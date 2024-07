Come aggiornare Apple Watch con una versione beta (e come toglierla)

La prossima versione di watchOS è sempre la migliore, o quantomeno la più desiderata se non altro per il desiderio di novità. Tra nuove funzioni, quadranti e app, sono tanti i motivi che ci fanno desiderare di installare il prossimo sistema operativo di Apple Watch. Subito, e non a settembre quando verrà rilasciato al pubblico. Per fortuna, la beta di watchOS vi offre proprio questo: vediamo quindi come scaricare e installare una beta su Apple Watch. Prima di farlo, però, tieni presente che la beta può comportare alcune instabilità, e che devi installarla non solo sul tuo orologio della mela, ma anche sull'iPhone collegato. Inoltre non c'è una sola beta, ma potrete scegliere tra beta sviluppatori, più instabile e sconsigliata per gli utenti comuni, e la beta pubblica, che però ha lo svantaggio di essere rilasciata un mese dopo, a metà luglio.

Indice

Verifica se il tuo Apple Watch è supportato

Anche se hai deciso di installare la beta di watchOS, non è detto che il tuo Apple Watch sia compatibile. Ogni aggiornamento di watchOS comporta infatti che qualche orologio non venga aggiornato perché troppo vecchio. Non solo, ma è importante Per esempio, nel caso di watchOS 11 è richiesto un iPhone Xs o successivo (aggiornato a iOS 18) e uno dei seguenti modelli di Apple Watch: Apple Watch SE (2ª generazione)

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra 2 Non solo, ma bisogna anche tenere presente che non tutte le funzioni sono disponibili su tutti i dispositivi. Sugli orologi più vecchi, infatti, è possibile che non sia possibile accedere ad alcune funzioni (come per esempio il doppio tap con le dita per muoversi tra le app).

Come fare il backup di Apple Watch

Appurato che il tuo Apple Watch e iPhone associato sono compatibili con le rispettive ultime beta, puoi procedere. Prima di tutto, però, è necessario fare un backup dei dati sull'orologio. Un software beta infatti può comportare dei problemi e instabilità, e anche se l'aggiornamento in sé non comporta la perdita dei dati, se qualcosa dovesse andare storto devi essere sempre in grado di poter tornare indietro. Per fare un backup dell'Apple Watch non dovete fare niente di particolare, in quanto gran parte dei suoi dati sono sottoposti a backup automatico sull'iPhone con cui è abbinato, almeno finché sono fisicamente vicini. Questi dati possono essere utilizzati per ripristinare il tuo Apple Watch o quando imposti un nuovo Apple Watch. Ma come fare il backup dei dati sull'iPhone? In questo caso, ti rimandiamo alla nostra guida dedicata, anche perché comunque dovrai installare l'ultima beta di iOS per installare la beta di watchOS, quindi avrai un backup dell'iPhone. Se ti stai chiedendo cosa include il backup del tuo Apple Watch, ecco l'elenco dei dati salvati: Dati delle app integrate e impostazioni (in questo caso, sia delle app integrate che di terze parti)

delle app integrate e impostazioni (in questo caso, sia delle app integrate che di terze parti) Layout dell'app nella schermata Home

dell'app nella schermata Home Impostazioni del quadrante dell'orologio, incluso il quadrante attuale , le personalizzazioni e l'ordine

dell'orologio, incluso il , le personalizzazioni e l'ordine Impostazioni generali del sistema, come luminosità, suono e impostazioni tattili

generali del sistema, come luminosità, suono e impostazioni tattili Dati sulla salute e il fitness, come la cronologia, i premi, i dati di calibrazione dell'allenamento e l'attività dal tuo Apple Watch e i dati immeriti dall'utente (Per eseguire il backup dei dati sulla salute e sul fitness, è necessario utilizzare iCloud o un backup crittografato sul tuo computer.)

sulla salute e il fitness, come la cronologia, i premi, i dati di calibrazione dell'allenamento e l'attività dal tuo Apple Watch e i dati immeriti dall'utente (Per eseguire il backup dei dati sulla salute e sul fitness, è necessario utilizzare iCloud o un backup crittografato sul tuo computer.) Impostazioni di notifica

Playlist, album e mix sincronizzati con il tuo Apple Watch e le tue impostazioni musicali

album e mix sincronizzati con il tuo Apple Watch e le tue impostazioni musicali L'impostazione Siri Voice Feedback che controlla quando Siri parla

che controlla quando Siri parla Album fotografico sincronizzato (Per vedere quale album si sincronizza, apri l'app Apple Watch, tocca la scheda Il mio orologio, quindi tocca Foto > Sincronizza album.)

sincronizzato (Per vedere quale album si sincronizza, apri l'app Apple Watch, tocca la scheda Il mio orologio, quindi tocca Foto > Sincronizza album.) Fuso orario Il backup dell'Apple Watch invece non include: Abbinamenti Bluetooth

Bluetooth Carte di credito o di debito utilizzate per Apple Pay sul tuo Apple Watch

di credito o di debito utilizzate per Apple Pay sul tuo Apple Watch Codice di accesso per il tuo Apple Watch

per il tuo Apple Watch Messaggi, che comunque se usate iMessage saranno salvati su iCloud da iPhone, a meno che non abbiate disattivato il salvataggio.

