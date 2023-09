Questo perché sanno quali sono le migliori app per editare video TikTok . Con un numero così ampio di utenti (e concorrenti), dovete riuscire non solo a pensare all'idea giusta, ma anche a come trasmetterla nel migliore dei modi. Ecco perché queste app vi aiuteranno a dare quel tocco in più ai vostri video, mettendo nelle vostre mani una serie di controlli per fare sovrapposizioni, cambiare la velocità, creare effetti di movimento e molto altro. Tutto con un tocco!

Passate diverso tempo su TikTok, ma non riuscite a sfondare come creatori. I vostri video sono scontati e piatti, non riescono a coinvolgere chi li guarda, poi scorrete tra i contenuti di altri utenti e restate a bocca aperta : come fanno a creare quei filmati così divertenti, colorati e con un sottofondo musicale azzeccato?

Indice

App per editare video TikTok

In alto al centro, c'è un pulsante per aggiungere un suono, che sarà incluso in diversi effetti ma potete cambiare a piacere.

Nel primo caso, scegliete se registrare un video da 15 secondi, da 1 minuto o da 10 minuti, oppure una foto, poi decidete se applicare un effetto toccando il pulsante Effetti in basso a sinistra e scegliendo tra quelli disponibili. In alto a destra, potete scegliere se applicare alcune modifiche come (solo nei video):

Utilizzare l'app (gratuita) è veramente intuitivo e semplice. Se non l'avete già fatto, scaricatela sul vostro dispositivo (da App Store o Play Store ), avviatela ed effettuate l'accesso. A questo punto, toccate il pulsante "+" in basso al centro, consentite l'accesso a microfono e fotocamera e potrete scegliere se registrare un video con la fotocamera integrata o caricarne uno dalla galleria.

Inizialmente, TikTok consentiva agli utenti di creare e caricare video che arrivavano a 15 secondi , ma a poco a poco, in nome del coinvolgimento, questo limite si è esteso a 60 secondi, 3 minuti e nel momento in cui scriviamo è arrivato a 10 minuti (potrebbe essere il limite massimo, ma non è detto).

Ma se cercate strumenti per adattare un video o montarlo in maniera più capillare, avrete bisogno di app più complete. Vediamo le più popolari, da quelle più semplici e comode da usare a quelle che mettono nelle vostre mani un vero e proprio studio di editing video , con decine di impostazioni da regolare o modelli tra cui scegliere.

Per iniziare a creare video su TikTok, un buon punto di partenza è ovviamente lo strumento integrato, che offre una serie di opzioni perfette per chi è alle prime armi. A primo avviso l'app non sembra ricchissima di opzioni, ma con un po' di pratica si riescono a ottenere velocemente video fatti molto bene, e se il vostro scopo è come fare video su TikTok con effetti ,

In alternativa, potete caricare un video dalla galleria del telefono toccando il pulsante Carica. In questo caso non potrete accedere agli strumenti sopra elencati ma accederete direttamente al passaggio successivo, ovvero l'editor. Qui avete diverse possibilità:

In caso decidiate di aggiungere una foto, le opzioni saranno solo gli effetti Migliora per il volto e la Musica .

Potete tagliare la traccia video, aggiungere effetti, testo, adesivi, eliminare l'audio e aggiungere altre tracce, aggiungere una copertina e molto altro. Tra le funzioni più interessanti, in caso vogliate sapere come adattare un video su TikTok, c'è il reframe automatico , o anche i sottotitoli automatici dell'audio o i testi automatici delle canzoni sono molto comodi.

Selezionate il video o le foto da importare e toccate Aggiungi in basso a destra. Questo vi metterà a disposizione l'editor vero e proprio, con un'anteprima in alto e una timeline, seguita da una riga di strumenti, in basso.

Per usarla vi rimandiamo alla nostra guida completa linkata poche righe sopra, ma brevemente scaricatela da Google Play o App Store e avviatela. Poi accettate i termini di servizio e se volete l'accesso alle notifiche e toccate il pulsante " + Nuovo progetto " in alto toccate Consenti per consentire l'accesso alla memoria del telefono.

Potete usarla a partire da modelli, da foto o da vostri contenuti, che potete montare e modificare a piacere, con la possibilità di aggiungere sottotitoli, suoni, registrazioni audio e molto altro. Interessanti sono gli effetti Zoom in e out e uno strumento in grado di scegliere da solo il momento migliore di un video.

Tra questi, degni di nota sono gli Effetti AI , Proporzioni, per la regolazione del formato, e il Mixer audio . Interessante anche Riconoscimento, per il riconoscimento automatico delle parole e la creazione di sottotitoli, ma è disponibile solo nella versione a pagamento.

A questo punto si aprirà l'editor vero e proprio, con in alto l'anteprima, in basso la timeline e in fondo gli strumenti.

Toccate Iniziamo e poi il pulsante in alto a sinistra per non passare alla versione a pagamento. Toccate Nuovo progetto in alto a sinistra, consentite all'app di accedere alla galleria e di inviarvi notifiche e selezionate un video.

Se poi volete sapere come fare video su TikTok con effetti, PowerDirector vi offre soluzioni uniche, come l'effetto anime e la rimozione e sostituzione dello sfondo. Per usarlo, scaricatelo da App Store o Play Store e avviatelo.

