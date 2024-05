Come contattare l'assistenza di Facebook

Avete problemi ad accedere al vostro account di Facebook, volete segnalare qualcuno, o semplicemente avete una curiosità su come usare una funzione? Per questo il social ha una sezione dell'assistenza molto ben sviluppata, contenente non solo tutta una serie di guide, ma anche per comunicazioni bidirezionali con il supporto. Con 3,03 miliardi di utenti attivi mensili, Facebook è infatti la più grande piattaforma di social media a livello globale, e può capitare di aver bisogno di un aiuto. Vediamo tutte le opzioni a vostra disposizione, dalla semplice segnalazione di un problema (sapete che basta agitare il telefono?) alla comunicazione diretta con l'assistenza per un problema con il Marketplace.

Indice

Come Contattare l'Assistenza Facebook

L'assistenza Facebook è un servizio fornito dalla piattaforma per assistere gli utenti con i propri account, siano essi personali o business. Lo strumento offre informazioni e supporto per questioni relative a sicurezza, privacy, gruppi, pagine, marketplace e altro ancora. Inoltre, il supporto di Facebook include funzionalità come il monitoraggio dell'account, che registra tutte le attività sulla pagina, e il supporto per eventuali problemi che potreste incontrare. Contattare l'assistenza Facebook è semplicissimo. Da app, toccate l'icona del vostro profilo in basso a destra, quella con la scritta Menu, poi toccate in basso la voce Assistenza e supporto per espandere il menu. Qui potete scegliere di accedere al Centro assistenza, che vedremo nel prossimo capitolo, ai Messaggi assistenza, alla segnalazione di un problema e alle Condizioni e normative, con le condizioni d'uso, l'informativa sulla privacy e gli standard della community. Nel caso dobbiate segnalare un problema, avete due soluzioni molto semplici. La prima è agitare il telefono dove avete visto un problema. La seconda è, su pagine specifiche, un piccolo pulsante che può essere riposizionato per indicare un eventuale problema. In caso invece dobbiate segnalare un post, un profilo o altro, dovete andare sul contenuto e poi toccare l'icona con tre puntini a destra del contenuto e poi toccando Segnala. Questo vale anche per account falsi, mentre se pensate che qualcuno abbia preso possesso del vostro account (account hackerato), potete andare a questo indirizzo e seguire le istruzioni. In alternativa, dalla pagina dell'assistenza potete segnalare un problema includendo i registri di diagnostica. Allo stesso modo, potete contattare l'assistenza Facebook anche da sito. Dalla home di Facebook, cliccate in alto a destra sull'icona del vostro profilo e selezionate Assistenza e supporto. Qui potete andare al Centro assistenza, ai Messaggi assistenza oppure segnalare un problema.

Se volete contattare l'assistenza Facebook per problemi di tipo generali e non sapete da dove partire, potete utilizzare il modulo di contatto unico. Seguite le procedure indicate per descrivere meglio il vostro problema. In caso di account disattivato, dovete seguire una procedura specifica. Andate al modulo dedicato agli account disabilitati e compilate i dati richiesti. Questi sono il vostro indirizzo email o numero di telefono, il vostro nome e cognome e una copia del vostro documento d'identità. Cliccate su Invia e verrete ricontattati dall'assistenza. Infine, se volete contestare una decisione ai sensi dell'articolo 20 (1) del DSA in qualità di rappresentante di una persona singola in ottemperanza all'articolo 86 del DSA, potete usare il modulo di contatto apposito. Oppure potete contattare Meta al seguente indirizzo postale: Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Ballsbridge, Dublino D04 X2K5, Irlanda

Centro Assistenza Facebook

Il Centro assistenza di Facebook è il luogo da cui partire quando si cerca aiuto. Qui trovate una serie di articoli che spiegano come effettuare varie operazioni o risolvere problemi, e la sua struttura è molto simile, che sia da Web o app per dispositivi mobili. Per arrivarci, seguite le indicazioni nel capitolo precedente, poi cliccate su Centro assistenza. In alto trovate un campo di ricerca, che vi consente di inserire un termine o un problema e cercare negli articoli dell'assistenza. Sotto, ci sono sei schede, che raccolgono gli argomenti principali. Queste sono Impostazioni account, Accesso e password, Privacy e sicurezza, Marketplace, Gruppi e Pagine. A sinistra sul sito (o cliccando in alto a destra sull'icona con tre linee orizzontali nell'app), troverete alcuni collegamenti rapidi. Questi sono Uso di Facebook, Gestione dell'account, Privacy, sicurezza e protezione, Normative e segnalazioni. Trovate il contenuto che meglio si adatta a quello che state cercando, e troverete sicuramente la risposta ai vostri dubbi.