Come installare la beta pubblica di watchOS

Come per gli altri sistemi operativi della mela, avete la possibilità di installare due beta, una per sviluppatori, che esce al giorno del keynote ma è più instabile, e per questo non consigliata agli utenti comuni, e una pubblica, che esce circa un mese dopo. Se infatti il WWDC si tiene il 10 giugno, come avvenuto per il WWDC 2024, la beta per sviluppatori sarà disponibile quel giorno, mentre la beta pubblica è stata rilasciata il 15 luglio. Per installare la beta pubblica di watchOS, dovrai prima installare la beta pubblica di iOS sull'iPhone abbinato. Una volta effettuata questa operazione, attacca il tuo Apple Watch alla sua base di ricarica. Assicurati che l'orologio sia vicino all'iPhone e siano nel raggio d'azione di una rete Wi-Fi. Se la batteria dell'Apple Watch è scarica, dovrai attendere che si carichi fino ad avere almeno il 50% di carica. Inoltre tieni presente che questo può essere un processo lungo, quindi fallo in un momento in cui non avrai bisogno del tuo iPhone o Apple Watch. Quanto è tutto pronto, apri l'app Watch sul tuo iPhone e tocca in basso a sinistra la scheda Apple Watch. Ora tocca Generali e seleziona Aggiornamento Software. Qui dovresti vedere un nuovo menu Aggiornamenti Beta. Selezionalo, quindi scegli watchOS [numero] Public Beta. Torna alla schermata precedente: ora dovresti vedere l'aggiornamento beta disponibile. Tocca Scarica e installa Come per iOS, una volta diventato/a beta tester, continuerai a ricevere aggiornamenti beta per watchOS anche dopo il lancio della versione finale. Se non vedi apparire alcuna opzione beta, vai su Aggiornamenti automatici nel menu Aggiornamento software e prova ad attivarlo e disattivarlo. Se non funziona, controlla di aver effettuato l'accesso con il tuo ID Apple corretto sul sito web del programma beta, poi nel menu Aggiornamenti beta ricontrolla che l'ID Apple elencato sia quello corretto. Nel caso non dovesse funzionare ancora, prova ad accendere e spegnere il tuo iPhone.

Come installare la beta per sviluppatori di watchOS

Dal 2023 Apple consente di installare la beta per sviluppatori anche senza pagare i 99,99 dollari l'anno dell'account sviluppatore, ma ovviamente solo per provare il sistema operativo. La prima versione della beta per sviluppatori di watchOS arriva il giorno del keynote del WWDC, quindi ben prima della beta pubblica, ma tutto questo comporta una maggiore instabilità e quindi è sconsigliato installarla da parte dei non sviluppatori. Se vuoi comunque installare la beta per sviluppatori di watchOS, assicurati di essere sulla beta per sviluppatori di iOS dell'iPhone associato all'orologio. A questo punto, come abbiamo visto nel capitolo precedente, vai sull'iPhone e apri l'app Watch, poi tocca la scheda Apple Watch in basso a sinistra. Ora tocca Generali e seleziona Aggiornamento Software. Qui dovresti vedere il menu Aggiornamenti Beta: selezionalo, quindi scegli watchOS [numero] Developer Beta. Torna alla schermata precedente: ora dovresti vedere l'aggiornamento beta per sviluppatori disponibile. Tocca Scarica e installa Da questo momento in poi, continuerai a ricevere aggiornamenti beta per watchOS anche dopo il lancio della versione finale.

Come uscire dalla beta

In teoria, è consigliato installare la beta, anche pubblica, solo su dispositivi che non ci servono per lavoro o che usiamo tutti i giorni. Ma se hai comunque deciso di farlo sul tuo Apple Watch principale e i bug sono troppo numerosi e frequenti, puoi abbandonare la beta di watchOS e tornare alla versione ufficiale. Per farlo, entra nell'app Watch sull'iPhone abbinato, tocca la scheda Apple Watch in basso a sinistra e seleziona Generali. Ora tocca Aggiornamento software, poi Aggiornamenti beta e tocca No dall'elenco delle opzioni. A questo punto sarai nella beta finché non verrà rilasciato il prossimo aggiornamento stabile di watchOS. Installate l'aggiornamento e al riavvio Apple Watch sarà sulla versione stabile di watchOS.