuova pagina web e, nella barra degli indirizzi di navigazione inserisci l'indirizzo IP di accesso al modem riportato nel manuale delle istruzioni, in genere 192.168.1.1 oppure 192.168.0.1 .

Tieni presente che la procedura potrebbe essere diversa a seconda della marca del router. Per esempio, potrebbe essere necessario connettersi prima a Internet da Wi-Fi e accedere al suo pannello di configurazione tramite un computer o telefono, non solo per l'APN ma anche per disattivare il PIN.

In caso il tuo router non dovesse connettersi a Internet, vediamo come configurare l' APN di Lycamobile su un router.

Se vuoi usare la tua SIM Lycamobile su un router Wi-Fi portatile , 4G o 5G, sappi che in genere questi dispositivi si configurano automaticamente, ma a volte potrebbero non farlo.

Cosa fare in caso di problemi nella configurazione

Se, dopo aver configurato l'APN Lycamobile non riesci ancora a connetterti a Internet, puoi effettuare alcuni controlli per assicurarti di avere attivato le corrette impostazioni di rete.

Prima di tutto, assicurati di avere credito disponibile sulla SIM, operazione che puoi effettuare dalla pagina Il mio Lycamobile, effettuando l'accesso con i dati del tuo account, o da app Lyca Mobile, disponibile per Android e iPhone.

Successivamente, verifica di aver attivato la connessione Internet.

Da Android, vai nelle Impostazioni e toccate Rete e internet.

Ora tocca la SIM Lycamobile e in questa schermata assicurati che l'interruttore di fianco a Dati mobili sia attivo, poi tocca la voce Tipo di rete preferito: seleziona la voce con la scritta (opzione consigliata), o comunque 4G o 5G a seconda del tuo piano tariffario.

Da iPhone, invece, vai nelle Impostazioni e tocca Cellulare. Qui assicurati che l'interruttore di fianco a Dati cellulare sia attivo.

Poi tocca Opzioni dati cellulare e successivamente Voce e dati. Seleziona la voce 4G o 5G automatico, oppure 5G attivo.

Controlla inoltre di aver inserito la SIM correttamente nel telefono, poi controlla che la SIM sia effettivamente stata attivata. Se tutto è a posto, e ne hai la possibilità, inserisci la SIM in un altro telefono o inserisci la SIM di un altro operatore nel telefono in questione, in modo da escludere che non sia un problema tecnico del dispositivo.

Infine verifica di aver copertura, ovvero se la difficoltà si presenta ovunque o solo in una determinata zona e se altri clienti Lycamobile riscontrano la stessa difficoltà. Deve esserci almeno il segnale 4G.

Come ulteriori prove, puoi effettuare un ripristino delle impostazioni di rete per una configurazione automatica. Per farlo, da iPhone vai nelle Impostazioni, poi tocca Generali, poi scorri in basso e seleziona Trasferisci o inizializza [dispositivo].

Tocca Ripristina e seleziona Ripristina impostazioni rete. Tieni presente che dovrai reimpostare anche il Wi-Fi.

Su Android, vai nelle Impostazioni, scorri verso il basso e tocca Sistema. Seleziona in basso Opzioni di ripristino e tocca Ripristina impostazioni della rete mobile. Tocca Ripristina impostazioni.

Infine, se non riesci ancora a navigare, prova a riavviare il telefono. Per Android, premi e tieni premuto il tasto di accensione, poi tocca Riavvia. Per iPhone, tieni premuti contemporaneamente i tasti Vol su e tasto laterale, poi scorri il cursore Spegni verso destra.

A spegnimento completato, riaccendi il telefono tenendo premuto il tasto laterale.

Detto questo, se hai ancora problemi a navigare in Internet la tua unica soluzione è contattare l'assistenza. Hai alcune opzioni a tua disposizione.

Il modo più semplice è via telefono, chiamando il numero 40322 disponibile gratuitamente da SIM Lycamobile tra le 9:00 e le 18:00 dal lunedì al sabato. Da un'altra linea puoi chiamare lo 06 45 21 2322, mentre dall'estero puoi chiamare il +39 06 45 21 2322.

In alternativa, puoi contattare l'operatore usando la chat con LIA, l'assistente virtuale di Lyca, disponibile dalla Home dell'operatore cliccando sul robottino in basso a destra, nel cerchio blu.