Chat di Assistenza Facebook

Se volete sapere come contattare l'assistenza di Facebook via chat, sappiate che potete farlo solo se disponete di un account business. In questo caso, effettuate l'accesso a Facebook, poi andate al Centro assistenza come indicato nel primo capitolo. Scorrete verso il basso e cliccate su Visita il Centro assistenza per le aziende. Questa sezione è disponibile per gli inserzionisti, ovvero per chi gestisce una pagina che fa uso delle sponsorizzazioni (le Ads). Qui scorrete ancora verso il basso e cliccate sul pulsante blu Primi passi, sotto Trova le risposte o contatta l'assistenza. A questo punto, apparirà una pagina con la panoramica dell'account e i problemi recenti per un massimo di 90 giorni. Una volta da qui era possibile cliccare su Inserzioni e selezionare Avvia una chat con un rappresentante, ma al momento non sembra disponibile. In alternativa, se avete uno shop o un catalogo, potete contattare l'assistenza in Gestore delle vendite per ricevere aiuto con diversi argomenti, come l'inventario, la configurazione dell'account, lo stato dell'ordine e altro. Per farlo, andate nel Gestore delle vendite e selezionate lo shop, poi selezionate la scheda Istruzione. Cliccate su Contatta l'assistenza. Scegliete l'argomento dal menu a discesa e scrivete il messaggio. Ora selezionate Chat come metodo di contatto preferito e cliccate su Invia. Verrete ricontattati in breve tempo.

Assistenza per il Marketplace di Facebook

Il Marketplace di Facebook è una sezione che consente di acquistare o vendere prodotti che non si utilizzano più, o anche trovare venditori professionisti. Per ricevere assistenza su Marketplace, si può andare al Centro assistenza e qui cliccare sulla scheda Marketplace. Qui troverete una serie di articoli che spiegano come acquistare e vendere, come accedervi, come trovare articoli, come funzionano le valutazioni e i suggerimenti per fare acquisti in sicurezza ed evitare truffe. Se volete segnalare un venditore, cliccate nel menu a sinistra sull'icona Marketplace, poi cliccate su un annuncio del venditore che volete segnalare, quindi sul nome del venditore sotto Informazioni sul venditore. Adesso selezionate Segnala e seguite le istruzioni visualizzate.

Assistenza Email di Facebook

Se non siete utenti business che utilizzano il Gestore delle vendite, non c'è modo di contattare Facebook direttamente via email. Non tutto è perduto, però. Se utilizzate il modulo di contatto unico e indicate il vostro problema, riceverete un'email automatica contenente informazioni sulla segnalazione, e, in alcuni casi, un numero di segnalazione univoco. In alcuni casi, Facebook potrebbe rispondere alla segnalazione chiedendo ulteriori informazioni. In questo caso, riceverete un'email e potrete rispondere direttamente in modo da essere aiutati dal team di supporto. In alternativa, se siete utenti business potete andare nel Gestore delle vendite per contattare direttamente l'assistenza. Da qui selezionate lo shop, poi selezionate la scheda Istruzione. Cliccate su Contatta l'assistenza. Scegliete l'argomento dal menu a discesa e scrivete il messaggio. Ora selezionate E-mail come metodo di contatto preferito e cliccate su Invia. Verrete ricontattati in breve tempo.

Numero di Assistenza Facebook

L'assistenza di Facebook non fornisce un numero di telefono tra le opzioni di contatto. Volendo, sono presenti dei numeri di telefono, ma sono numeri statunitensi (+1 650-543-4800 e +1 650-308-7300) e la risposta avviene tramite una segreteria telefonica. Qui verrete reindirizzati al Centro assistenza e prima di concludere la chiamata vi dirà di cercare l'opzione a cui siete interessati. In alternativa, potete provare a cercare assistenza sulla pagina su X dell'azienda, che sia di Meta o di Facebook stessa, ma non è detto che otterrete risposta.

Assistenza per Account Business su Facebook

Se siete utenti business di Facebook, potete contattare l'assistenza utilizzando i metodi indicati nei capitoli precedenti. Se utilizzate Facebook per le inserzioni, potete verificare la presenza di eventuali problemi fino a 90 giorni (per esempio inserzioni rifiutate) andando al Centro assistenza come indicato nel primo capitolo. Scorrete verso il basso e cliccate su Visita il Centro assistenza per le aziende (a cui potete arrivare direttamente cliccando su questo link). Qui scorrete ancora verso il basso e cliccate sul pulsante blu Primi passi, sotto Trova le risposte o contatta l'assistenza (oppure cliccate direttamente in alto a destra su Ricevi assistenza). A questo punto, apparirà una pagina con la Panoramica dell'account e i problemi da risolvere. Cliccando su un problema potrete verificare lo stato del reclamo ed eventualmente comunicare con l'assistenza. In alternativa, potete comunicare con Facebook dal Gestore delle vendite, se avete uno shop o un catalogo. Dal Gestore delle vendite, selezionate lo shop, cliccate sulla scheda Istruzione e selezionate Contatta l'assistenza. Scegliete l'argomento dal menu a discesa, scrivete un messaggio e scegliete se essere contattati via chat o email.