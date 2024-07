Come si fa uno screenshot su Apple Watch?

In questa guida vedremo come fare screenshot con Apple Watch e condividere l’immagine così acquisita

Sebbene apparentemente inusuale,fare screenshot con Apple Watch può tornare utile in molte circostanze, ad esempio per condividere i dati di allenamento con gli amici. Si tratta di una procedura piuttosto semplice, anche grazie alle gesture appositamente predisposte dagli sviluppatori. Prima, però, va attivata un'apposita voce dall'app Watch di iOS (quella, cioé, che utilizziamo per configurare lo smartwatch di Apple o per scaricare quadranti Apple Watch), seguendo i passaggi che illustreremo tra un attimo. Vale la pena precisare che gli screenshot così acquisiti verranno memorizzati sul rullino di iPhone e, dunque, saranno liberamente accessibili su tutti i dispositivi Apple e potranno essere condivisi con qualsiasi app di messaggistica istantanea, come ad esempio WhatsApp o Facebook. A beneficio di una maggiore completezza, vi lasciamo alla nostra guida su come fare screenshot su iPhone e iPad.

Indice

Come si fa a fare screenshot su Apple?

Per catturare un'istantanea dello schermo su Apple Watch bisogna, innanzitutto, collegare l'indossabile allo smartphone: accendete l'orologio se lo avete spento e abilitate il Bluetooth su iPhone tramite uno swipe dall'angolo in alto a destra dello schermo, oppure dall'app Impostazioni del sistema operativo iOS. Come attivare istantanee dello schermo dall'app Watch di iOS Effettuato questo doveroso passaggio preliminare, utilizzate sempre il vostro smartphone e aprite l'app Watch, dopodiché selezionate Apple Watch (se ne avete più di uno) e cliccate sull'omonima voce nella barra in fondo alla schermata. Pigiate, a questo punto, su Generali e scorrete con il dito in basso: troverete la voce "Abilita screenshot", di base disabilitata dal sistema. Spostate, dunque, l'apposito interruttore verso destra per attivare l'opzione in questione. Il pulsante si colorerà di verde. Come attivare istantanee dello schermo su Apple Watch Se non avete a portata di mano l'iPhone, sappiate che questa procedura è eseguibile anche direttamente dall'Apple Watch. Come? Sì, avete capito bene! I passaggi da seguire sono i seguenti: Accendete Apple Watch sbloccate l'orologio digitando il codice di sblocco Aprite l'app Impostazioni (per farlo vi basterà cliccare sulla Digital Crown e fare tap sull'icona caratterizzata da un ingranaggio) Toccate su Generali Scorrete verso il basso e fate tap su Istantanee schermo Come ultimo passaggio, spostate il cursore verso destra in corrispondenza della voce Abilita istantanee schermo o Abilita screenshot. Tutto fatto! Adesso vediamo come eseguire materialmente la cattura dell'immagine dello schermo dell'orologio di Apple. Tutto quello che dovete fare per fare screenshot con Apple Watch è pigiare contemporaneamente il tasto laterale (vale a dire, il bottone rettangolare posto sulla destra dell'orologio) e la Digital Crown (ossia, la corona). Come già ricordato ad inizio articolo, gli screenshot si troveranno sul rullino di iPhone.

Come attivare lo schermo su Apple Watch?

Abbiamo parlato in questo articolo di come accendere Apple Watch. Per farlo è sufficiente premere e tenere premuto il tasto laterale fintantoché non viene visualizzato il logo Apple. Se lo smartwatch non si accende, vi suggeriamo di collegarlo alla basetta di ricarica, perché potrebbe essere scarico. Per accendere lo schermo di Apple Watch ci sono diverse modalità: Ruotando il polso o alzandolo Toccando lo schermo o premendo la Digital Crown Ruotando la Digital Crown verso l'alto Queste impostazioni devono comunque essere attivate preventivamente nelle impostazioni dell'orologio: Accedete all'elenco di app su Apple Watch Cliccate sull'app Impostazioni Pigiate su Schermo e luminosità Attivate le voci "Attiva alzando il polso" e "Attiva ruotando la Digital Crown".

Come vedere lo schermo di iPhone su Apple Watch?

Sugli Apple Watch dotati di modalità always-on display, è possibile vedere lo schermo di Apple Watch in qualsiasi momento, dimodoché mostri alcune informazioni di base come, per esempio, l'orario. Tale modalità non è presente, si badi bene, su Apple Watch SE di prima e seconda generazione. La modalità "Sempre attivo" di Apple Watch consente all'orologio di mostrare il quadrante e l'ora anche quando il polso è abbassato, fatta eccezione in un caso: quando la modalità risparmio energetico è attivata. Tale modalità è presente, nel momento in cui scriviamo, sui seguenti modelli: Apple Watch Series 5

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9 Per attivarla o disattivarla è sufficiente: Aprire l'app Impostazioni su Apple Watch Pigiare su Schermo e luminosità Fare tap su Sempre attivo Attivate l'apposito interruttore e configurate il funzionamento (ad esempio, mostra notifiche, mostra app).

Altre guide su Apple Watch