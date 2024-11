Cosa sono le batterie al silicio-carbonio negli smartphone

I migliori smartphone sul mercato hanno funzionalità IA, fotocamere sempre più definite e schermi più luminosi o resistenti. Ma c'è un aspetto che, come avviene per le auto elettriche, sta migliorando in modo particolarmente eccitante: le batterie. Se vogliamo telefoni che durino comodamente una giornata di uso intenso ma siano sottili e leggeri, abbiamo bisogno di una maggiore densità energetica. È qui che entrano in gioco le batterie al silicio-carbonio negli smartphone: scopriamo cosa sono, come funzionano e su quali dispositivi sono già disponibili. Già, perché nel 2024 sono arrivati sul mercato una serie di telefoni dotati di una nuova tecnologia, e magari non lo sapevate neanche! Ecco le differenze con le batterie al litio e perché aprono nuove possibilità.

Cosa sono le batterie al silicio-carbonio

Era la fine di febbraio del 2023 quando Honor svelava la prima batteria al silicio-carbonio. Ma di cosa si tratta? Cosa sono le batterie al litio Le batterie hanno tutte la stessa struttura, ovvero sono composta da: un anodo (il terminale negativo), dove avviene l'ossidazione

(il terminale negativo), dove avviene l'ossidazione un catodo (terminale positivo), dove avviene la riduzione

(terminale positivo), dove avviene la riduzione un elettrolita, che consente agli ioni di muoversi tra l'anodo e il catodo e facilita il flusso di corrente elettrica Nelle batterie al litio, l'anodo è fatto di qualche tipo di carbonio, come la grafite, mentre il catodo è composto da un ossido metallico di litio, come l'ossido di cobalto di litio o il fosfato di ferro di litio L'elettrolita è invece composto da un sale di litio. Cosa sono le batterie al silicio-carbonio Veniamo ora alle batterie al silicio-carbonio. Queste batterie sono praticamente batterie al litio, e la differenza è nell'anodo, dove viene integrato il silicio-carbonio invece della grafite. Quest'ultima infatti ha un limite massimo di capacità di 372 mAh/g, mentre il silicio cristallino puro può ospitare una maggiore quantità di ioni di litio rispetto al carbonio. Questo comporta una capacità energetica teorica di 4200 mAh/g, più di dieci volte quella della grafite. Purtroppo non si può usare il silicio puro, perché presenta una proprietà fastidiosa, ovvero di subire una variazione del volume fino al 300% quando c'è un passaggio di ioni di litio (ovvero durante le fasi di scarica e ricarica). Come si può intuire, la batteria si gonfierà, con eventuali danni alla struttura e persino il rischio di prendere fuoco o esplodere. Per questo motivo si utilizza un materiale composito di silicio-carbonio. Una soluzione di questo tipo aumenta la densità energetica, anche se meno drasticamente, ma comunque fino a circa 550 mAh/g. Il che consente di avere batterie più capienti rispetto a quelle al litio, ma nelle stesse dimensioni, o eventualmente batterie più piccole con la stessa capacità.

