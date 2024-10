Come usare Spotify su diversi dispositivi: telefono, tablet, computer e anche in auto

Per inviare l'audio ad altri dispositivi puoi usare Spotify Connect : vedremo in fondo a questa guida come usarlo.

Se hai Spotify Premium , puoi scaricare anche i brani per l'ascolto offline, mentre gli utenti gratuiti possono scaricare solo gli episodi dei podcast. Per farlo, tocca i tre puntini in alto a destra nella schermata del player e poi seleziona Download. In alternativa, direttamente nella scheda del brano tocca l'icona con la freccia verso il basso.

Toccando il miniplayer in basso, si aprirà l'interfaccia a tutto schermo, con la copertina del singolo o dell'album, la barra di avanzamento e il pulsante per mandare avanti. Qui troverai anche il pulsante "+" per aggiungere il contenuto a una playlist o ai Brani che ti piacciono.

Se vuoi ascoltare Spotify da computer, hai due opzioni, usare il player Web o l'app desktop dedicata. Vediamo come funzionano.

Se vuoi usare Spotify da PC attraverso il player Web, avvia un browser e vai a questo indirizzo. Poi clicca in alto a destra su Iscriviti, se non hai un account, o su Accedi, se invece vuoi solo effettuare l'accesso.

In caso vogliate effettuare l'accesso da Web, come da app per dispositivi mobili dovrete iscrivervi o in caso l'abbiate già fatto inserire i vostri dati. Nel primo caso, cliccate in alto a destra su Iscriviti e scegliete se utilizzare il vostro account Google o Facebook, oppure se volete farlo via email scrivete il vostro indirizzo email, create una password, ripetetela, scrivete un nome utente e la vostra data di nascita, mettete la spunta alle voci indicate per accettare i termini del servizio e cliccate in fondo sul pulsante verde Iscriviti.

Potrai quindi iscriverti o effettuare l'accesso con il tuo account Google, Facebook o Apple, oppure con email e password.

Come per l'app per iOS o Android, al primo accesso ti verrà chiesto se è la prima volta che utilizzi il servizio e se vuoi condividere i tuoi ascolti su Facebook.

La schermata è divisa in tre sezioni: a sinistra La tua libreria, con i contenuti preferiti e le playlist (e che può essere compattata).