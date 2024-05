Apple Music Classical, come funziona e sfruttarlo al meglio

Disponibile inizialmente solo per gli utenti di iPhone con iOS 15.4 o versioni successive, la piattaforma sarà presto accessibile anche agli utenti Android, ampliando così la sua portata. Questa mossa di Apple non solo conferma la volontà di offrire servizi musicali di alta qualità ma cerca anche di attrarre un pubblico più vasto e diversificato, espandendo il suo mercato nello streaming musicale.

Pensata per i neofiti del genere, ma anche per gli intenditori, l'app offre una funzionalità di ricerca avanzata e descrizioni dettagliate delle opere . Gli utenti possono navigare facilmente attraverso una vasta libreria di registrazioni classiche, godendo di playlist curate attentamente per scoprire o riscoprire i grandi capolavori della musica classica. La libreria di Apple Music Classical è integrata con quella di Apple Music, permettendo agli utenti di sincronizzare automaticamente i brani, gli album e le playlist preferiti su tutti i dispositivi Apple compatibili.

Apple ha arricchito il suo ventaglio di servizi musicali lanciando Apple Music Classical , una nuova applicazione dedicata agli amanti della musica classica. Gli abbonati esistenti al servizio individuale di Apple Music, disponibile a 10,99 euro al mese, o all'abbonamento Famiglia a 16,99 euro, possono ora accedere senza costi aggiuntivi a questo nuovo servizio. Apple Music Classical offre molte opzioni, tra cui un catalogo che si professa come il più vasto disponibile oggi, brani in Hi-Res Lossless audio fino a 192kHz/24 bit, e oltre 30.000 playlist editoriali pronte all'uso.

Come usare al meglio Apple Music Classical

Apple ha lanciato Apple Music Classical, una nuova app dedicata agli appassionati di musica classica, disponibile solo per iPhone con iOS 15.4 o versioni successive. Gli utenti già abbonati ad Apple Music possono accedere utilizzando i loro account esistenti, mentre i nuovi utenti possono iscriversi dall'app. Questa piattaforma offre l'accesso a oltre 5 milioni di brani classici, che superano in numero e diversità quelli disponibili nelle app di musica mainstream.

Uno dei punti di forza di Apple Music Classical è il suo sistema di ricerca che permette agli utenti di esplorare la musica basandosi su compositori, opere, artisti e generi. Le opzioni di ricerca includono dettagli come il tipo di composizione - orchestrali, da camera, opere teatrali - e persino la selezione per strumenti o tipi di voce, come soprano o tenore. La sezione Scopri dell'app è suddivisa in tre categorie: Catalogo, Playlist e Strumenti. Questa area è ideale per gli utenti che desiderano esplorare nuova musica classica.

Il catalogo, ad esempio, è organizzato per Compositori, Periodi, Generi, Direttori, Orchestre, Solisti, Ensemble e Coristi, con semplici tap per visualizzare i suggerimenti. La sezione Ascolta si adatta alle preferenze musicali dell'utente, affinando i suggerimenti basati sull'uso dell'app. Comprende anche nuove uscite, album in Audio Spaziale e playlist curate per rispecchiare vari stati d'animo. Per la configurazione della qualità audio, gli utenti devono accedere alle impostazioni dell'app Musica di Apple (non Classical) per attivare le opzioni desiderate.

Per informazioni dettagliate sulla musica in qualità lossless, gli utenti possono visitare il sito web specificato nella descrizione dell'app. Apple Music Classical promette di trasformare l'esperienza di ascolto per gli amanti della musica classica, combinando accessibilità e qualità audio di alto livello.