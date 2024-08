Come usare AutoScout 24 per trovare delle auto usate?

AutoScout24 funge da intermediario tra venditori e acquirenti di automobili e altri veicoli, facilitando il processo di ricerca e acquisto attraverso la piattaforma online. In questa guida, scopriremo come trovare auto usate con AutoScout24.

Indice

Cos’è AutoScout24?

Gli annunci presenti su AutoScout24 includono dettagli approfonditi sulle specifiche dei veicoli , foto e informazioni sul venditore . Gli acquirenti possono contattare i venditori direttamente tramite la piattaforma per ottenere ulteriori dettagli o organizzare un incontro per vedere il veicolo di persona.

AutoScout24 è una piattaforma online dedicata al settore dell'automobile , permettendo agli utenti di cercare auto, motocicli e veicoli commerciali in base alle proprie preferenze di prezzo, marca, modello, chilometraggio e altre caratteristiche.

Come creare un account su AutoScout24?

Ecco come creare un account gratuito . Collegatevi al sito web ufficiale e fate click su " Login ", il pulsante posizionato nella parte alta.

Creare un account AutoScout24 con l'indirizzo di posta elettronica: lo spazio in cui inserire l'e-mail e il pulsante "Continua con l'indirizzo e-mail".

Create una password sicura. Questa sequenza deve essere composta da almeno 8 caratteri, inclusa almeno una lettera maiuscola, una lettera minuscola e un numero. Non può iniziare o terminare con uno spazio, non può essere uguale all'indirizzo email e può contenere solo i seguenti caratteri: numeri da 0 a 9, lettere A-Z e a-z (senza accenti o umlaut) e i seguenti simboli #$%&'()*,-./:;<=>?@[]^_'{|}~. Per proseguire, premete "Registrati".