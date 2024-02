Come usare Audible anche offline

Audible, affiliata ad Amazon, è un fornitore di contenuti narrativi audio tra cui audiolibri, podcast e serie audio. Con milioni di abbonati in diversi paesi, tra cui Italia, Stati Uniti, Canada, Francia e altri, Audible offre una vasta gamma di contenuti audio scaricabili per l'ascolto offline. Fondata nel 1995 e acquisita da Amazon nel 2008, Audible ha ampliato il suo catalogo nel corso degli anni, offrendo oggi oltre 60.000 audiolibri in diverse lingue, così come centinaia di podcast e serie audio originali. Grazie alla sua popolarità e alla varietà dei suoi contenuti, Audible registra quasi 4 miliardi di ore di ascolto ogni anno da parte dei suoi abbonati.

La piattaforma è accessibile da molti dispositivi e consente agli utenti di godere dei contenuti preferiti in qualsiasi momento e ovunque, anche offline. Per chi preferisce usufruire dei vantaggi di Audible anche senza una connessione Internet, è possibile scaricare i contenuti desiderati sul proprio dispositivo e ascoltarli offline.

Questa funzionalità è utile per coloro che viaggiano o desiderano ascoltare durante i momenti di inattività, senza dover dipendere da una connessione dati.

In Italia, Audible è diventata una scelta sempre più popolare per coloro che amano ascoltare audiolibri e podcast regolarmente. Grazie alla sua vasta libreria di contenuti di alta qualità e alla facilità d'uso, Audible offre un'opportunità unica per arricchire la propria esperienza di ascolto e migliorare la vita quotidiana. Con una prova gratuita di 30 giorni, è facile per i nuovi utenti scoprire i vantaggi di Audible e iniziare a esplorare il suo vasto catalogo di contenuti audio.