Come funzionano le batterie al silicio-carbonio

Le batterie funzionano tutte allo stesso modo. Ogni volta che viene effettuata la fase di scarica (ovvero la sfruttiamo per usare il telefono), gli ioni passano dal terminale negativo al terminale positivo. Durante la fase di ricarica della batteria, invece, gli ioni tornano di nuovo all'anodo, dove viene immagazzinata l'energia. Come funzionano le batterie agli ioni di litio Questo vale quindi anche per le batterie al litio, che sono di tuo tipi, quelle agli ioni di litio (Li-ion) e ai polimeri di litio (Li-Po). La differenza è l'elettrolita, che nelle prime è liquido e nelle seconde è solido o sotto forma di gel. Questo consente alle batterie a polimeri di litio di essere più resistenti e sottili, ma presentano un costo di produzione maggiore, minore densità energetica e il loro ciclo vitale è più breve. Come funzionano le batterie al silicio-carbonio Come abbiamo visto nel precedente capitolo, il funzionamento delle batterie al silicio-carbonio è lo stesso di quelle agli ioni di litio, con la capacità però di accumulare un numero maggiore di ioni grazie al silicio. L'anodo al silicio-carbonio mira ad affrontare i problemi di espansione del silicio attraverso una struttura composita particolarmente ingegnosa. In pratica vengono integrate nanoparticelle di silicio in una struttura conduttiva a matrice di carbonio. In questo modo le particelle di silicio hanno sufficiente spazio per espandersi, il che consente di prevenire problemi meccanici. Non solo, ma viene anche migliorato il contatto elettrico, in quanto viene aumentata la superficie. Il risultato è un anodo che può sfruttare l'elevata capacità del silicio pur essendo strutturalmente stabile. Durante il processo di ricarica, gli ioni di litio fluiscono dal catodo all'anodo e vengono inseriti nel silicio per formare silici di litio. Il processo si inverte alla scarica, quando gli ioni di litio vengono rilasciati al catodo.

Che tipo di batterie al litio sono usate negli smartphone

Come abbiamo detto, attualmente gli smartphone usano generalmente batterie agli ioni di litio, anche se sono usate sempre più le batterie ai polimeri di litio, vista la loro maggiore sicurezza. La scelta avviene in base al costo del telefono, alla funzione e alle necessità. I tipi di batterie al litio Ma che tipo di batterie al litio possiamo trovare? La differenza è sempre nel composto all'anodo. L'ossido di cobalto di litio (LiCoO2 o LCO), garantisce una buon compromesso tra elevata densità energetica e sicurezza. Per questo, motivo, è un composto molto utilizzato per le batterie dei telefoni cellulari e dei portatili. L'ossido di manganese di litio (LiMn2O4) presenta invece una densità energetica inferiore, ma offre una maggiore sicurezza grazie alla sua stabilità termica. Questo lo rende particolarmente adatto per le applicazioni che richiedono caratteristiche di sicurezza avanzate. L'ossido di litio nichel manganese e cobalto (LiNiMnCoO2 o NMC) presenta un ottimo compromesso tra alta densità energetica, lunga durata e sicurezza. Questa soluzione, che offre una maggiore capacità e una maggiore stabilità rispetto alle LCO, è ampiamente utilizzata negli utensili e nei veicoli elettrici, e sempre più nei telefoni cellulari. Il fosfato di ferro al litio (LiFePO4) è invece caratterizzato da un'elevata stabilità termica e sicurezza, il che consente una maggiore durata del ciclo di vita, a scapito però di una minore densità di energia. Questa soluzione è quindi meno comune nei dispositivi mobili compatti ma è più diffusa nell'elettronica che richiede alti livelli di sicurezza come le power station (per esempio quelle di Bluetti). Quali tipi di batterie al litio troviamo nei telefoni Quindi nei telefoni troveremo principalmente batterie NMC o LCO con un catodo di grafite. Ma questo non significa che la situazione sia così semplice. Ci sono infatti numerosissime varianti, in base al numero di parti dei composti. Le batterie NMC811, per esempio, sono composte da 8 parti di nichel, 1 parte di manganese, 1 parte di cobalto, e sono quelle con la maggiore densità energetica, ma anche le più costose.

