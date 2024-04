Formula 1 e MotoGP: le app per seguire gare e news

Per chi cerca un modo pratico e immediato per restare connesso con le proprie passioni motoristiche, queste app sono soluzioni ideali, garantendo accesso a contenuti di alta qualità ovunque ci si trovi. Sei un fanatico della velocità su due o quattro ruote? Assicurati di avere queste app a portata di mano per non perdere mai un aggiornamento sulle gare preferite. Ecco la nostra selezioni delle opzioni, sempre perfettamente legali, che sono oggi disponibili sul mercato.

Per gli appassionati di MotoGP, l'app MotoGP è altrettanto ricca di funzionalità. Consente di seguire le ultime novità del mondiale, visualizzare i calendari delle gare, i risultati, e persino acquistare biglietti per gli eventi dal vivo. Gli utenti possono anche esplorare lo store ufficiale per acquistare gadget esclusivi legati al mondo delle due ruote.

Con una semplice connessione Internet, accedere alle ultime notizie, risultati e video è più facile che mai. Esplorando il Play Store o l'App Store, si trovano numerose app dedicate che offrono contenuti esclusivi e aggiornamenti in tempo reale . L'app ufficiale della Formula 1 , ad esempio, non solo fornisce notizie e video aggiornati, ma offre anche la possibilità di consultare archivi storici e documentari su abbonamento, con piani disponibili a 2,99 euro al mese o 26,99 euro all'anno.

Nell'era digitale, le app per seguire la Formula 1 e la MotoGP sono strumenti di cui gli appassionati di motorsport che viaggiano frequentemente o trascorrono lunghe periodi lontani da casa non possono farne a meno. Succede infatti che spesso gli impegni lavorativi ci costringono a rimanere fuori durante i weekend, momenti in cui preferiremmo rilassarci davanti alle gare dei nostri sport motoristici favoriti. Grazie alla tecnologia mobile, è possibile rimanere aggiornati su tutto ciò che riguarda la Formula 1 e la MotoGP direttamente tramite smartphone o tablet.

Mediaset Infinity

Una volta autenticato, dalla schermata principale dell'app, toccare la scheda Catalogo situata nella barra inferiore, selezionare la categoria Sport e scegliere l'evento che si vuole guardare, come appunto le gare di Formula E. Mediaset Infinity offre un'esperienza versatile di streaming, disponibile su TV, web e dispositivi mobili, permettendo agli appassionati di sport, in particolare di motorsport , di rimanere sempre connessi con le proprio competizioni preferite, ovunque si trovino.

Per iniziare, dopo aver scaricato l'app, aprire l'interfaccia e navigare attraverso le opzioni disponibili. Dopodiché chiudere eventuali popup di benvenuto e procedere al login utilizzando il proprio account Mediaset Infinity o registrandosi se sei è un nuovo utente. Accedere alla sezione Infinity+, che richiede un abbonamento a pagamento, permette quindi di fruire di un servizio premium che include una vasta selezione di eventi sportivi live e on demand.

L'app Mediaset Infinity trasforma il proprio dispositivo in un portale di streaming video per accedere non solo ai canali gratuiti di Mediaset, come Canale 5, ma anche ai contenuti esclusivi attraverso l'abbonamento a Infinity+.

Motorsport

Motorsport.com si configura così come una soluzione ottimale per chi cerca un'esperienza di seguito completa e personalizzata degli sport motoristici su dispositivi mobili.

Nella schermata principale, la sezione Notizie offre aggiornamenti continui e la possibilità di filtrare le news secondo lo sport di interesse, come Formula 1 o MotoGP. Inoltre, le sezioni Foto e Video permettono di esplorare contenuti multimediali dedicati agli appassionati di motorsport. Utilizzando la funzione Controllo corsa , gli utenti hanno accesso immediato al calendario degli eventi, ai risultati attuali e storici e alle classifiche, con la possibilità di filtrare per sport specifico attraverso pratiche schede di navigazione.

Motorsport.com è l'app indispensabile per chi vuole seguire in dettaglio gli eventi di Formula 1 e MotoGP direttamente dal proprio dispositivo mobile. Questa app offre aggiornamenti completi sui principali sport motoristici , permettendo agli utenti di accedere facilmente a foto, video, calendari, risultati e classifiche delle competizioni più seguite nel mondo delle due e quattro ruote.

Now

Now è l'app di streaming di Sky, una rodata alternativa a SkyGo, che offre flessibilità per gli utenti non abbonati alla TV satellitare. Con Now è possibile sottoscrivere canoni mensili e selezionare pacchetti tematici, come il pacchetto Sport, ideale per chi desidera seguire eventi di Formula 1 e MotoGP senza la necessità di un abbonamento completo. Dopo aver installato l'app Now, l'utente viene accolto da una interfaccia intuitiva con quattro principali schede di navigazione: Home, Cerca, Canali Live e Download.

Nella Home, cliccando sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra, si accede alla sezione per il login o per la registrazione. Per abbonarsi al pacchetto Sport, che include accesso ai principali eventi di Formula 1 e MotoGP, è necessario visitare il sito ufficiale di Now e seguire le istruzioni per l'iscrizione.

Una volta completata la sottoscrizione, nella sezione Sport dell'app si può scegliere il contenuto di interesse o, per una visione in tempo reale, si può navigare nella scheda Canali Live, selezionare Sport dal menu a tendina e avviare la visione della diretta cliccando sull'anteprima del canale desiderato. Questa app è quindi pesnata per gli appassionati di motorsport che cercano una soluzione pratica e personalizzata per seguire le loro gare preferite di Formula 1 e MotoGP, garantendo accesso immediato sia ai contenuti live sia a quelli on demand.