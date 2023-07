Le piattaforme di streaming hanno monopolizzato il tempo degli appassionati di film, ma l'esperienza al cinema, che sia di quelli d'essai o degli enormi multisala, è un'esperienza a cui i cinefili possono difficilmente rinunciare. Ma quali sono le app per programmazione cinema? Andare in un multisala e scegliere tra le opzioni disponibili è sicuramente un'opzione, ma forse è meglio affidarsi a un'app che ci mostri gli eventi in scaletta, magari dandoci anche delle informazioni su quello che ci aspetta, come trailer e opinioni degli esperti, o semplicemente di amanti dei film come noi. Non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere le migliori app di questo tipo, oltre a ricordarvi come acquistare online i biglietti di UCI Cinemas.

App per programmazione cinema

Coming Soon Cinema (Android, iOS)

Coming Soon Cinema è una delle app più famose per accedere alla programmazione degli spettacoli al cinema nella vostra zona. L'app, gratuita e con pubblicità, offre un'interfaccia moderna e intuitiva, che vi consente di consultare gli orari dei cinema di tutte le città d'Italia, compresa la programmazione dei circuiti UCI Cinemas e The Space Cinema. L'app offre oltre 50.000 schede film, con consigli, recensioni, trailer e altro, mentre per ogni cinema sono indicati indirizzo, numero di telefono, mappa con possibilità di ottenere indicazioni tramite Google Maps, orari di proiezione, visione in 2D/3D e Versione Originale. Per i cinema che offrono il servizio di eticket è anche possibile acquistare in anteprima il biglietto. Tra le sezioni interessanti dell'app, Versione Originale e Under 12, in modo da trovare subito il tipo di film che si sta cercando senza dover spulciare tra le caratteristiche. E per chi resta a casa, c'è anche lo spazio dedicato alla televisione. Dopo averla scaricata sul proprio iPhone o dispositivo Android e avviata, potete scegliere i film tra in sala, in arrivo, in zona e per elenco alfabetico. Se selezionate in zona, dovrete scegliere il raggio di ricerca e poi concedere l'utilizzo della localizzazione, automatica o inserendo il nome della località in cui vi trovate. Dopodiché, salvate le impostazioni e l'app vi mostrerà i film vicino a voi. Per ogni film, trovate la scheda con il trailer, il cast, le recensioni, anche degli utenti, e i cinema che lo propongono. Cliccando sulla scheda del cinema, si aprirà una mappa che indica la posizione, volendo anche con possibilità di mostrare le indicazioni con l'app di navigazione preferita, il numero di telefono, i film in programma e i link per prenotare e acquistare i biglietti.

CineTime: Film al cinema (iOS)

CineTime è un'app per iOS gratuita che consente di trovare facilmente informazioni su cinema e film in programmazione. L'app consente di accedere a trailer, video, foto, trame dei film, vedere i film in programmazione nei cinema intorno a voi e trovare il cinema più vicino a voi che ha in programmazione un particolare film. Per usarla, installatela da App Store e avviatela. Successivamente, abilitate i servizi di localizzazione toccando Consenti e poi Quando usi l'app o Solo una volta. L'interfaccia è molto ben fatta e vi mostra i film in programmazione al cinema, con sotto il voto. Toccando su una scheda, accederete ai trailer e alla sinossi, oltre che all'elenco di cinema che lo hanno in programmazione vicino a voi, con gli orari e la distanza da voi. Toccando su uno di questi, accederete alla scheda del cinema con la mappa, una miniatura di Mappe, l'indirizzo, i pulsanti per chiamare e ottenere le direzioni e gli altri film in programmazione, con gli orari. Tornando alla pagina principale, troverete una fila dedicata ai film in arrivo e, sotto ancora, l'elenco dei cinema vicini a voi in ordine di distanza. In questo modo potrete effettuare la ricerca per cinema. Toccando un cinema, come prima accederete ai film che verranno proiettati. Molto semplice, ma gratuita, senza pubblicità e molto ben fatta.

IMDb (Android, iOS)

IMDb (Internet Movie Database) è il portale di Amazon dedicato ai film, dove potete trovare ogni tipo di informazione su spettacoli, attori, registi, tutta la troupe e persino le curiosità, oltre ad avere un'ampissima comunità di appassionati che recensiscono i film. A ogni film è associato un comodo punteggio che permette di avere un'indicazione della sua qualità, oltre a foto del set e i premi ricevuti. L'app è tradotta in italiano e gratuita, e anche se non è propriamente orientata alla programmazione dei film al cinema, ma offre anche una sezione dedicata, quindi, anche in considerazione del suo enorme catalogo di film e dell'estesa comunità che recensisce e valuta i film, può valere la pena utilizzarla. Per farlo, scaricatela sul vostro telefono Android o iPhone e avviatela. Toccate Continua e vi verrà proposto di scegliere se effettuare l'accesso per ottenere un'esperienza più ricca, con la possibilità di pubblicare recensioni e salvare i preferiti, oppure usarla come ospite. In quest'ultimo caso, toccate Non ora. Scorrete verso il basso nella schermata iniziale finché non vedete la scheda Scopri film e programmi TV. Subito sotto, vedrete la voce Nei cinema. Toccate la scritta Visualizza tutto e l'app vi chiederà di accedere alla vostra posizione. Toccate Mentre usi l'app e vi mostrerà i film in programmazione nel raggio di 4 chilometri. In caso non vi chieda l'autorizzazione o perdiate l'avviso. Toccate Visualizza tutto nuovamente e vi verrà mostrato un elenco di cinema. Toccate in alto a destra il segnaposto con una posizione arbitraria (non la vostra) e nella finestra che appare attivate il pulsante Usa la posizione del dispositivo e concedete l'accesso alla posizione. Vi verrà mostrato l'elenco dei cinema nelle vicinanze e se tornate indietro l'elenco dei film. Se toccate un film vi verrà mostrata la scheda in breve (se toccate il nome del film accederete alla scheda completa con trailer, cast, recensioni e altro) e sotto l'elenco dei cinema che lo hanno in programmazione. Per ogni cinema trovate l'indirizzo (con il link a Google Maps per ottenere le indicazioni) e gli orari. In alto, potete filtrare i film per genere.

