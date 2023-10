App per trovare errori prezzo Amazon

Vediamo quindi quali sono le app per trovare errori di prezzo Amazon , in modo da non lasciarsi sfuggire neanche un'occasione, oltre a cercare di capire cosa succede in caso di annullamento. E visto che siamo in tema, vi ricordiamo che potete essere sempre aggiornati sulle migliori offerte sulla piattaforma seguendo la nostra selezione di prodotti.

Indice

Cos'è un errore di prezzo di Amazon

Gli errori di prezzo sono quello che il loro nome suggerisce, ovvero situazioni in cui il prezzo di un prodotto in vendita su Amazon (o su qualsiasi altra piattaforma) è sbagliato.

Le cause possono essere diverse, come sviste di chi inserisce l'offerta o errori del servizio, ad esempio una promozione che avrebbe dovuto terminare o iniziare in altro momento o l'accumularsi di più promozioni.

È un evento raro, ma su un sito come Amazon che contiene centinaia di migliaia di prodotti aggiornati quotidianamente, comprendiamo come la statistica giochi tutta a favore degli utenti, e in alcuni casi le differenze di prezzo possono essere clamorose.

Essendo un evento casuale, è impossibile prevedere un errore di prezzo, anche se possiamo aspettarcene di più durante le occasioni speciali quando ci sono numerose offerte, come a Natale, durante il Black Friday o in situazioni del genere. Inoltre aspettatevi che gli errori di prezzo durino veramente poco tempo, a volte appena qualche minuto, quindi la prontezza è fondamentale.

Ma a questo punto vi chiederete come scoprire eventuali errori di prezzo su Amazon per poter acquistare prodotti a un costo molto minore.

Semplice, iscrivendovi al nostro canale Telegram offerte, dove vi proponiamo costantemente le migliori offerte sulla piattaforma (ed eventuali errori), o utilizzando app per comparare i prezzi in modo da essere avvisati di variazioni improvvise al di sotto di una certa soglia.

Una parola di avviso, però. Proprio per l'attenzione - e le speranze - che riserviamo a questo fenomeno, alcuni venditori potrebbero approfittarne, e far sembrare un errore di prezzo qualcosa che non lo è. In pratica alzando e abbassando il costo dei loro prodotti.

Dal 1° luglio 2023 l'Unione Europea ha cercato di contrastare questo genere di pratiche con la direttiva "Omnibus", un provvedimento della UE (Direttiva UE 2019/2161) che aggiorna il Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005) ed è stato inserito per dare maggiore trasparenza alle politiche dei prezzi, particolarmente online.

Questa direttiva impone che ogni annuncio di riduzione del prezzo debba indicare il prezzo precedente, ovvero quello più basso applicato nei trenta giorni precedenti e se la riduzione aumenta progressivamente (come può accadere durante i saldi, il Black Friday o altre situazioni), il prezzo precedente è quello che si applica alla prima riduzione di prezzo e per le riduzioni successive, ovvero è quello riferito ai 30 giorni antecedenti l'avvio dei saldi (per esempio).

Nondimeno, i comportamenti scorretti sono sempre all'ordine del giorno, e sta a noi sapere come distinguerli da errori reali. Come fare? Innanzitutto, vi consigliamo ancora una volta di utilizzare il nostro canale Telegram (vedremo poi come), dove vi segnaliamo solo offerte e al limite errori di prezzo reali, al riparo da pratiche scorrette.

Ovviamente non parliamo di prodotti venduti e spediti da Amazon (dove possono capitare gli errori, ma veri), ma di venditori terzi, come gli esempi che vi proponiamo qui di seguito.

Se invece volete affidarvi alla vostra esperienza, in caso vediate il prezzo di un prodotto calare improvvisamente, prima di tutto controllate i prezzi di articoli simili presenti su Amazon o comunque cercate di rendervi conto quale possa essere il prezzo reale del prodotto.

Per esempio, se il prezzo originale di un paio di ciabatte era di 500 euro e vengono vendute a 5 euro, probabilmente si tratta di una "truffa".

Un altro modo per riconoscere questa pratica dal comparatore di prezzi è dando un'occhiata alla sequenza temporale. In genere chi cambia i prezzi in questo modo non lascia il prezzo elevato molto a lungo, ma per poco tempo (altrimenti non venderà niente).

È poi sempre bene controllare il prezzo di spedizione, in quanto in alcuni casi il venditore propone un dispositivo a un costo di vendita bassissimo, per poi effettuare il ricarico sulla spedizione. Infine, date sempre un'occhiata alle recensioni del venditore: se non ne ha è sempre bene tenersi alla larga da prezzi troppo allettanti da essere veri. Ovviamente anche in questo caso parliamo sempre di prodotti spediti da terzi e non da Amazon.

C'è un'altra questione, che approfondiremo in fondo a questa guida: l'annullamento. Gli errori di prezzo ci fanno comodo, ma stiamo approfittando di una situazione sulla pelle di chi vende, il che non è proprio il massimo dal punto di vista morale.

Inoltre può capitare che l'account di un venditore terzo sia stato hackerato da malintenzionati che hanno cambiato i prezzi a sua insaputa per far loro un danno (o acquistare i loro prodotti a 1 euro invece che a centinaia di euro).

Può capitare quindi che anche in caso siamo riusciti a effettuare un ordine, questo venga annullato e in caso i soldi restituiti. Fatta questa doverosa premessa, andiamo a vedere le app per trovare errori prezzo su Amazon.