Vantaggi delle batterie al silicio-carbonio sulle comuni batterie al litio

Come abbiamo anticipato nei capitoli precedenti, la caratteristica principale delle batterie al silicio-carbone è il fatto di aumentare la densità energetica rispetto alle batterie al litio. Vantaggi delle batterie al silicio-carbone Rispetto alle batterie agli ioni di litio, le batterie al silicio-carbone presentano una densità energetica superiore del 12,8%. Questo comporta che, a parità di volume, la batteria abbia una capacità superiore. Un altro vantaggio è una maggiore resistenza alle basse tensioni. A 3,5 V, per esempio, la capacità di una batteria al litio crolla rapidamente per continuare a produrre la stessa corrente (watt = ampere x volt), mentre quella al silicio carbonio ha ancora il 240% di capacità in più. Le prestazioni a basse temperature (che riducono la capacità delle batterie) dovrebbero essere simili a quelle delle batterie al litio, ma Tesla ad esempio afferma che questa tecnologia aumenta l'intervallo di esercizio da questo punto di vista. L'Honor Magic 6 Pro ha comunque ricevuto un nuovo chip di controllo E1 che consente di tenere meglio conto del freddo, dando una stima del livello di carica più accurata rispetto ad altri telefoni Infine, sicurezza, numero di cicli e ricarica rapida sono simili a quelle delle batterie al litio. Svantaggi delle batterie al silicio-carbone Si apre quindi una nuova era per la telefonia? È presto per dirlo. Mentre, come vedremo nel prossimo capitolo, sempre più produttori cinesi si stanno affidando a questa tecnologia, bisogna prendere in considerazione anche i difetti. Innanzitutto, anche se la sicurezza è comparabile a quella delle batterie al litio, per quanto riguarda la longevità non possiamo sapere cosa capiterà nel lungo periodo. Questo perché a differenza delle batterie al litio, che sono una tecnologia estremamente matura e conosciuta (forse anche troppo), non si conoscono esattamente i meccanismi di invecchiamento delle batterie al silicio-carbone. Ma soprattutto sono due gli aspetti che potrebbero rallentarne l'adozione: il costo di produzione, più elevato, e la necessità di utilizzare tecniche di produzione proprietarie.

Quali smartphone usano le batterie al silicio-carbonio

A questo punto vorrai sapere quali siano gli smartphone in commercio o in arrivo che offrono la nuova tecnologia. In altri settori, come per esempio quello automobilistico (Tesla le adotta sulle sue auto elettriche), le batterie al silicio-carbone sono sempre più diffuse. Gli smartphone con batterie al silicio-carbonio attualmente sul mercato Il primo smartphone dotato delle nuove batterie al silicio-carbonio è stato lanciato nel 2023, l'Honor Magic 5 Pro. Attenzione, però, perché solo la variante cinese aveva questa batteria, un'unità da 5.450 mAh, mentre la versione globale aveva un'unità al litio da 5.100 mAh (delle stesse dimensioni). La tecnologia ha consentito al produttore di lanciare un pieghevole estremamente sottile, Honor Magic V2, ma è nel 2024 che abbiamo visto sempre più produttori lanciare soluzioni di questo tipo. La stessa Honor, ad esempio, ha presentato gli ottimi Honor Magic 6 Pro con la sua batteria da 5.600 mAh, la serie Honor 200, Honor Magic V Flip e Honor Magic V3. OnePlus invece ha lanciato OnePlus Ace 3 Pro con la sua enorme batteria da 6.100 mAh, vantando un 22% di capacità in più rispetto a Ace 2 Pro, ma con dimensioni ridotte. Anche OnePlus 13 adotta una soluzione di questo tipo per la sua batteria da 6.000 mAh. Non è finita qui. Vivo ha presentato soluzioni dotate di batteria al silicio-carbonio con il suo Vivo X100 Ultra e Vivo x Fold 3 Pro. Anche Xiaomi non è da meno. Il marchio ha iniziato con la versione di Xiaomi 14 Ultra destinata al mercato cinese, per poi lanciare Xiaomi Mix Flip, Redmi Note 14 Pro+ (con una batteria da ben 6.200 mAh) e la serie Xiaomi 15. Il futuro Le batterie al silicio-carbonio stanno quindi migliorando due aspetti. Da un lato, consentono di creare pieghevoli più sottili ma con batterie dignitose. Dall'altro permettono di produrre smartphone con batterie da anche oltre 6.000 mAh senza aumentare peso e spessore. E non è finita: Honor è andata ancora oltre ed è riuscita a inserire una batteria da 480 mAh nel suo Watch 5. Ovviamente al silicio carbonio. Possiamo immaginare quindi come questa soluzione prenderà velocemente il sopravvento, soprattutto man mano che i costi di produzione si abbasseranno.