MYmovies.it (Android, iOS)

Mymovies è l'app di Mymovies.it, il portale del gruppo Gedi particolarmente amato da cinefili e appassionati con più di 100.000 schede di film. Come il sito, l'app ha una grafica gradevole, e consente non solo di accedere alla programmazione dei film nelle vostre città, con una serie di approfondimenti, schede, recensioni e curiosità su tutti i film. Inoltre Mymovies consente di accedere alla programmazione dei film in TV e su Sky, e potete anche guardare direttamente un catalogo di film indipendenti e prime nazionali, europee e mondiali dei grandi festval online, previa registrazione e pagamento. Ma noi siamo qui per sapere la programmazione al cinema, quindi installate l'app su iPhone o dispositivo Android e avviatela. Consentite l'avvio di notifiche e nella schermata principale toccate la terza scheda da sinistra in basso, chiamata Cinema. Qui selezionate la vostra regione e provincia. Nella schermata che appare, selezionate il cinema di vostra scelta. A questo punto otterrete la lista dei film in programmazione divisi per ora. Se toccate la locandina di un film, potete accedere alla sua scheda, con il voto dato dalla media delle recensioni degli utenti di Mymovies, critica e pubblico. Qui potete anche accedere al trailer (visibile previa registrazione), e se toccate su Cerca un cinema, vi verranno mostrate le sale in cui è programmato. L'app, pur comoda, ha alcune mancanze. Su tutte, l'impossibilità di mostrare la vostra posizione, che, anche se ottimo per la privacy, alla lunga risulta scomodo. Inoltre non potete ottenere altre informazioni sul cinema a parte l'indirizzo, e almeno un numero di telefono o un link per Google Maps sarebbero stati comodi.

Cinematics - The movie guide (Android)

Cinematics The Movie Guide è un'app per Android molto semplice che consente di accedere a una serie di informazioni sui film attualmente in programmazione. L'app si basa per le recensioni e i dati sul Movie Database (TMDb), un database collaborativo sui film e concorrente all'Internet Movie Database (IMDb), oltre a IMDb stesso, Rotten Tomatoes e Metacritic. L'app vi mostra i film in programmazione, ma purtroppo non le sale dove vederli. Nondimeno è un ottimo punto di partenza per capire se ci possono essere dei film interessanti, perché oltre ai voti e a un'ampia serie di informazioni su cast e altro, vi offre anche l'accesso a tutti i trailer del film, nonché alle opere dello stesso regista e a film simili. L'app è gratuita con acquisti in app per accedere a funzionalità ulteriori (1,59 euro). Per usarla, installatela sul vostro dispositivo Android e avviatela. La schermata principale è molto semplice: qui troverete subito l'elenco dei film al cinema, mentre in altro potete scegliere tra quelli top box, attesi e in arrivo. Toccate un titolo e accederete alle informazioni relative, con le recensioni dei vari siti e una media, al cast e alle recensioni in app.

CinemApp - Cinema Showtimes (Android)

CinemApp Cinema & Giochi è un'altra app per Android, gratuita e con un po' di pubblicità, ma dall'anima social. L'app offre una serie di informazioni sui film e anche un gioco, chiamato Gioca con Filmology, che consente di testare, da soli o con amici, la propria conoscenza sul mondo del cinema. Dopo aver installato l'app, dovrete effettuare l'accesso registrando un account. Potete scegliere tra email, Google, Facebook o Twitter. Successivamente, acconsentite l'accesso alla posizione e all'uso dei vostri dati. Vi troverete nella schermata iniziale, con le novità al cinema in alto. Potete scorrere tra i titoli alla ricerca di uno che vi interessa. Toccatene uno e accederete alla scheda con il trailer, la trama e altre informazioni, oltre ai cinema che lo hanno in programmazione, elencati in basso in ordine di distanza da voi. Toccando il nome del cinema, vedrete l'ora in cui il film verrà proiettato In alternativa, per cercare i cinema vicino a voi, toccate l'icona con tre linee orizzontali in alto a sinistra e toccate la voce Cinema. Si aprirà una mappa con i cinema nelle vicinanze, che potete ingrandire con il pinch-to-zoom. Toccate un segnaposto sulla mappa e si aprirà una scheda in basso con il nome del cinema, l'indirizzo e la distanza da voi. Se toccate quest'ultima, vedrete i film in programmazione, e toccando su uno di questi potrete accedere alla scheda con il trailer. La versione Pro di CinemApp rimuove la pubblicità dai giochi e offre 80 immagini aggiuntive Filmology con cui giocare.

UCI CINEMAS ITALIA (Android, iOS)