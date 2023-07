Le migliori app per sapere cosa c'è nei dintorni

Andiamo a scoprire quindi le migliori applicazioni di questo tipo, per Android o iOS, oltre a ricordarvi le migliori app per condividere le proprie esperienze quando si viaggia da soli .

In questo modo, non rischierete mai di lasciarvi sfuggire un ristorante particolare, un monumento nascosto o un evento unico a pochi passi da voi, pur rispettando la vostra necessità di libertà.

App per sapere cosa c'è nei dintorni

Google Maps (Android, iOS)

Sarà scontata, ma Google Maps non è solo una popolarissima app di navigazione, ma offre anche una serie di funzioni "social" e di scoperta di luoghi.

Anzi, le funzioni per indicarvi luoghi in cui potreste rischiare di non imbattervi sono quasi preponderanti rispetto alla semplice navigazione. Vediamo come usarle.

Per prima cosa, avviate Google Maps (su iPhone se non l'avete fatto dovrete prima installarla). Se necessario, concedete l'accesso alla localizzazione, e l'app vi mostrerà una mappa centrata sulla vostra posizione.

Ora avete tre possibilità. Se cercate qualcosa di specifico, per esempio un ristorante, un supermercato o un museo, selezionate una tra le schede in alto. Se le fate scorrere verso sinistra, in fondo a destra apparirà la scheda Altro, che vi permetterà di accedere a molte più voci, comprendenti non solo luoghi specifici, ma anche idee per la serata o altro.

Toccandola, la mappa si popolerà di segnaposti rossi, ognuno indicante un luogo relativo alla vostra ricerca (e la relativa valutazione in numero). In alto, avete a disposizione una serie di filtri, come Ordina per, per ordinare le proposte in base a pertinenza o distanza, Aperti adesso, Valutazioni migliori e altro.

Toccando un luogo, si aprirà la scheda del posto, con foto, la possibilità di leggere le recensioni e i pulsanti per ottenere le indicazioni, chiamare o salvarlo tra i preferiti.

In alternativa, potete direttamente inserire una ricerca nel campo di ricerca in alto, scrivendo per esempio Musei d'arte moderna.

Una terza opzione per esplorare i dintorni è l'omonima funzione Esplora. Toccate l'icona in basso a sinistra e si aprirà una scheda dal basso. Potete scorrerla come se fosse un feed di Instagram o Faceook, e vi mostrerà una serie di suggerimenti da parte degli utenti che animano la comunità di Google Maps con recensioni, foto e proposte. Qui troverete sicuramente idee per luoghi da esplorare nei dintorni.