PowerDirector è un'app per l'editing video completissima, in grado di effettuare una serie di modifiche al vostro filmato. Lo strumento, gratuito e con pubblicità, ma con l'aggiunta di filigrana (che si può togliere a pagamento), vi permette di modificare il video ed esportarlo fino a 1080p gratuitamente. Le sue caratteristiche sono:

Quando il vostro video è pronto, cliccate in alto a destra sul menu a tendina con la scritta 1080p, selezionate una risoluzione fino a 2K/4K, il numero di fotogrammi e la velocità di trasmissione. Poi cliccate sulla freccia verso l'alto in alto a destra e selezionate il pulsante Condividi su TikTok per pubblicare il video sulla piattaforma.

Quando siete pronti, toccate in basso a destra nell'anteprima il simbolo InShot e poi toccate Rimuova gratuito . Vi dovrete guarda una pubblicità, e successivamente toccate in alto a destra Salva.

Se scegliete Video, date il consenso all'accesso alla memoria del telefono e scegliete un video da caricare. Toccate il segno di spunta in basso a destra e a questo punto si aprirà l'editor, con l'anteprima in alto, gli strumenti in basso e in fondo la timeline . Effettuate le regolazioni che desiderate, come Filtri, Ritaglio o Sticker, e a ogni correzione toccate il segno di spunta sulla destra. Interessante anche lo strumento Congelare, per congelare una parte del video e dare maggior enfasi a una vostra espressione, ad esempio.

Qui toccate Video , Foto o Collage, a seconda del contenuto che volete caricare, oppure uno dei modelli nella riga in basso (toccate Vedi Tutto per vederli tutti).

La versione gratuita consente l'esportazione a 1080p e appone una filigrana (che potete rimuovere guardando la pubblicità), ma è sicuramente un'app da tenere presente per i propri filmati. Per usarla, scaricatela da Play Store o App Store e avviatela. Toccate Accetto e poi in alto a sinistra per saltare l'offerta della versione a pagamento. Toccate il pulsante al centro e sarete alla schermata principale.

Un'altra peculiarità sono i formati video specifici per TikTok, il che vi assicura che il vostro video sarà sempre perfetto per i vostri follower.

Se cercate un video editor per contenuti da caricare su TikTok con un tocco originale, InShot potrebbe essere l'app per voi. L'app, gratuita e con pubblicità, si distingue per l'immediatezza d'uso e l'enorme libreria di adesivi , oltre che alcuni divertenti filtri e le funzionalità base di un editor video.

Quando tutto è di vostro gradimento, toccate la freccia verso l'alto in alto a destra, selezionate la risoluzione (se volete toccate Impostazioni avanzate per effettuare altre impostazioni) e toccate Produci. Attendete la creazione del video e poi toccate TikTok per caricarlo sul social.

Tra gli strumenti, avete la possibilità di scegliere gli effetti, il testo, gli sticker ed effettuare eventuali tagli. Questi sono piuttosto interessanti, perché vi permettono non solo di tagliare una porzione del filmato, ma di farlo in maniera estremamente precisa al decimo di secondo.

Per usare YouCut, scaricatela da Play Store o App Store e avviatela. Toccate Accetto e poi il tasto "+" in basso. Consentite all'app di accedere alla galleria del telefono e selezionate un video (o più di uno). Toccate la freccia in basso a destra e si aprirà l'editor vero e proprio, con l'anteprima, gli strumenti e la timeline.

YouCut è, insieme a Video.Guru, una popolarissima app per editing video gratuita , tra le migliori in questo senso. Con YouCut potete esportare video a 1080p e senza filigrana , ed essendo sviluppata da InShot (come Video.Guru), state sicuri che la qualità è al massimo.

Una volta ottenuto l'effetto che volete, potete aggiungere anche la vostra voce toccando il pulsante Registra o un audio. Infine, toccate il pulsante Salva in alto a destra ed effettuate le regolazioni per scegliere risoluzione, frequenza dei fotogrammi e qualità. Toccate nuovamente Salva e il video sarà salvato. Poi toccate l'icona di TikTok per condividerlo sulla piattaforma.

Per chi vuole qualcosa di più c'è la versione a pagamento, 4,99 euro all'anno o 13,99 euro una tantum.

iMovie

In questo elenco non può mancare iMovie, l'app di sistema degli iPhone per effettuare montaggi video in pochi istanti. Purtroppo l'app non è disponibile per Android, ma per creare un filmato per TikTok velocemente sul vostro melafonino è sicuramente la prima scelta. Tra i lati negativi di questa soluzione, è che non offre funzionalità IA avanzate, quindi se volete sapere come fare video su TikTok con effetti forse è meglio rivolgersi alle altre app.

Per usare iMovie, toccate l'icona viola con la stella a cinque punte (come quella della Hall of fame) e scegliete come creare un progetto. Se scegliete Filmato magico, l'app farà tutto da sola, altrimenti potete usare dei modelli (Storyboard) o partire da zero (Fimato).

Per esempio, per creare un filmato magico, selezionate la voce Crea filmato magico e scegliete il video o le foto sul telefono. Poi toccate in basso Crea filmato magico. Ora avete un video da cui partire. Toccate l'icona a forma di pellicola in alto a destra per scegliere uno stile, animazioni o altro. In basso potete scegliere la musica, il carattere del box di testo e uno stile per il video.